梅艷芳離開我們19週年　生前使命感重：施比受更有福！

梅艷芳｜每年的12月30日相信是許多人不敢忘懷的日子，19年前的今天，「香港女兒」梅艷芳因子宮頸癌併發肺衰竭病逝，享年40歲。她的離開同時標誌著一個時代的終結，但時至今天，她的名聲、影響力仍然流芳百世。適逢今天，讓我們再次細味她仗義又傳奇的一生。



19年前的今天，「香港女兒」梅艷芳因子宮頸癌併發肺衰竭病逝，享年40歲。（視覺中國）

有「樂壇大姐大」之稱的梅艷芳童年坎坷，被母親送到荔園獻唱，卻不計前嫌供養母親，以德報怨的善良情義被視為孝道楷模。梅艷芳四歲半時已與胞姊梅愛芳出來荔園演唱，當時因為從事賣唱職業經常遭到同學們的冷眼與嘲笑，梅艷芳也因此被迫退學。從小四處登台的她打下了紮實的演唱根基，雖然個子很小，聲音卻很大以至於後排的人聽到。舞台經驗豐富但鮮有家庭的溫暖，如果時光可以倒流，她坦言能多讀書，不用一顆小小心靈便擔憂挨餓。

梅姐在圈中也是以「義氣仔女」、豪爽個性著稱，交遊廣闊、摯友不計其數。她成名後不忘初心努力提攜後輩，同時熱衷香港慈善和社會公益事業，這種使命感和責任感讓哪怕在其病入膏肓之時也不曾放棄。2002年，梅艷芳在慶祝入行二十年的紀念節目上曾說過：

我在娛樂圈闖蕩二十年，四個字概括：『友情歲月！』有人擔心我交友輕信，會被人利用，但我覺得那都是一種『施』，『施比受，更有福！』，不計較有否回報，其實都很開心。 梅艷芳

（視覺中國）

不論待人接物，還是處世態度，梅艷芳總是不遺餘力。由從前至今，她的個人評價皆極其良好。沈殿霞曾公開讚揚「阿梅是我偶像，舞台上她光芒和造詣，我敢得罪講句沒有人及得上她，因為阿梅是個好全面的藝人 」。

梅艷芳這個女人很有味道，她是個很有愛心的人，甚至可以將整個心擺出來給你，她答應了的事就一定會幫到底。得知梅艷芳生病，最難過是看著她的病情愈來愈嚴重，她卻仍在奔波，她在生命的最後依然堅持開演唱會，就是想在走之前跟大家分享她最愛的歌唱和跳舞。 楊紫瓊

失去這瑰寶，對演藝界是沉重的打擊。 鄭裕玲

我和阿梅是好拍檔，大家都是工作狂，演唱之時，我們可以合到心靈相通，有默契之至。能找到一個如此好的拍檔，是我最開心的事。遇到什麼心事、難題我都會找她傾訴，雖然她的年紀比我輕，但是人生經驗豐富，而且懂得體諒別人，以致我對她無話不談，簡直就彷如兩兄妹般。梅艷芳是一個永不言敗的女孩子，她的信心強，野心也大，所以她會用儘自己的能力去爭取應得的一切，這點無疑令我十分佩服的。 張國榮

阿梅的性格是「寧可天下人負她，而她決不會負天下人」。 劉德華

阿梅是個很「男人」的女人，非常夠義氣，朋友們聚餐她永遠搶著付錢。我覺得梅艷芳是真正屬於舞台的，她可以控制整個舞台，舞台就好似她家，她一上舞台就變成了另一個人。 張學友

梅艷芳在正值光輝年華、事業巔峰之時不幸離開人世。（視覺中國）

「斜陽無限，無奈只一息間燦爛」，天妒英才，梅艷芳在正值光輝年華、事業巔峰之時不幸離開人世，但林夕說過：

梅艷芳在有限的時間裡盡情發光發熱，告訴我們如何才沒有白活一場，讓我們反思生命的意義。雖然我們不能改變生命的長度，但卻可以改變生命的寬度。 林夕

那麼梅艷芳就是一生無憾，唯一的遺憾，應該就只是尚未結婚組織家庭、生兒育女。梅艷芳不論在親情、友情，還是愛情上均不留餘地的付出。她的一生經歷多段感情，其中最為人熟悉的莫過於是她公認的「一生最愛」－近藤真彥。

85年梅艷芳遠赴日本看近藤真彥的演唱會，及後兩人到的士高跳舞，近藤問梅艷芳可不可以吻她，兩人就此一吻定情。返港後二人每晚都通電話，梅艷芳更一年內七次飛往日本與他共聚。有一次梅艷芳陪伴近藤真彥到北海道開演唱會，坐旅遊車時，累透的近藤真彥靠在梅艷芳身上，當著工作人員面前公開戀情。可惜有傳近藤真彥與前女友中森明菜關係藕斷絲連，使得與梅姐感情無疾而終。

梅艷芳愛他卻是死心塌地，甚至為他在日本買了一棟房子。梅姐曾說過：「虧我當年待他那麼好。」告別演唱會上，梅艷芳堅持在健康狀況惡化的情況下舉行演唱會，並穿上劉培基設計的婚紗，完成了「嫁給舞台」的心願。而最後一首歌《夕陽之歌》，原唱者則是近藤真彥。

告別演唱會上，梅艷芳堅持在健康狀況惡化的情況下舉行演唱會，並穿上劉培基設計的婚紗，完成了「嫁給舞台」的心願。（視覺中國）

梅艷芳7段情唯獨欠「他」一人

梅艷芳也曾經與苗僑偉合作電視劇《香江花月夜》時互生情愫，短暫交往後協議分手。之後又與富家子鄒世龍相戀，一年後分手，梅姐曾直言：「大家年紀輕，脾氣都硬！「1989年，梅艷芳與模特兒劉米高在拍攝手錶廣告時認識，後展開戀情，最後也是分手收場。兩人分手後亦曾拍攝《傷心教堂》及《夏日戀人》音樂錄像。翌年梅艷芳舉辦夏日耀光華演唱會時，劉米高也從澳洲回來捧場，梅艷芳還是向他唱了「SUMMER LOVER」。

同年，梅艷芳與一名就讀英國劍橋大學的圈外人Paul交往，梅艷芳的一首國語歌親密愛人是專屬二人的歌，可惜戀情也宣告失敗告終。而01年梅艷芳接受港台鄧靄霖訪問時，透露約在三十歲時幾乎下嫁圈外人，不過最後選擇逃婚。而阿梅亦曾對林燕妮表示：「我畢生沒有欠過男人，只欠Paul一個」。1991年，梅艷芳與林國斌相戀，據聞有一次她被黑社會人物掌摑，當時林國斌不離不棄陪在一旁，但林國斌星途遠不及女友，他曾自嘲別人都認為自己被女友「包養」，因此交往三年後二人不敵閒言閒語分手。1995年，梅艷芳與趙文卓姊弟戀情曝光，但梅艷芳的名氣再次為兩人帶來沉重壓力，最終分手，但梅姐曾表示與趙文卓分手是個誤會，若有盡力挽救這段感情的話則早已是趙太。

「百變天后」梅艷芳

1982年，梅艷芳參加無綫電視與華星唱片主辦的第一屆新秀歌唱大賽脫穎而出，以其磁性的低嗓音和沈穩大氣的台風獻唱徐小鳳名曲〈風的季節〉，被黃霑給予滿分，摘下新秀冠軍，正式踏上星途。同年，梅艷芳錄製第一首歌曲〈心債〉，作為作曲作詞的黃霑與顧嘉煇兩人第一次聽完以後就已經直接「收貨」。而梅杰第一首唱得街知巷聞的歌曲就是卡通片《IQ博士》的主題曲。

1985年1月，梅艷芳唱片《似水流年》推出。翌年，唱片《壞女孩》推出後因內容充滿爭議，一度被禁播，唱片卻創下累計72萬張的香港銷量紀錄。同年12月在紅磡香港體育館舉辦首次個人演唱會，更連演15場，創下最年輕女歌手入主紅館、舉行個人演唱會以及擁有最多場數的紀錄。兩年後，《 似火探戈 》和《烈燄紅唇》兩張唱片面世，梅艷芳以性感形象演出，此後她再創下於紅館舉行演唱會最高場數紀錄，被喻為「梅二十八」與「梅三十」，代表她連開28場與30場演唱會，事業如日中天。

1987年憑主演的《胭脂扣》同時獲得台灣金馬獎、香港電影金像獎最佳女主角殊榮。（《胭脂扣》劇照）

1985年至1989年，她在十大勁歌金曲頒獎典禮連續5屆奪得最受歡迎女歌星，在1989年度叱吒樂壇流行榜頒獎典禮奪得叱吒樂壇女歌手金獎，奠定巨星地位。1984年她憑《緣份》一片獲得第四屆香港電影金像獎最佳女配角、1987年憑主演的《胭脂扣》同時獲得台灣金馬獎、香港電影金像獎最佳女主角殊榮、1991年以《何日君再來》、2001年以《慌心假期》及2002年以《男人四十》提名台灣金馬獎「最佳女主角」。

有「百變天后」之稱的梅艷芳唱過《壞女孩》的叛逆、《似是故人來》的典雅、《烈焰紅唇》的性感，也唱過《夢里共醉》的傳統。出道多年獲獎無數，也是香港演藝界第一位同時取得「歌后」及「影后」級殊榮的女藝人。梅艷芳的歌曲路線冶艷前衛，舞台衣著華麗大膽，風格千變萬化。

梅艷芳的一生被翻拍成2021年電影《梅艷芳》、其歌曲被無數人翻唱過，她的精神卻不是一字一句筆墨能夠形容，而是一點一滴滲透在每一位香港人心中。香港樂壇在不斷變遷，唯一不變的是，我們將永遠緬懷梅艷芳。