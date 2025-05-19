67歲鄭裕玲心態年輕！簽生死狀登戰機、拍MV、追星 年齡不是問題

67歲鄭裕玲（Do姐）在2022年正式離開了效力44年的無綫電視（TVB），回復自由身的她不久就宣布為HOY TV拍攝旅遊節目《去邊啊Do姐》、開設YouTuber節目《The Do Show》、拍MV等，嘗試盡一些讓人意思不到的事，樣樣都大獲好評。

Do姐所展現出無所畏懼的勇氣﹐讓人佩服及不禁想起她在離巢時的回應，希望有新的開始可以更自由以及嘗試更多的新事物，無論是與年輕藝人拍節目、拍MV、做YouTuber等，都是在以行動也在告訴大家年齡從不是問題。



鄭裕玲 Do姐進軍做YouTuber！開設「The Do Show」訪問節目

鄭裕玲（Do姐）由2011年起於香港商業電臺（商台）二台，主持主節目《口水多過浪花》，離巢後不久便於社交平台宣布做YouTuber，開設YouTube頻道《The Do Show》訪問節目。第一集預告片就率先揭露邀請到周潤發（發哥）做嘉賓，要知道Do姐在主持電台節目時，就多次表示想邀請發哥做嘉賓，這次終於「集郵」成功，二人在影片多次展示「友誼之吻」，可見二人逾40年的好感情。

作為金牌主持的Do姐，《The Do Show》由創立後便訪問了一眾名人，讓觀眾認識一個又一個名人背後的故事。昨日最新訪問竟是荷里活影壇巨星Thomas Cruise（湯告魯斯）和《職業特工隊：最終清算》一眾演員，除了分享拍攝時點滴，更提到25年前與香港導演吳宇森拍攝《職業特工隊II》的回憶，最後緊貼潮流的Do姐更教Thomas Cruise講潮語：「約埋老Best去睇《Mission: Impossible》」場面輕鬆自然。

Do姐訪問還於社交平台Instagram上大讚Thomas Cruise非常紳士，在訪問後更親自上前問候、與她閒聊和擁抱，稱難怪他是大家心目中永遠的男神。

鄭裕玲（Do姐）赴倫敦訪問荷里活影壇巨星Thomas Cruise（IG@do_do_cheng）

鄭裕玲 Do姐在節目中簽「生死狀」飛越德國最高山峰（截自 YouTube@HOY 免費電視77台及78台）

鄭裕玲 Do姐在節目中簽「生死狀」飛越德國最高山峰

鄭裕玲（Do姐）離巢後首個電視節目，是為HOY TV拍攝的旅遊節目《去邊啊Do姐》，與5位年輕男藝人分別去到不同地方遊歷，日前最新一集竟是隻身前往德國國家飛機博物館，登上戰機飛越阿爾卑斯山。在事前除了要上堂學習安全知識外，還要簽署「生死狀」才能登上戰機出發，讓緊張氣氛升級，而Do姐在出發前分享心情時，非常帥氣說：

人只活一次，甚麼都要嘗試一下。 鄭裕玲 Do姐

戰機在空中進行360度反轉，鄭裕玲（Do姐）感身體不適

整趟飛行除了橫越德國最高山峰海拔近3千公尺的楚格峰外，戰機還會在空中360度反轉，讓鄭裕玲（Do姐）感受到強烈的反地心吸力，在事後她分享當時心情時表示：「整個人不能動，感受到所有東西都扯到一邊。」所以她當時隨即示意停止360度反轉。雖然這趟飛行體驗，其中一部分讓Do姐感到身體不適，但也她帶來不一樣的經驗和沿途美景，她表示：「很開心做了這件事，人生起碼要參加一次！」Do姐相隔20年再次拍戲 為郭嘉駿拍攝新MV

鄭裕玲 Do姐全能型藝人 為郭嘉駿拍攝MV

出道47年曾效力佳藝電視及無綫電視的鄭裕玲（Do姐），曾出演過多部膾炙人口的電視劇與電影，更曾榮獲香港電影金像獎及台灣電影金馬獎的最佳女主角，以及曾獲得TVB「本年度我最喜愛的女主角」，是香港首位齊集影后、視后的女藝人，後來尋求突破開始涉獵主持工作，成為一位全能型藝人。

Do姐曾為郭嘉駿（193）拍攝MV﹐不僅是她首次出演MV，更是她繼2000年電視劇《男親女愛》及2002年電影《慳錢家族》後再次拍戲。在MV中，Do姐以一身英國貴婦出席葬禮造型現身，造型相當優雅又高貴，相隔20年，演技不僅沒生疏，更將貴婦形象演繹得相當高貴！

鄭裕玲 Do姐｜勇於離開舒適圈，尋求更多新嘗試（IG@do_do_cheng）

鄭裕玲勇於離開舒適圈 尋求更多新嘗試

鄭裕玲在TVB已經效力44年，已有一定地位，在外界眼中相當穩定，一直做到退休都沒問題，但她卻今年選擇結束多年賓主關係，當時不少人都相當愕然。Do姐後來在主持電台節目《口水多過浪花》時，除了證實消息外，更親自回應選擇不續約並不是一時衝動，而是想跳出舒適圈，回復自由身嘗試更多，同時豐富工作經歷，為觀眾帶來新鮮感。

Do姐在節目中更提到，「這幾年見到身邊有很多人離世，我又有好多事想做，但礙於合約關係而做不到，我就覺得有點可惜」，而Do姐在2022年10月宣布結束合約後，短短兩個月內隨即就出演郭嘉駿的MV。近期還為HOY TV拍攝旅遊節目《去邊啊Do姐》，邀請了5位年輕藝人一同拍攝，包括林家謙、Tyson Yoshi、魏浚笙（Jeffrey）、洪嘉豪及應智越（細貓），節目播出後收獲大量好評！

與後輩打成一片 保持心境年輕

鄭裕玲為人隨和、沒「阿姐」架子，近年更常常看到她與後輩打成一片，難怪ERROR、農夫或其他年輕藝人都可以經常大膽的與她開玩笑，Do姐近年也常與年輕藝人搭檔拍攝節目和常與他們互動，讓他們可以快速讓觀眾認識，非常提攜後輩！

Do姐認為這樣能接觸更多新事物，以及讓自己更有幽默感，保持年輕狀態！像是去年（2022年）郭嘉駿以「零片酬」邀請到Do姐出演MV，在想要如何報答她，Do姐則輕描淡寫表示：「家家有求，將來有事需要你幫忙，就找你幫忙」，常以平等的狀態與年輕藝人交流，相當平易近人！

追星族一員 愛看BL劇自認是「腐女」

追星並不是年輕人的專利，這位「神枱級阿姐」鄭裕玲（Do姐）也是追星族一員！常年與不少藝人合作的Do姐，相當喜歡韓國的帥氣韓星，防彈少年團（BTS）成員V、車銀優、朴敘俊等，但最讓人意想不到的是她也像迷妹收藏BTS公仔，更為最愛的成員V公仔換衣服！但提到Do姐最喜歡的男星應該就是任時完、姜濤和王嘉爾﹐畢竟她的Instagram曾經只追蹤他們三人。但在完成與Thomas Cruise的訪問，看來成功虜獲Do姐的心，成功她Instagram追縱的第四人！除此之外，緊貼潮流的Do姐，近期也迷上了BL劇，更公開自認是「腐女」，相當貼地！