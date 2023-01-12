移民｜港女怒批移英極後悔！網列英國生活4大苦況評價兩極惹罵戰

【移民英國｜移民】最近幾年社會經歷動盪，使香港再度掀起移民潮，而英國作為港人的移民熱門國家之一。不過有不少人移民港人曾在網上表達對移民生活的感受，更直言移民不是想像的好。社交平台《回流英國後的花生爆谷》群組有不少移民港人大方分享移民資訊，助港人了解移民生活文化。



【移民英國｜移民】最近幾年社會經歷動盪，使香港再度掀起移民潮。（Facebook《回流英國後的花生爆谷》群組截圖）

【移民英國｜移民】有名移民港女慘遇搶劫（Facebook《回流英國後的花生爆谷》群組截圖）

【移民英國｜移民】該名移民港女被人打破車窗等一連串的不幸事件（Facebook《回流英國後的花生爆谷》群組截圖）

早前，《回流英國後的花生爆谷》群組有名移民港女發文怒批大罵英國治安差，不但慘遇搶劫及被人打破車窗等一連串的不幸事件。近日網上討論區亦有網民發帖文大力指移民英國非想像如此美好，帖文以「得罪講句，如果英國咁好住，點解以前10個有8個都回流」為題，帖文一出即引網民熱議，不少人都力撐樓主的說法，有網民則反對樓主說法，意見兩極，一起來看看究竟吧！

移民｜網列4大點狠批英國非移民好地方

【移民英國｜移民】網列4大點狠批英國非移民好地方（連登討論區）

移民｜難以取得工作簽証



帖文中有名網民指其父曾在英國留學，大學畢業後難以取得工作簽証，最終未可留英生活。後有另一位網民補充指過往沒有BNO簽證計劃，使不少留學生畢業後都會想盡快求職，惟公司方面嫌要替他們申請工作簽証而拒絕。直到現在雖然有BNO簽證計劃，但是有不少網民表示，因為近年多了港人移民英國，相對上競爭變大了，要在當地求職並不易。

【移民英國｜移民】難以取得工作簽証（《男人唔可以窮》劇照）

移民｜英國排華 歧視問題嚴重



不時都會看到很多移民港人大呻受到一些不公平對待，而帖文中亦有網民表示：「去外國成日吞聲忍氣，俾人歧視針對，食個快餐店都比隔離欺凌。」導致感到生活甚具壓力及隱憂。

【移民英國｜移民】英國排華 歧視問題嚴重（《金宵大廈2》劇照）

移民｜無法適應移英生活模式



此外，不少移民港人無法適應移英生活，有網民表示主因是無法接受自己地位下降：「喺香港眾星捧月，到英國就變邊緣人，仲會比人bully」、「好多過到去已經話悶又唔習慣要返黎」，若果不懂駕駛，想去遠少少都難。

【移民英國｜移民】無法適應移英生活模式（美劇《菜鳥新移民》劇照）

移民｜生活支出昂貴



有名移民港人直言自己十分喜歡英國，加上自己對夜生活不感興趣，但不會隨便吹奏英國好住。他直言英國有不少地方不方便，生活用品選擇不多且價格比香港貴，不少行業人工比香港低一截，因此會加重生活負擔。

【移民英國｜移民】生活支出昂貴（日劇《惡作劇之吻》劇照）

網民意見兩極：根本是一竹篙揇沉一船人！

雖則帖文不少人都狠批移民英國的不便之處；有部分網民則表示有不少人都會留在英國，並且選擇長居，因此認為樓主毋須發帖文批評：「其實人人都唔同，好難一竹竿概括晒咁多個人。」更有人覺得樓主「大鄉里」：「樓主應該係窮階層，返工返唔使大學畢業嗰啲工，冇同事朋友係英國讀完書返香港唔知實況。」