「日本天后」安室奈美惠傳有望復出　引退前唱片總銷量將近4000萬

被譽為「日本流行音樂天后」的平成歌姬安室奈美惠於2018年9月16日引退，近日卻傳出她有望復出，《FRIDAY》週刊1月9日以「安室復出的可能性」為題報導。作為日本沖繩殿堂級知名女歌手，安室奈美惠4年多前的引退消息惹來各方高度關注。當時安室奈美惠曾表示自己選在40歲引退的理由，是想讓自己最完美的狀態永存粉絲心中。而她最後一次亮相是在「We♥ NAMIE HANABI SHOW」前夜祭演唱會，更與蔡依林、山下智久合體演出，隔天卻已經低調在人群中欣賞煙火。去年有粉絲在路上巧遇安室奈美惠，並提出簽名需求時，安室奈美惠則以「我只是一般人」婉拒。



安室奈美惠是日本出道時間最久、且是唯一一位連續二十三年有單曲打入前十的女歌手。（視覺中國）

安室奈美惠是日本出道時間最久，且是唯一一位連續二十三年有單曲打入前十的女歌手。其單曲〈CAN YOU CELEBRATE?〉也以近230萬張高居日本女歌手史上銷量最高單曲，這個紀錄到目前仍由安室維持着，此單曲也是非常受近代日本人歡迎使用的婚禮音樂。不過原來安室奈美惠一開始並沒有打算進轟娛樂圈，只是想成為一名空中小姐。但是在12歲那年，安室奈美惠被沖繩演藝學校的校長牧野正幸發掘，更開出讓其免費就讀的條件。經過兩年的學習，安室奈美惠便離開家鄉那霸，前往遙遠的東京打拼演藝事業。

1977年9月20日，安室奈美惠在沖繩縣那霸市出生。（Getty Image）

1977年9月20日，安室奈美惠在沖繩縣那霸市出生，父親是琉球國第二尚氏王室旁支、士族向氏安室家後裔，母親平良惠美子是意大利裔駐沖繩美軍與琉球國庶民後裔所生的混血兒，兩人育有一子二女，安室奈美惠排行最小。由於其母親之家世不為夫家所歡迎，父母在安室奈美惠4歲時離婚，安室奈美惠由媽媽一人獨力照顧，並在托兒所和酒吧任僱員，藉此賺取生活費。

1992年，安室奈美惠與同學組成女子組合Super Monkey's，並以成員身分出道。（視覺中國）

1992年，安室奈美惠與同學組成女子組合Super Monkey's，並以成員身分出道。可惜組合並不成功，安室奈美惠卻是最搶眼的一個。在1994年，團體更名「安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S」，顯示安室奈美惠的知名度正不斷攀升。3年後，未滿18歲的安室奈美惠單飛發行個人唱片，瞬間成為日本歌壇超級天后，帶起名為「アムラー」（安室現象）的時尚風潮，特徵是染淺的茶色頭髮、古銅色的皮膚、迷你裙搭配高跟厚底長靴。當時安室奈美惠的衣着打扮引來萬千日本年輕女性爭相模仿，「アムラー」一詞更入選1996年流行語大賞。在1996年年底，安室奈美惠憑着歌曲《Don't wanna cry》贏得第38回日本唱片大獎，為最年輕取得此獎項的歌手。

1997年7月，安室奈美惠在日本四大巨蛋舉行了《mistio presents namie amuro SUMMER STAGE 1997 Concentration 20》演唱會。（視覺中國）

1997年7月，安室奈美惠在日本四大巨蛋舉行了《mistio presents namie amuro SUMMER STAGE 1997 Concentration 20》演唱會。同年8月3日，安室奈美惠的作品累積銷量達到2千萬。同年10月22日，安室奈美惠宣佈與丸山正溫結婚，並已懷有三個月身孕，隨後暫停事業，休息一年。安室奈美惠的長子安室溫大於1998年夏天出生，年尾安室奈美惠正式復出，歌曲登上Oricon單曲榜第一名，但人氣及銷量已有下滑的趨勢。12月31日，她在NHK紅白歌合戰中亮相，締造NHK紅白歌合戰史上最高歌手各別收視率64.9%。

1999年3月17日，安室奈美惠在發佈單曲《RESPECT the POWER OF LOVE》的同一天，她的母親平良惠美子在沖繩被第二任丈夫的胞弟車撞謀殺。（視覺中國）

1999年3月17日，安室奈美惠在發佈單曲《RESPECT the POWER OF LOVE》的同一天，她的母親平良惠美子在沖繩被第二任丈夫的胞弟開車追撞謀殺。聽到這個消息後，安室奈美惠取消了所有的宣傳活動，並飛返沖繩認屍。一星期後，該單曲只取得單曲榜排名第二名，終止了單曲連續取得第一名的紀錄。

自此安室奈美惠長達十年沒有取得冠軍單曲。事發12天後，安室奈美惠再度復工，更推出《寵物小精靈》劇場版主題曲《toi et moi》。2002年，安室奈美惠宣佈和丈夫結束五年婚姻，兒子安室溫大的撫養權屬於男方。同時，她的事業遇到樽頸位，唱片在欠缺暢銷曲和宣傳下只賣出30萬張。

後來安室奈美惠重新找回自己的定位，奠下了往後個人音樂風格和形象以R&B和Hip Hop為主。（Getty Image）

後來安室奈美惠重新找回自己的定位，奠下了往後個人音樂風格和形象以R&B和Hip Hop為主。2005年，安室奈美惠成功取回兒子的監護權。雖然工作繁忙，但為了照顧兒子溫大，安室奈美惠堅持每天於下午六時前下班，不再接其他工作。

除了個人生活，安室奈美惠的事業也再次起飛。2008年3月安室奈美惠推出新單曲《60s 70s 80s》，並改編自三首分別來自六十年代，七十年代，以及八十年代的歌曲，並於Oricon單曲榜首週初登場第二位，第二週登上冠軍，是安室奈美惠自1998年推出單曲《I HAVE NEVER SEEN》以來首次奪冠。

2008年7月30日，她發行了首張R&B音樂生涯的精選專輯——《BEST FICTION》，該精選收錄安室奈美惠自2002年至2008年轉型以來單曲精選，並大獲成功，連續六周佔據Oricon專輯冠軍，成功創造第二個事業巔峰期，此精選輯更讓安室奈美惠創下日本唯一一位於10代，20代與30代都擁有百萬銷量專輯的藝人紀錄。

安室奈美惠在慈善不遺餘力，在311東日本大地震災害發生後，安室立即低調地透過日本紅十字會以個人名義捐贈應援金5,000萬日元予受害災民。（視覺中國）

後來更首度參與共八場的a-nation'08演唱會，吸引了超過二萬五千名觀眾因賞她的表演。安室奈美惠至今的音樂作品於日本總銷量將近4000萬張，是20世紀末至今唱片最暢銷的亞洲女歌手之一。出道25年來的演唱會動員約500萬人次，巡迴演唱會總計舉辦了716場。安室奈美惠在慈善不遺餘力，在311東日本大地震災害發生後，安室奈美惠立即低調地透過日本紅十字會以個人名義捐贈應援金5,000萬日元予受害災民。