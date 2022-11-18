BLACKPINK Lisa晒Celine袋意外公開美肌秘密　盤點5大私藏護膚品

【BLACKPINK Lisa｜私藏護膚品】韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱會已經展開，香港場門票亦將於下周開售，不知行程忙碌的她們，到底如何保養滑嫩肌膚，以在舞台上展現出耀眼光芒？曾被選為「百大美人」榜首的Lisa，日前在網上分享最新Celine化妝袋的同時，不小心公開自己的美肌秘密，透露出私藏的護膚品，現在就讓我們盤點其中5款吧！



【BLACKPINK Lisa｜私藏護膚品】韓國女團BLACKPINK成員Lisa平日如何保養滑嫩肌膚？（IG@lalalalisa_m）

【BLACKPINK Lisa｜私藏護膚品】Lisa日前於社交網站晒Celine手袋，意外公開私藏的護膚品。（IG@lalalalisa_m）

【BLACKPINK Lisa｜私藏護膚品】Origins 靈芝菇菌抗逆健膚精華水 （IG@originshk）

BLACKPINK Lisa 私藏護膚品一：Origins 靈芝菇菌抗逆健膚精華水 $370/ 200ml



相信各位女生都對這支菇水不陌生，不僅容易吸收，改善肌膚防禦力，減少紅印和敏感，還能保濕，讓肌膚達致水油平衡，難怪連Lisa也是其粉絲。筆者特別喜歡它的清爽度，有效紓緩轉季敏感，是家中必備的急救品。

【BLACKPINK Lisa｜私藏護膚品】TATA HARPER Resurfacing Serum（圖右）（IG@tataharperskincare）

BLACKPINK Lisa 私藏護膚品二：TATA HARPER Resurfacing Serum $790/ 30ml (Joyce Beauty)



保持年輕的秘密在於亮膚，Lisa所用的這款面霜亦以亮白為主。面霜特別蘊含多款高性能植物成分，能夠保持肌膚光滑，同時維他命C可以亮白肌膚，締造自然亮澤。此外，AHAs 及 BHAs 更能去除角質，提亮肌膚之餘，增加後續肌膚品吸收。

【BLACKPINK Lisa｜私藏護膚品】Omorovicza Balancing Moisturizer（Omorovicza官網）

BLACKPINK Lisa 私藏護膚品三：Omorovicza Balancing Moisturizer $1,150/ 50ml (NET-A-PORTER)



這個品牌靈感源自匈牙利王室的美肌秘密，利用當地富含礦物質的溫泉水，改善肌膚水油平衡，同時有效紓緩及保濕，以提亮肌膚。由於成分天然，非常適合工作忙碌、不定時的Lisa使用，以減少刺激肌膚，避免敏感問題。

【BLACKPINK Lisa｜私藏護膚品】La Mer 再生活膚精華油（IG@lamer）

BLACKPINK Lisa 私藏護膚品四：La Mer 再生活膚精華油 $1,290/ 15ml



由於韓國天氣較為乾燥，故在使用爽膚水後，再塗精華油，可形成一道鎖水層，減少肌膚水分蒸發。Lisa愛用La Mer的精華油，蘊含活膚精華及海洋養分，可為肌膚注入水分，以減淡細紋，提升肌膚緊緻。精華質感柔滑，適合在冬天時候用。

【BLACKPINK Lisa｜私藏護膚品】La Prairie 魚子精華提升緊緻液（IG@laprairie）

BLACKPINK Lisa 私藏護膚品五：La Prairie 魚子精華提升緊緻液



認識La Prairie的女生，都會知道其皇牌魚子精華系列，用後肌膚水潤飽滿，能夠增添年輕感覺。除了用來品嚐，魚子富含氨基酸、維生素、礦物質等，有助修復受損細胞，減少皮膚衰老，難怪Lisa的肌膚，一直都保持像嬰兒般、白滑紅潤的感覺。