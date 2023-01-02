2023星座運程｜巨蟹座或升職加薪！人馬小心揹鍋、山羊出現破財？

【2023年星座運勢｜事業】新一年最關心的議題，莫過於全年運勢，特別是事業和財運，到底可否為自己帶來更多桶金？塔羅牌占卜師「利時神婆」Gladys為《01女生》讀者解開謎題，當中白羊、獅子及巨蟹座運勢強勁，巨蟹座更或會升職加薪！不過，人馬座則要小心，容易被食死貓、佔便宜，山羊座更會出現破財？



【2023年星座運勢｜事業】今年大家的事業運勢如何？(《我要準時下班》劇照)

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2023年星座運勢｜水象星座：

【2023年星座運勢｜事業】太妍的星座為雙魚座。(IG@taeyeon_ss)

【2023年星座運勢｜事業】雙魚座：做更多實際計劃



整體運程不錯。由於海王星進入主宮，有利於工作和人緣，加上同時有土星在內，想法會由平日的天馬行空，變得更為貼地，做出更多實際的計劃，並適合轉行或創業。此外，木星進入財運宮，在投資創業方面，或見可觀收穫，特別在11月期間，火星及金星同時留在事業宮，若有短期或即興計劃，都易取得成功，並帶來財運。

幸運號碼：6號

【2023年星座運勢｜事業】徐玄的星座為巨蟹座。(IG@seojuhyun_s)

【2023年星座運勢｜事業】巨蟹座：易獲得升職加薪的機會



巨蟹座今年是事業及財運最旺的頭3位星座，易獲得升職加薪的機會。吉星木星在上半年都會留在事業宮內，下半年則進入人緣宮，因此容易做出不俗成績，其後更會得到認同，帶來更好的工作效率。在6月至10月期間，金星將會停留在財運宮，水星亦會在7月到來，因此這段時間可靠以前學會的知識，帶來穩健財富。今年適合將生活重心放在事業上，或有機闖事業高峰。

幸運數字：9號

【2023年星座運勢｜事業】蔡卓妍的星座為天蠍座。(IG@choisaaaa)

【2023年星座運勢｜事業】天蠍座：找到不錯的下屬



今年事業運不算亮眼，不過木星於奴僕宮停留，若然需要建立團隊，容易找到不錯的下屬，幫助事業更大成就。需要注意6月份，由於冥王星逆行，容易影響思緒，不宜有任何改動。不過，金星亦會在6月至10月內進入事業宮，換來一定的收穫，而且更是轉工的好時機。

幸運數字：2號

2023年星座運勢｜水象星座：

【2023年星座運勢｜事業】BLACKPINK LISA的星座為白羊座。(IG@lalalalisa_m)

【2023年星座運勢｜事業】白羊座（牡羊座）：有機加薪、把握學習投資機會



恭喜白羊座！今年是財運亨通的一年，由於大吉星木星停留本宮，直至5月中，整個氣場都會充滿動力和熱情。天王星亦會留在財運宮至2024年，對於從商或投資相關職業狀態大好，非常適合創業或擴充生意，而任售貨員的話，佣金亦見不俗。財星金星在3月中至4月中進入財運宮，運氣會旺上加旺，不過需注意工作上伙伴，由於冥王星留在人緣宮，容易招小人，需要小心拍擋，或注意自己的溝通和態度。

幸運號碼：2號

【2023年星座運勢｜事業】鄧紫棋的星座為獅子座。(IG@gem0816)

【2023年星座運勢｜事業】獅子座：權力提升、獲重用的一年



獅子座今年的事業和財運，也排在頭3位內，是權力提升、獲得重用的一年。上半年有利學習進修，在5月17日後，木星更會轉到事業宮，得到更多自我增值機會，助事業事半功倍。金星亦會在3月7日至4月10日間，留在事業宮內，使收穫更多。不過，由於不多吉星留在偏財宮，因此需要默默耕耘，並帶來長遠收益。

幸運號碼：1號

【2023年星座運勢｜事業】麗英的星座為人馬座。(IG@laiyingdesu)

【2023年星座運勢｜事業】人馬座：工作易被佔便宜、食死貓



今年事業一般，投資容易碰壁，更會遇不少障礙。在6月11日至未來半年，冥王星於財運宮逆行，或會引起舊有的工作或理財問題，需要正面處理。由於沒有吉星進入財運宮，故即使努力，也不易拿到同等收穫，加上遇上兩次水星逆行，工作易被佔便宜、食死貓，需要小心注意。不過，由於主宰星木星在下半年會留在奴僕宮，可在建立團隊時，覓得合適、有能力的異性人選，助你解決問題。今年雖然不適合轉工，但也可在最進取的7月10日至8月26日期間，試試有否更好的機會。

幸運號碼：7號

2023年12星座運勢｜土象星座：

【2023年星座運勢｜事業】IU的星座為金牛座。(IG@dlwlrma)

【2023年星座運勢｜事業】金牛座：有利改革創新



今年是有利改革創新的一年，由於木星及天王星同時留在本宮，令平日傾向安穩的金牛座，都有推動自己進步的打算，會嘗試歷險，來觀看自己的成長。今個月事業宮會有金星停留，下個月則有水星，是轉工的好時機。但同時土星亦離開了事業宮，轉到人緣宮，因此或會遇到高要求的上司或對手，讓自己一直受壓，需面對挑戰。整體而言，金牛座可以突破舊年的自己，迎接新一年。

幸運號碼：5號

【2023年星座運勢｜事業】楊冪的星座為處女座。(楊冪微博)

【2023年星座運勢｜事業】處女座：易在海外遇機會



容易在海外遇機會的一年。很多吉星留在外遊宮，特別在下半年，木星和天王星都在外遊宮，易有出門或遠行的機會，適合做海外投資和買樓，更可任職擁有海外背景的公司。水星會在6月停留事業宮，運勢會更好，不過小心8月21日至9月23日的時候，由於本宮遇上水星逆行，容易思緒混亂、心急做錯決定，故不宜太大改動，並要注意通訊器材故障或交通安全。此外，木星也有進入偏財宮，因此若然未能外出旅遊的話，也可以小賭怡情。

幸運號碼：6號

【2023年星座運勢｜事業】葛綽瑤的星座為山羊座。(IG@yoyo_kot)

【2023年星座運勢｜事業】山羊座：爆發理財問題、出現破財



今年事業易遇麻煩，是困難重重的一年。由於冥王星在3月至6月期間，都留在財運宮，過去理財上的隱藏問題，或會爆發，出現理財混亂，甚至破財，被人佔便宜。下半年起事業受影響，或會勾起過去不快經歷，易跟前輩發生口角。因此如何面對過去，想出新的解決方法和局面，是今年需要重視的課題，而年末亦會見曙光，屆時可以放鬆一下。此外，金星在今個月會留在財運宮，或會得到加人工機會。

幸運號碼：3號

2023年12星座運勢｜風象星座：

【2023年星座運勢｜事業】楊丞琳的星座為雙子座。(IG@rainie77)

【2023年星座運勢｜事業】雙子座：得貴人幫忙



今年運勢不算突出，幸得貴人幫忙。由於木星於下半年留在人緣宮，故一般社交上都得到不少好感，同時海王星落在事業宮，助雙子座更能融入團隊，建立和諧工作氛圍，以提升事業運。在今個月尾至2月，金星會留在事業宮，容易得到收穫，但之後則會更忙碌，有更多的壓力，需要不斷付出，因此若感困難的話，不妨向人主動求救，讓對方可以陪你度過困難時期。

幸運號碼：1號

【2023年星座運勢｜事業】鄧麗欣的星座為天秤座。(IG@stboo)

【2023年星座運勢｜事業】天秤座：平穩的一年



由於不多星體留在事業和財運上，因此是個平穩的一年，會重覆往年的步伐。不過木星會在下半年留在偏財宮，適合短期投資買賣，從事博彩業的人，運氣也會較強。整年都會較忙碌，小心別忽略家庭或感情生活。

幸運號碼：2號

【2023年星座運勢｜事業】林心如的星座為水瓶座。(IG@loveruby_official)

【2023年星座運勢｜事業】水瓶座：多想法卻欠實際行動



今年不算事業上進取的一年，可以非常保守。由於冥王星留在本宮，經常會有很多想法，但不易表達，結果變得獨立和離群。個性亦會較倔強，影響人事合作和溝通，需小心注意。今年會有很多想法，欠缺實際行動，工作上都較被動，易錯失機會。10月時，火星和水星會同時留在事業宮，有助推動變更，而在12月更會迎來收穫。

幸運號碼：2號

【2023年12星座運勢｜愛情】利時神婆Gladys (IG@gladysphan810)

利時神婆Gladys

9歲迷上塔羅牌，1999年開設利時占卜店，愛占卜、占星、水晶，更愛人愛狗愛生活。

