日女居港8年滿載濃厚人情味感難得　1決定改變一生兼邂逅真命天子

【100種女生】May是一名來自日本的Youtuber，她的個人頻道主要以她在香港生活及日港文化差異的影片，她憑著可愛性格及生動有趣的內容吸引了不少日本及香港觀眾。其實當初她單純以「嘗試」的心態，並沒有作出長遠打算，誰不知頻道獲得大成功。而她來港的決定改變了她的一生，更意外邂逅真命天子。

攝影：鄭子峰



May是一名來自日本的Youtuber。（鄭子峰 攝）

日本妹子愛港程度不輸港人 「1決定」改變她一生

當初May是因工作假期來香港，大學時期看到港產片時，感到香港格外美麗，因而最終決定選擇來港工作假期。或許大家會感到好奇，近年不少國家都達成工作假期協議，英國、澳洲亦成為熱門國家，而May最終卻選擇了香港，她解釋她一向對亞洲國家及文化甚感興趣，一度掙扎該選擇台灣還是香港，放棄台灣的原因是她認為在建築上及整體感覺都跟日本相似，若果到台灣工作假期就難以感受自己身處外國，在對比之下，May相對偏愛香港。昔日曾到香港旅遊，觀賞香港電影時亦早已對其建築文化感興趣，再回想來港旅遊的經歷深深感受到香港人的親切感及人情味。

日本妹子比港人更愛港 1決定改變她一生（IG@may.in.hongkong）

May講述來港工作假期時，時薪僅$35，使她生活一度艱苦。在個人頻道她自爆曾住過劏房，香港一直都是最難「上車」的地方，多年亦蟬聯全球生活費用最高的城市，在來港前對香港住屋狀況零了解，她笑言完全沒有想像自己竟然要租住劏房。

看盡香港好與壞的May仍然堅持留港全因1點，就是香港人充滿濃濃的人情味令她感到最難得，她憶述「初來乍到」，在語言不通情況下，同事們亦樂意跟她溝通及傳授一些居港小貼士給她。之後住劏房時又遇上暖心鄰居，得知她人生路不熟為她送上紅棗等補身食品，此等舉動讓May感到份外窩心。

May講述來港工作假期時，時薪僅$35，使她生活一度艱苦。（鄭子峰 攝）

雖然知道我是外國人，都願意跟我交流溝通。

此外May認為香港人比日本人更懂得享受生活，眼見大家放學、下班都不忘參加興趣班或跟朋友見面聚會，工作同時不忘個人生活；相反日本文化，似乎大家天天生活如常，上班、下班一切精力投放到家庭上，令May感到十分平淡乏味。

May認為香港人比日本人更懂得享受生活。（鄭子峰 攝）

來港定居8年 「變化」依舊不習慣

原來不知不覺間May來港定居已有8年多，日本跟香港兩者不論是文化、生活節奏都截然不同。眾所周知香港人出名注重效率，工作快、語速快、走路快，就連用餐都快。對於一個自小在慢活步調成長的日本人而言絕對不習慣，但May坦言讓她感受到日本與香港最不同之處是「變化」。她憶述，8年前剛來港初期曾短暫居往的地方，8年後同一個地方已經面目全非。她表示在日本這種「變化」不常見，自己小時候光顧的小食店，她不時回日本依舊都在，因此她對如此巨變感到驚訝！

日本妹來港定居8年對「變化」依舊不習慣。（IG@may.in.hongkong）

學習廣東話過程可愛小失誤

不過學習一門新的語言本來就不是易事，加上廣東話又是「最難學語言之一」，May坦言當初學習廣東話碰上不少困難，分不清口語和書面語的分別，但她慶幸本身日文亦出現許多漢字，使她在學習廣東話過程較易「上手」。在眾多國家語言中，全世界以漢語作為母語人口約有12億左右，不少人都優先考慮學習普通話，相對少人會學習廣東話。

問到May選擇學習廣東話的原因時，她的「表白」讓我相當吃驚，一直以來不少人都認為香港人語速快且廣東話聽起來總是感到大吼大叫，從未有人如此讚賞廣東話。

廣東話好好聽！ May

May坦言當初學習廣東話碰上不少困難，分不清口語書面語兩者，但她慶幸日文亦出現許多漢字使她在學習廣東話過程較易「上手」。（鄭子峰 攝）

May坦言當初學習廣東話碰上不少困難，分不清口語書面語兩者，但她慶幸日文亦出現許多漢字使她在學習廣東話過程較易「上手」。（IG@may.in.hongkong）

近年社會動盪出現移民潮，年輕一代亦愈來愈少人曉廣東話，若果大家不再挽救我們的文化，恐怕本土文化的萎縮情況日趨嚴重，有天更可能會消失。May初來港工作假期時對廣東話完全一竅不通，一邊工作過程中慢慢學習至如今快速說出流暢廣東話，加上受到電影《花樣年華》的影響讓她徹底愛上香港。

May又分享自己學習過程的趣事，儘管今時今日她仍然對「老野」及「老爺」的發音感到疑惑，結婚初期不時誤叫老爺為「老野」，如此可愛小失誤相信家人們絕對體諒。

日本妹子更愛港男 靠「1招」成功俘虜

結婚？眾多港男向來對日本妹子充滿幻想︴認為她們是夢寐以求的另一半，May在港工作時意外邂逅真命天子，當時雙方都用「唔鹹唔淡」的廣東話及日文跟對方溝通，漸漸就擦出愛火花。在日本封建的男尊女卑社會，大男人主義依然根深蒂固，May直言丈夫跟自己昔日曾交往的對象很不同，她表示日本男士較著重外在美，而香港男士就相對看重內在美。丈夫相當溫柔體貼，曾擔心她被太陽曬到，在她出門前早已準備好雨傘，這些小貼心舉動成功俘虜May的心，最終決定跟丈夫度過餘生。

May在港工作時意外邂逅真命天子，當時雙方都用「唔鹹唔淡」的廣東話及日文跟對方溝通，漸漸就擦出愛火花。（YouTube@May in Hong Kong 私の香港生活）

在日本封建的男尊女卑社會，大男人主義依然根深蒂固，May直言丈夫跟自己昔日曾交往的對象很不同。（YouTube@May in Hong Kong 私の香港生活）

May作為一個外國人，人生地不熟遠嫁異地，在家人、朋友不在身旁下，夫家就是她的一切。常有人指遠嫁的婚姻難經營，最終受委屈痛苦的都是女方。對此May從未多想，她一直深信婚姻是長久的。現時跟丈夫已結婚3年多，不時都會因生活瑣碎事而爭吵，但是幸福有時正是隱藏在日常的瑣碎爭吵中。

特別鳴謝場地提供：MUTA Restaurant