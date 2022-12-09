蘇民峰2023兔年運程｜12生肖整體事業運　TOP3 生肖有望升職加薪

【蘇民峰2023兔年十二生肖運程｜事業運】蘇民峰2023兔年運程一文看清！2023年即將來臨，回望2022的一年，不論是好壞亦希望大家以全新心態迎接新一年！人生不但僅順利的愛情，個人事業亦同樣重要，到底十二生肖於兔年的整體感情事業運程如何呢？那一個生肖在兔年事業運最強，若然專業運不太如意又有什麼方法化解？一同來參考玄學家蘇民峰2023兔年12生肖運程啦！



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蘇民峰2023兔年運程｜：十二生肖運程一文睇清

蘇民峰2022兔年12生肖運程（蘇民峰命理風水網站）

蘇民峰2023年兔年生肖運程：肖兔、龍、蛇、馬者

蘇民峰2023兔年運程：肖兔者



肖兔者今年有吉星「金匱」及「將星 」，有利於匱積財富及權力提升，故此上班一族本年有望升遷而令收入有所上升。

蘇民峰2023兔年運程：肖龍者



今年肖龍者屬為財運年，尤其對收入不穩的從商或自僱者最為有利，師傅表示肖龍者可藉此努力一點去提升自己。

今年肖龍者屬為財運年（《無法成為野獸的我們》劇照）

蘇民峰2023兔年運程：肖蛇者



肖蛇者今年將會有遷移外出變動之象，外出公幹或旅遊的機會相信較多。此外肖蛇為權力地位提升年，上班一族、從商或自僱者可藉此努力爭取專業機會，長遠而言必為事業帶來正面效果。

蘇民峰2023兔年運程：肖馬者



兔年肖馬者為權力地位提升年，師傅建議上班一族若有意更進一步，而公司又準備作內部升遷，不妨可以主動一點；至於從商或自僱者亦屬地位提升年。

兔年肖馬者為權力地位提升年（《流星》劇照）

蘇民峰2023年兔年生肖運程：肖羊、猴、雞、狗者

蘇民峰2023兔年運程：肖羊者



肖羊者今年有吉星「天解」及「解神」有助減輕凶星之壞影響。「三台」 亦有利地位提升，加上本年是財運生肖讓肖羊者如虎添翼。

蘇民峰2023兔年運程：肖猴者



師傅提醒肖猴者今年在錢銀數目上要格外留神，不只是從商者要格外留神，上班一族在借貸給友人或親戚時也要小心衡量自己的能力。

肖猴者今年在錢銀數目上要格外留神（《我要準時下班》劇照）

蘇民峰2023兔年運程：肖雞者



肖雞者兔年事業變化方面則兩極，若今年想作新改變的話，可以放膽作新嘗試。至於學習方面，師傅建議上班一族不妨為自己增值，避免被社會淘汰。

蘇民峰2023兔年運程：肖狗者



今年肖狗者有吉星「龍德」、「紫微」為有力之貴人星，讓事業財運能得以順利進展。此外今年能夠升遷，繼而工資有所上升，又或者寄望公司業績良好能收到些意外花紅。

今年肖狗者有吉星「龍德」、「紫微」為有力之貴人星（《愛回家》劇照）

蘇民峰2023年兔年生肖運程：肖豬、鼠、牛、虎者

蘇民峰2023兔年運程：肖豬者



肖豬者今年的工作量可能比平常多，隨着工作量上升而收入亦相應增加；其次是從商者，接觸客人的機會變多，間接能促成生一意，收入自然能隨之而上；上班一族則不會受此影響而令收入有所改變。

蘇民峰2023兔年運程：肖鼠者



今年肖鼠者是辛苦的一年，尤其是自僱一族因工作量而獲得不錯的收入；其次從商者與客人的互動增加，有助促成生意。

今年肖鼠者是辛苦的一年（《大叔的愛》劇照）

蘇民峰2023兔年運程：肖牛者



今年肖牛者尤其是對從商一族最為有利，至於上班一族寄望今年公司業績良好，給你發些特別賞錢。

蘇民峰2023兔年運程：肖虎者



肖虎者今年得貴人扶助遠比自己努力重要，故此從商一族客戶正是貴人；唯一最容易受影響的是自僱人士，容易因工作量降低而令收入相應地少了。

**生肖命理只供參考之用，內容由蘇民峰授權刊登**資料來源：《蘇民峰2023兔年運程》