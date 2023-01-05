「最美脫北者」朴研美清純靚樣崩壞？脫北14年歷過離婚及有1子

被譽為「最美脫北者」的朴研美（Yeonmi Park）曾在2015年出版自傳《為了活下去：脫北女孩朴研美》而轟動一時。在成為知名人權運動家，不時會到世界各地進行演說。朴研美脫北至今已經14年，來回地獄又折返人間後，昔日的清純美貌已經不復再，容貌大變的她更被質疑整容上癮！



被譽為「最美脫北者」的朴研美（Yeonmi Park）曾在2015年出版自傳《為了活下去：脫北女孩朴研美》而轟動一時。（IG @yeonmi_park）

從小在北韓長大的朴研美，深深體會當地飢荒和貧窮的慘況，更曾親眼目睹朋友的母親，因為看了一套荷李活電影而遭到處決的情景。13歲時，她經歷了大饑荒，數百萬人因飢餓和疾病而死亡。而隔著鴨綠江，朴研美看到對岸中國燈火通明，甚至聞到食物的香味，只是渴望有一餐溫飽的她和母親跟隨先行脫北的步伐，卻怎麼也想不到只是另一場惡夢的開始。

從小在北韓長大的朴研美，深深體會當地飢荒和貧窮的慘況。（IG @yeonmi_park）

成功逃離北韓後，朴研美渡過鴨綠江，打算經過中國再到達南韓，沒想到卻是送羊入虎口。二人淪為人蛇販賣集團的「商品」，年輕貌美的朴研美更被迫成為集團首腦的情婦，幾經屈辱和磨難，慘遭兩年的暴力虐待，朴研美唯一的念頭就是「活下去」。

成功逃離北韓後，朴研美渡過鴨綠江，打算經過中國再到達南韓，沒想到卻是送羊入虎口。（IG @yeonmi_park）

幾經波折後，她與母親趁機逃到蒙古，最後終於成功前往南韓。過上安穩生活後，朴研美開始讀書學習，勇敢將自己慘絕人寰的經歷分享出來，並寫成一本書—《為了活下去：脫北女孩朴研美》，引起了巨大迴響。成為維權人士的她站在世界青年領袖峰會上發表演說，向全球闡述自己脫北的悲痛經歷，希望藉此讓外界更關注北韓的實況以及關注脫北女性的權益。

朴研美如今已經移居美國，更入讀美國哥倫比亞大學深造學業。（IG @yeonmi_park）

朴研美如今已經移居美國，更入讀美國哥倫比亞大學深造學業。2017年朴研美與美籍男子Ezekiel結婚，並育有一子，不過隨後兩人關係日益疏遠，並在2020年宣佈離婚。近日外界充斥著質疑朴研美整容過度的聲音，其IG上載的照片中可看到，僵硬五官和厚唇與以往清純的外表大相徑庭，令人感嘆昔日的朴研美已不再。不過儘管外貌有所改變，只要保持初心，這些其實也不足掛齒。