4個日系圍巾繫法簡易版教學！保暖之餘　時尚可愛感瞬速提升

圍巾繫法︳這幾天氣溫急降，時髦女生注意保暖之餘，也不忘搭配時尚的造型！難得天氣轉涼，該是時候讓圍巾「出場」了。除了保暖以外，圍巾絕對也是穿搭的好幫手！一起來看看以下4款圍巾繫法吧！



日系圍巾繫法1

圍繞頸部前方的圍巾扭一扭，把它反轉，將手由下以上穿出來形成一個洞。（IG @yu___na025）

首先，把圍巾一長一短掛在後頸，右邊長的一方圍著頸部繞一圈。圍繞頸部前方的圍巾扭一扭，把它反轉，將手由下而上穿出來形成一個洞，先後把旁邊剩下的圍巾尾端部分塞進去，就完成了！

日系圍巾繫法2

比較下面的那一端抽一點出來出來，形成洞穴。（IG @yu___na025）

同樣把圍巾一長一短掛在後頸，右邊長的一方圍著頸部繞一圈。比較下面的那一端抽一點出來，形成洞穴。接著另一端由上而下，穿進洞穴就可以了。

接著另一端由上而下，穿進洞穴就可以了。（IG @yu___na025）

日系圍巾繫法3

兩端交叉。（IG @yu___na025）

跟前面兩款開首的綁法一樣，把圍巾一長一短掛在後頸，右邊長的一方圍著頸部繞一圈。然後兩端交叉，在上面的那一端由下往上並穿過已經圍在脖子的圍巾，抽出來，在穿進去最外面的圈裡面。

在上面的那一端由下往上、穿過已經圍在脖子的圍巾，抽出來，在穿進去最外面的圈裡面。（IG @yu___na025）

日系圍巾繫法4

圍巾摺疊成與肩膀寬度相約的長度，然後把它打橫。（IG @yu___na025）

這個方法平常可能沒那麼常用或方便，但絕對是可愛度爆表！這個款式我們需要用上兩條圍巾，首先把其中一條圍巾掛在後頸，另一條圍巾摺疊成與肩膀寬度相約的長度，然後把它打橫，將其中一方已經掛在脖子的圍巾由外而內繞過已摺疊的圍巾，穿回掛在脖子的圍巾就可以了！由於成品是一個充滿少女心的蝴蝶結，女生們可以選擇甜美的粉紅色圍巾。

成品是一個充滿少女心的蝴蝶結，女生們可以選擇甜美的粉紅色圍巾。（IG @yu___na025）

大家看完之後是不是覺得很簡單呢？一起拿起自己的圍巾動手試看看吧！