外國選全球百大美女　有韓團全員上榜　冠軍被批皮包骨不及親姐美

每年由美國電影評論網站TC Candler舉辦的百大美女排行榜，總引起網民熱烈的討論，而近日由外媒國際財經時報（IBTimes）所公布的「全球百大美女榜」也同樣引起全球熱話，除是國際超模與巨星包辦頭3甲位置外，韓流美貌與勢力更成功攻陷歐美市場，共有7位韓星進榜，有女團更是全員上榜揚威海外？

【按圖看】TWICE台灣成員周子瑜多次入選傳媒所舉行的百大美女排行榜，是次竟由另一女團成員取代位置？排在56位的女星更成為韓星之冠？甚至是外國人眼中最美的亞洲女星？究竟外國人眼中最美的「7大韓國女星」又是誰呢？▼▼▼

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根據外媒國際財經時報（IBTimes）提到，「全球百大美女榜」的評審範圍，是從令人眼花繚亂的華麗模特兒、耀眼迷人電影美女、擁有智慧頭腦的女商人、行業中創新的經典人物等的眾多女性中，挑選出100位號稱擁有世界最強美貌的女性。

相信網民最關心的地方，便是哪3位女星拿下3甲的位置？而奪得冠軍位置的女星，可說是在國際超模界中佔據不少名氣，這位女星不但是多個國際品牌的代言人外，擁有迷人身材，更力壓「全球最性感女人」成為冠軍？

【按圖看】奪得外媒國際財經時報（IBTimes）「全球百大美女榜」頭３甲位置，當中有人更是男人最想擁有的性感女神？有人更曾被批樣貌不及親姐姐？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】早前英國著名整形外科醫生Julian De Silva便運用古希臘創立的「黃金比例」方法，精準計算出各國女王室成員的五官距離、大小及對稱度等數據，總結數據結果並釋出「最美皇室女性」的榜單，結果是梅根勝凱特，而冠軍公認美人?（延伸閱讀）。▼▼▼

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【按圖看】髮型可決定一個人氣質，對於女星來說髮型也可是她們的「招牌形象」，而髮型更是可決定一個人的氣質與改變女星的樣貌？以下幾位女星部分除為了拍劇需要剪去昔日長髮外，當中黃翠如陳自瑤剪短髮後更有知性美？（延伸閱讀）。▼▼▼

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資料來源：IBTimes