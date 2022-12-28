百大美女｜挫Lisa奪榜首4關鍵　「茉莉公主」甜嫁Snapchat高層

【全球百大美女】全球百大美女2022名單正式出爐！每到年末，都有各樣的回顧，其中一樣熱門話題，便是全球的外貌排名，不僅比拼樣子，更大鬥知名度。由TC Candler舉辦的「全球百大美女」今日（28日）公布，去年奪冠的BLACKPINK Lisa滑落第三位，並由美國超模Jasmine Tookes榮登榜首。

相比一眾韓國藝人，Jasmine Tookes或許較陌生，但在外國多個高級時裝活動中，都會見她的身影，當年因成為維密天使而知名，更被喻為真人版「茉莉公主」，其後更遇上童話式求婚，成為了幸福人妻。



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【全球百大美女】Jasmine Tookes由去年的第9位躍升至榜首。(IG@jastookes)

▼▼▼ 按圖點撃「全球百大美女」頭10位 ▼▼▼

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登百大美女榜首原因一：成為維密天使走紅

現年31歲的Jasmine Tookes，自小是位運動健將，熱愛排球及壘球，但對志願則另有所屬。由於母親是位星級造型師，加上年少時常看Tyra Banks及維密時裝騷等節目，使她對模特兒產生濃厚興趣，於15歲正式入行，一圓兒時夢想。她在2012年為維密走騷，3年後簽約成為維密天使，得到廣泛大眾的注意，並開始為多個高級時尚品牌走時尚天橋，包括Burberry、YSL、Louis Vuitton及Prada等。

對於知名度日益提升，她亦沒有忘本，曾在訪問中，感恩能夠成為維密天使，「助我增加支持者的最大件事，是當我成為維密天使的時候，我在10年前替品牌工作。」她更表示享受工作，會與其他天使出差遊歷，猶似一個大家庭。

【全球百大美女】對於知名度日益提升，Jasmine Tookes亦沒有忘本，曾在訪問中，感恩能夠成為維密天使。(IG@jastookes)

登百大美女榜首原因二：被喻現實版「茉莉公主」

擁有精緻五官、古銅膚色的Jamine Tookes，是歐美女生眼中的美人，更被封為「黑珍珠」，事業一再登上高峰。其愛情亦很浪漫，於2016年邂逅Snapchat國際市場營運總監Juan David Borrero，4年後拉埋天窗，在去年9月舉辦婚禮。她當日穿起Zuhair Murad縷空婚紗行禮，美貌獲不少網民讚嘆像真人版「茉莉公主」（Jasmine），看來相當夢幻。

浪漫童話式求婚

除了浪漫婚禮，她早前更得到童話式求婚。她曾在雜誌訪問時，提及求婚經過，表示當日早上剛醒來後，就被約到外面，完全不知驚喜行程內容。在乘坐直升機飛往猶他洲（Utah）的旅途中，她發現到峽谷中，有石頭被堆砌成「WYMM」4個字，意指「你願嫁給我嗎（Would You Marry Me）？」的縮寫，隨後更有航拍機迎來，將上面載有的一枚7卡鑽戒，交到Juan手中，並向她浪漫求婚。

【全球百大美女】除了浪漫婚禮，Jamine Tookes早前更得到童話式求婚。(IG@jastookes)

「關係中不能太過舒適」

雖然相愛多年，Jasmine Tookes早前在訪問中，形容兩人仍似「度蜜月」狀態，「我們相愛如初，嘗試保持開心、愛及關懷的狀態。」她更指一段關係中，永遠不能感到太舒適自在，需不時展望兩人的關係，因此會常於晚間約會，亦喜歡兩人一起的小時光。

登百大美女榜首原因三：榮升性感辣媽

兩人的浪漫故事繼續延展，Jasmine Tookes早前宣布懷孕半年，組織一個圓滿家庭。由於自小熱愛運動健身，她擁有健康性感的身材，更不吝嗇地分享性感孕照，可見她腹部隆起之外，身上幾乎不見贅肉，盡展性感魅力，實在令人羨慕。她曾在訪問中指，會每周進行3至4次運動，並透過普拉提鍛鍊核心肌肉及腹肌，亦做重量訓練來維持身形曲線，對身材管理非常嚴謹。

【全球百大美女】早前宣布懷孕的Jasmine Tookes，擁有健康性感的身材，更不吝嗇地分享性感孕照，(IG@jastookes)

登百大美女榜首原因四：受歡迎要訣 —— 做最真自己

除了模特兒工作，Jasmine Tookes亦是位事業女強人，糅合興趣及事業經驗，推出運動服飾品牌JOJA，展現出運動時尚。此外，她更邀大碼模特兒拍攝宣傳，塑造出多元的一面。自言不會隱瞞任何事的她，曾在訪問中分享受歡迎的要訣，便是做真實的自己，「忠於自己，別嘗試擺出一道大門面，只需誠實和真摰地對待自己的支持者。」從不做作掩飾，向人展現真實自己，讓人感受到親切，也許這便是Jasmine Tookes能夠登上「百大美女」榜首的原因。