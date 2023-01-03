七仙羽2023兔年運程｜12生肖整體事業運　屬羊易惹是非恐遇到磨擦

【七仙羽｜七師傅2023兔年十二生肖運程｜事業運】七師傅2023兔年12生肖運程一文看清！人稱七師傅的玄學家七仙羽，曾經透露過自己身家逾10億，既旺自己事業運及桃花運，簡直就是事業愛情兩得意，真係是羨煞旁人！今年看看七師傅對12生肖的事業運有什麼指導方法，有興趣的朋友一同來參考玄學家七仙羽（七師傅）2023兔年12生肖運程啦！



七仙羽2023兔年運程（龔嘉盛攝）

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：十二生肖運程一文睇清

七仙羽｜七師傅2023年兔年生肖運程：肖兔、龍、蛇、馬者

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖兔者



肖兔者事業發展會較多阻滯，師傅建議，要更努力丶更勤力去工作，並主動幫人，建立良好的工作關係。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖龍者



肖龍者工作上會有貴人幫忙，加上自己的努力和堅持，遇到困難也可一步一步去化解。不過師傅提醒肖龍者工作上與人相處要避免搶出風頭，低調些，但見人要主動打招呼，禮多人不怪。

七仙羽2023兔年運程｜肖龍者工作上會有貴人幫忙（《Black Dog》劇照）

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖蛇者



肖蛇者今年有晉升突破機會，記得適當的時候要懂得「抱大腿」，管着自己的嘴,避免在背後議論他人，減少不必要的誤 ，免得受小人妒忌針對。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖馬者



事業方面，面對新的挑戰及多人主動要求合作，機會選擇非常多，建議找師傅占卜，看看找哪家公司合作最好。

七仙羽｜七師傅2023年兔年生肖運程：肖羊、猴、雞、狗者

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖羊者



屬羊者今年受到凶星影響，容易惹來是非；在工作上如果遇到磨擦，要避免與人發生爭執，盡量多做事少説話，必要時以退為進，用工作成果來證明自己。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖猴者



屬猴者凶星影響，事業方面容易「犯上」，要注意平常與人相處，特別要留心處理與上級、客戶及長輩的關係，要禮貌恭敬，給予對方尊重。

七仙羽2023兔年運程｜屬猴者凶星影響，事業方面容易「犯上」（《大叔的愛》劇照）

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖雞者



今年沖太歲，事業上變化大壓力亦倍增，會被凶星影響。工作環境會有很多嚴重的阻礙 ; 在公司裏也可能會遇到人事不和，出現上司和客戶不滿的情況，令工作充滿挑戰。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖狗者



今年屬狗者與太歲相合，不論打工或做生意都會順利，吉星高照，就算遇到小困難都會有貴人相助，所以屬狗者適宜主動出擊，能全力積極去爭取達成自己目標的一年。

七仙羽｜七師傅2023年兔年生肖運程：肖豬、鼠、牛、虎者

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖豬者



今年吉星高照能夠乘勢步步高升，取得成功。但是受凶星影響，囗舌是非和小人會對事業造成阻礙，師傅建議工作時，守好自己的崗位及多親力親為地建立人際關係。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖鼠者



屬鼠者今年刑太歲，跟上司和同事的合作未能盡如人意，但只要抱着正面態度，加倍努加事業上還是有機會可獲得認同和賞識的。

七仙羽2023兔年運程｜屬鼠者今年刑太歲，跟上司和同事的合作未能盡如人意（《流星》劇照）

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖牛者



屬牛者今年會比較容易遇上危機，不利轉工。在辦公室裏的不同角色也可能會成為阻滯，四面樹敵，尤其要避免跟異性糾纏 。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖虎者



今年事業運很順利，工作環境中有貴人相助。加上屬虎者跟上司和同事關係很不錯，自己的努力也得到認同，今年有升職機會。

**生肖命理只供參考之用，內容由七仙羽授權刊登**資料來源：《七仙羽教你兔年趨吉避凶》