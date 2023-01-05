37歲許瑋甯終擺脫「花瓶」標籤　演活被性侵、職場欺凌一角爆紅

2022年年末，37歲的許瑋甯，憑藉大尺度女性劇《她和她的她》衝上熱搜：「顏值演技都在線」、「新晉懸疑劇女王」......

自述：許瑋甯 編輯：宋爽 責編：朱玉茹



職場騷擾、性別歧視、性侵、家暴……《她和她的她》直面最尖鋭、敏感的女性現實議題，播出一周後便名列豆瓣熱門榜首，收穫8.6的高分。身為女主角的許瑋甯也飽受關注和好評。

12月，一条採訪許瑋甯，和她聊了聊這部大熱女性劇背後的故事，與入行18年來，她從混血女模特，到最佳女主角的破圈之路。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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《她和她的她》講述的是一個「房思琪」式的故事。性格孤僻的女強人林晨曦，是台北一家獵頭公司的業績王。一場車禍，讓她意外進入了一個歲月靜好的「平行時空」——自己在老家宜蘭當輔導班老師，一家人過著幸福平靜的生活。

隨著記憶拼湊恢復，完美生活逐漸露出破綻。原來，林晨曦在國中時期曾遭遇補習班老師性侵，自那以後就患上了嚴重的解離症，這一切不過是她解離症發作下的幻想。現實中，因為自己被性侵後母親沒有幫助她，反而任由他人指責她撒謊，林晨曦早已和母親斷絕來往，父親和弟弟也已經去世。

職場上，她一再被男同事騷擾，打算跳槽的另一家公司也處處貶低女性：要求婚後才能入職、產假期間也要隨時待命、參加陪酒……在一步步重新接受自己的現實的過程中，林晨曦也在女性友人、男友和心理醫生的幫助下一點點完成了和解與反抗。

《她和她的她》在播出不到一周後便創下了8.6的豆瓣高分，激起了網友對職場騷擾、性別歧視、性侵、家暴等話題的激烈討論。不少網友評論，「這部劇呈現了只有女性才能真正體會到恐懼，太敢拍了！」

飾演林晨曦的許瑋甯也以其精彩的演技備受好評：「新晉懸疑劇女王」、「顏值演技都在線」、「明年金鐘獎提名沒她我不看」。面對潮水般的好評，許瑋甯對我們說：「其實真的完全沒有想到反響會這麼熱烈。我和所有幕後工作人員一樣，只是想把這個故事講好。它是林晨曦的故事，也是很多女性的故事。」

以下是許瑋甯的自述：

1. 女性看女性，會看到更美的東西

《她和她的她》，每一個她字都是女字旁的。我們希望把身邊所有女性面臨過的方方面面的困境，全部融會貫通在這一個故事裏。

林晨曦，她小時候被老師性侵。當時年紀很小，還懵懂未知，不曉得怎樣處理這個狀況。說出來之後家人不相信她，警察也不願意幫助她。長大後，她是一位很強勢的職場女性，獨來獨往，很努力地往上爬。因為跳槽的公司不願意要單身女性，所以她在考慮要不要結婚。

婚姻常常是困擾職場女性的一個問題。女性結婚後還能不能繼續工作？工作能力和男性比起來又是怎樣的一種高低狀態？這些都是我感同身受的地方。對於我們這個職業的女性來講，職場是更為殘酷的。隨著我們年齡越來越大，適合的角色會越來越少，能出演的角色就變得很固定。但其實我覺得，女演員年齡越大，經歷越多，她的內心力量反而可以將角色塑造得更加茁壯。

女性之間的關係角力，也是我很能共情的一個地方。林晨曦和好友，還有和母親之間的關係都是很矛盾、微妙的。我們是同一個性別，本來是應該相互理解、支持，但有時候又會處於一種互相競爭的狀態。林晨曦她一直很壓抑、很陰鬱，很多東西寧願放在心裏，也不願意去對別人說。所以其實每一場戲都是她和自己的一個小小的和解。

最令我印象深刻的是最後一集。她在日記中告訴自己：雖然你曾經碰到過痛苦的事情，但是沒關係，依舊有人愛著你，你還是你。去錄音室錄這一段的時候，其實已經距拍攝過去很久，我已經在準備另一部戲了，以為已經完全把這個角色和故事放下了。但當我看到那個畫面，又哽咽到沒有辦法說話。我想告訴大家的是，人生的道路很長，有時候我們會跌倒或者是被傷害，永遠都在想說誰可以拉我一把，誰可以救救我，想找到一個浮木。但我始終覺得那個浮木應該是你自己。接受自己、包容自己、擁抱自己，這件事情超級重要。

很多觀眾在看完劇後，評論說看到了《房思琪的初戀樂園》的影子。這本書我很早就讀過，在拍《她和她的她》前做角色功課，又拿出來讀了一遍。我讀的時候其實非常不忍心。但我覺得如果每個人都能看到這份不忍心的話，類似的事情就不會繼續發生下去。

我不能說劇的全部概念都來自這本書，還有一本叫做《黎明》的書也提供了靈感。我們還參考了心理諮詢師給到的很多女性案例，去了解這些女性的生活經驗和心理狀態，照著她們去揣摩角色和劇情的走向。比如說很多受到傷害的女性，沒有人引導、幫助她們，不知道怎麼處理痛苦。她們不得不通過保護機制把痛苦轉化為愛，覺得如果我愛你的話，這件事情就不會讓我這麼痛苦了。

在處理這些角色跟故事的過程中，我們都還蠻戰戰兢兢的。希望發生過這些狀況的女生不要被二次傷害，把温暖跟希望的那一面帶給大家。近幾年華人女性作品的題材範圍也越來越廣，不光是總裁、霸道，能討論的東西越來越多了。終於有一些故事，是以女性視角去看待這些事情。我並不是說以前的男性視角不好，只是一定要既有男性視角，又有女性視角，這個故事才會平衡。

我周遭的女導演、女編劇、女製作人一直都蠻多的。我覺得女生看女生，能夠看到更美、更多的東西，更能共情。《她和她的她》的導演和編劇全都是女性。我們就像跟自己的姐妹一樣，將心比心地聊天：我們從小到大經歷過什麼？感受是什麼？想要訴說的故事又是什麼？把這些東西順暢地捋出來，最終才能到達出口。

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2. 從「富家千金」到台北電影節影后

在成為演員前，我是以模特身份出道的。當時，像我這樣的臉孔其實很少見，所以我的工作是源源不斷的。下定決心轉型變成演員，我真的是瞬間沒有工作、沒有收入。大概有三四年的時間，我都只能一直等待，不停試鏡。印象很深有一次試鏡，導演讓我從鏡頭左邊走到右邊。我走過去後，導演問我：你為什麼要走台步？很好笑的是，我之前其實是拍雜誌的平面模特，根本就不走台步。可大家的主觀印象中，我就只是一個漂漂亮亮的模特，模特就是要走台步的。

當時能夠飾演的角色種類也非常有限，很多人來找我演富家千金。我就覺得，天，我都幾歲了，為什麼一直都只能演這樣的角色？我也想嘗試看看不一樣的。後來自己想通了，就算每一個角色都是富家千金，我也能演出五六種不同的富家千金。我把每一次表演都當作訓練，以後如果有其他的機會，也許就更能夠抓住。現在看來，的確沒有白走的路。

2014年起，陸陸續續地提名了金鐘獎、澳門電影節最佳女主角獎，2016年獲得了台北電影節最佳女主角獎。得獎當然超級開心，但是每一次最開心的還是公布你入圍的時刻。曾經有被主觀地貼過標籤，也為了擺脱標籤非常渴望、非常努力，作為演員的我有被大家看到，這件事情對於我來說非常重要。

我不希望給自己設限，其實還蠻想嘗試動作片、喜劇片，還有那種不守規矩的不良少女的角色。完全顛覆大家之前對我的印象，應該會蠻過癮的。能夠做演員，我覺得是幸運的。因為假設我今天要拍一個全英文、或者全法文發音的戲，我可能立刻就學好一門語言了。之前有一些戲，還有去上過攀岩課、鋼琴課、潛水課……

每一個角色它需要的東西都不一樣，其實是能夠逼迫我去接觸、學習更多東西，我是很開心地在體驗這件事情。到現在，每部戲開拍前，劇組安排的戲劇課程我都一定會去。每年一兩個月的假期，我也會去進修表演課和戲劇課，讓自己一直處於活水的狀態。我不希望我的人生像湖水一樣靜止，我希望它源源不絕地來回流動。

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3. 做「一個有故事的女人」

對於我來說，我的個人、家庭、朋友和工作都是很重要的，少了哪一塊都不平衡。我希望它們是等比例的，現在依舊很努力地在等比例中。如果這禮拜都在工作，那下個禮拜就多陪陪家人，再下個禮拜就都是我自己的時間。我家是一個凝聚力非常強的大家庭，上上下下加起來20幾個人，從小到大都是一起在外公外婆家長大的。

我們每個禮拜的五六日都會聚在一起，有時一人煮一道菜，過年的時候有一些特別的主題裝扮，還會玩猜謎遊戲。我是孫子輩最大的孩子，阿姨們都把我當妹妹，外公外婆也把我當最小的女兒，關係非常緊密。雖然常常和家人朋友待在一起，但我一定要有獨處的時間。如果哪天沒有一兩個小時獨處，我就會覺得自己的能量都用完了。

自己一個人的時候，我喜歡畫畫。專注在線條和顏色裏，有點像進入到一個冥想的狀態，一晃兩三個小時就過去了。我不太會畫人，畫得最好的是動物，喜歡畫動物的眼睛，我覺得那一刻它們才有靈魂。如果能積累到一定作品量的話，也希望未來可以辦一個小小的畫展。

不工作的時候，我一般都待在家裏，煮菜、放黑膠唱片、喝點小酒，或者是拿一本書到家巷口的咖啡廳獨自耗一個下午，太舒服了。散步也是很疏壓的方式。不管去到哪裏，能夠走路的話我就不會坐車，能爬樓梯的話就不會坐電梯。經常工作結束，我會走兩三個小時走回家。可以說我一直都是用我的雙腳去認識我的世界。

我希望我探索這個世界的經驗是很豐富的，做一個「有故事的女人」。等到年紀大了，可以跟我的孩子分享我到過這些地方，碰到這樣的人和事物。你的內心更豐沛、人生更完整，你可以更知道自己想要什麼、不要什麼。

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