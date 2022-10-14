不想在港做樓奴　夫婦攜狗移民台灣：在這裡體會到甚麼是好好生活

認識 Tracy 是因為一次美國經典工裝品牌 Dickies 台北東區工裝概念店 Energy Store的採訪，當時需要拍攝店員示範，當 Dickies 公關將 Tracy 的 IG 帳號傳給我時，我一看就告訴公關：「我要認識這個女生。」在她的 IG 帳號不只有她的生活、穿搭，有公仔收藏，還有她的家，當然有她身上的紋身。



跟Tracy聊過之後，她的這段話讓我印象深刻，「對我而言，紋身是革命，」曉瑩說：「手腕上的『好命』是我對於生命的希冀，肩膀上有如蠟筆畫的四個X，不只提醒自己，若試有人看到問起，也是一種傳達，人生一定會有犯錯的時候，不要逃避，接受並背負它，好好反省，一定會有重來的機會。」

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為了要跟 Tracy 好好聊聊，我跟攝影來到她位於桃園的家，一進門，水泥打造的空間，她本人形容為：「極致工業風」，擺放著滿滿的公仔玩具，這是 Tracy 跟老公家聰的收藏，明顯的「黃梁記」招牌是兩人四年前來台灣的開始。我最好奇的是四年前是什麼原因讓 Tracy 跟老公下定決心來台灣，「我之前是在台灣唸書，畢業之後回到香港，認識了老公，按照正常人生規劃，結婚接著就是買房子、生小孩，但在香港真的很難辦到。」

「我們原本住在家裡，原本生活算是輕鬆，但只要買房子，就得工作一輩子，負擔真的很大。」Tracy 說：「香港的生活很擠、很緊張，辛苦工作、賺再多的錢都沒法好好生活，這不是我們想要的。」

在台灣可以慢慢享受生活

下定決心藉由投資移民來台灣，在新莊開了服裝店「黃梁記」，在疫情正嚴重，房價較低時在桃園買了第一個家，Tracy 說台灣與香港的薪水落差真的很大，但在台灣可以「好好」地生活。

「好好生活」，很簡單的四個字，更是所有成年人的夢想，畢竟好好賺錢、好好生活，這是成年人的安全感，但真正能完整得到的人並不多。「在香港除非你有車，不然就得轉好幾班大眾交通工具，才能到『戶外』，在台灣隨時都能夠出去走走，慢慢地享受生活，錢呢，夠用就好，至少在台灣我能夠買公仔等喜歡的東西。」

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以「極致工業風」定調整個空間，金屬、黑色、水泥，包括馬桶都是全然的黑，因為走道較窄，門特別拉高，避免有壓迫感，不容有任何妥協。「我們家不需要很有家的溫暖，最重要的是要好看，就像咖啡機、微波爐等，所有的電燈開關，不能很蹩腳，有沒有實際用途我不是那麼 Care，好看就好，要有 fu（編按：feel；感覺）。」

每個人對家的定義不同，有些人喜歡裝飾華麗，有些人偏好暖調舒服，畢竟當你有一個屬於自己的家之後，生活就會像是一個空的口袋，等待你慢慢地裝滿，你放入了什麼，這個口袋就存在著什麼。Tracy 跟老公既然有了自己的家，就可以開始把自己的生活放進去，而兩人對家的定義就是「要有fu」。

Tracy 跟老公家聰的家最重要的就是一進門就能看到，整面公仔的展示牆，屬於這個空間的主視覺，Tracy 說：「什麼都可以沒有，但不能沒有這面牆。」包括兩人定情的 BE@RBRICK、日本公仔設計師大久保博人、香港設計師龍家昇， 還有屬於 Tracy 童年回憶的 Booska，「小時候會看日本動畫 ⟪ 超人吉田⟫ （Ultraman），Booska 是裡面的怪獸，很愛吃拉麵，跟我一樣（笑）。」

還有 Tracy 愛到刺在身上的 ⟪ 愛麗絲夢遊仙境⟫ ，「愛麗絲是少數童話裡，沒有王子來救的公主，」Tracy 說：「他其實不是公主，更像是自立自強的新時代女性，雖然很愛幻想，更是很做自己的一個人， 她其實不想要拘束，我覺得跟我很像，有很多天馬行空的想法，有新點子的時候就試試看，失敗了，重來就好。」

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現在夫妻兩人跳出了原本工作，更是投入很多心力在紋身，「賣衣服很被動，」 Tracy說：「因為我們身上原本就有很多紋身，我哥在香港也是開紋身店的，從小就是在這樣的環境下長大，對於紋身這件事是不只是喜歡，更是已經習慣。」紋身要上手，除了美感，更是要不停練習， Tracy 跟家聰還在家裡做了一個專屬紋身的房間，當然也是全然的黑。

家，不只是你出生的地方，家是當你想暫時逃避、喘口氣的地方，家也是你重新開始、起步的地方，對不同人來說，家就有不同的象徵性與實質意義。

對於 Tracy 與家聰而言，這個家是兩人從香港來台灣的定居之地，讓兩人體會到什麼是好好生活，展示著兩人最心愛的收藏，現在，更是兩人某部分的工作重心，這就是他們的家。

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