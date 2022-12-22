《First Love》滿島光你不知的事！曾拍性感寫真、因這港星做演員

取材自宇多田光經典歌曲《First Love》的Netflix日劇《First Love初戀》近日掀起熱潮，劇中女主角滿島光的精湛演技再次成為焦點之一。不過作為演員的滿島光其實自小甚少看電視，最大興趣是閱讀，尤其喜愛推理類文學，包括：福爾摩斯作家—柯南·道爾和日本推理之父—江戶川亂步之作品。偵探頭腦和愛幻想的古靈精怪性格或多或少令其更易於投入腳本角色。



取材自宇多田光經典歌曲《First Love》的Netflix日劇《First Love初戀》近日掀起熱潮（《First Love》）

滿島光於1985年出生於沖繩市，祖父為法裔美國人，因此有四分之一外國血統。( 滿島光IG )

滿島光於1985年出生於沖繩市，祖父為法裔美國人，因此有四分之一外國血統。10歲那年，滿島光被朋友拉去參加那霸市「第二回安室奈美惠 with Super Monkey's」徵選，而那霸市離家約一個半小時車程，其母當時以「練習自己搭巴士也好」支持滿島參加徵選，最後意外的選中。其中一位評審發掘了滿島光的潛質，便說服其父母讓滿島光就讀沖繩演藝學校。

小學四年級時，滿島光因校內選拔加入了2男5女的音樂組合「Folder」。

小學四年級時，滿島光因校內選拔加入了2男5女的音樂組合「Folder」。1997年發行Folder首張單曲，正式出道，單曲銷量達10萬張以上。2003年6月，組合解散，滿島光回到東京的高中校園生活。當時滿島光「不知為何，感覺失去了某種生活節奏，不想上學了。」因為無法調適生活，因而抗拒上學。期間滿島光的高中老師甚至每天去宿舍找她一起吃早餐及勸她回來上學，並讓滿島光擔任籃球隊經理，使其逐漸重拾高中課業。在組合解散的四個月後，滿島光以高中在學生的身分在東京電視臺傍晚的娛樂節目《XEBEC ONLINE》亮相，擔任副手主持人。

一心想當演員的滿島光屢次試鏡失敗，更拍攝不少寫真刊物，到頭來卻發現不是自己的興趣。( 滿島光IG )

滿島光原來與香港有淵源

其實滿島光與香港的淵源也不淺，當年正值事業低潮的她，意外接觸到王家衛執導的《重慶森林》，滿島光被電影中王菲的演技和氣質深深吸引，後來得知王菲原來也是歌手出身時，她毅然決定要跟隨王菲成名之路，轉型成為演員。

不過過程並不容易，可以說是一波三折。一心想當演員的滿島光屢次試鏡失敗，更拍攝不少寫真刊物，到頭來卻發現不是自己的興趣：「隱約的感覺到自己有一些未完成的事」，因此一直留在東京發展未回沖繩，就與其座右銘一樣 —「船到橋頭自然直」。

17年，滿島光專程來港拍攝MV，並在鰂魚涌「怪獸大廈」取景。（MV截圖）

2005年，滿島光終於獲選參演特攝劇集《超人麥斯》，開啟了演員之路。2012年，滿島光開始在劇集中擔正「女一」，兩年後更獲日本知名電影雜誌《電影旬報》選為「日本電影史上100位女演員榜」的第15位，穩坐許多人心中的一代日劇女王地位。

2017年，滿島光為樂隊MONDO GROSSO獻聲演唱歌曲《迷宮》，更專程來港拍攝MV，不但在鰂魚涌「怪獸大廈」取景，更在廟街一邊唱歌一邊跳現代舞！除了演員以外，多才多藝的滿島光從小就有當小說家、地方線記者和老師的夢想。平常有寫隨筆的習慣，喜歡記錄日常觀察和拍攝每部戲的感想，亦曾在文學雜誌上連載小說。

滿島光在廟街一邊唱歌一邊跳現代舞。（MV截圖）

滿島光的有趣怪習

有著甜美可愛外表的滿島光私底下其實有一些蠻特殊的習慣喜好的。一般女生都很喜歡吃軟綿綿的甜點，滿島光卻恰巧相反，她討厭所有口感柔軟的甜點，其中最討厭布丁，但曾在拍攝《怨屋本舖》時因劇情需要連續吃了五個布丁之多。除此之外，滿島光更非常喜歡檸檬。除了工作需要，她平常也不喜歡化妝。若用一種動物形容自己，滿島光表示會是蝙蝠，可是最愛的動物卻是貓。其口頭禪是一些無意義的字眼，喝醉後更會和路邊的車子等非生物對話。

作為長女的滿島光卻不擅長運動，曾自稱是家中唯一50公尺跑13秒的「運動白癡」。（Getty Image）

滿島光的雙親皆為國中體育教師，父親身兼籃球顧問，更是中學籃球比賽全國冠軍隊的教練。作為長女的滿島光卻不擅長運動，曾自稱是家中唯一50公尺跑13秒的「運動白癡」，不過小時候想成為運動選手。雖然不擅長運動，滿島光卻對跳舞有濃厚興趣，因此平常喜歡自己發明一些肢體協調動作。