屬羊、猴、雞、狗｜雲文子2023兔年整體運程　屬雞切忌急於脫單

【雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜愛情｜桃花運｜人緣】即將踏入兔年，不少女生都擔心自己在新一年運程如何，《01女生》邀請了玄學天后雲文子師傅為大家講解各生肖兔年運程！十二生肖於兔年的桃花運旺盛嗎？哪生肖在新一年有望升職加薪、財源滾滾？立即看看屬羊、猴、雞、狗在兔年的整體運程！



雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜玄學天后雲文子師傅MasterCloud（受訪者提供）

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程：屬羊、猴、雞、狗者

羊

屬羊之人今年時來運到，愛情方面稱心如意，由於人緣運佳，帶動桃花旺盛，不愁沒有結識對象的機會。屬羊者的社交網絡，變得更闊及豐富多彩，遇到男神女神之機率，自然更高。然而，選擇多了，分不清應該選「喜歡」的、還是「適合」的人。小心在猶豫不決之際，那些對象已漸漸跟隨著時間，一併溜走。

事業運節節上升，在職場充滿競爭力與戰鬥力，鬥志高昂。由於發展契機接踵而來，令你雄心勃勃，很想在各種新挑戰中，尋求更多突破，證明自己的實力。令上司及老闆也大為讚賞，女性貴人會令工作更加得心應手，事半功倍。應對於一些自己從未接觸過的新領域，放膽一試，採取主動，成就一番事業。年輕創業者，把握今年時機，為達成夢想，做好準備。

財運漸趨順遂，並有機會與財力厚的人合夥投資入市，或者創業。個人或合夥投資也好，應選一些中、長線的組合，並要細心留意各類資產的表現及風險，將重點放在該資產的長線升值潛力，而非短期價格升跌。製造較穩健的回報。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜屬羊事業運節節上升，在職場充滿競爭力與戰鬥力，鬥志高昂。（《校對女王》劇照）

猴

屬猴之人在兔年的運勢終於回升向好，整體運程有「先弱後強」跡象。兔年愛情運順利，單身人士容易引人注目，一見鍾情的可能性高，令本來如湖水般平靜的感情生活，泛起漣漪。有很大機會，與年齡差距較大的異性結緣，產生「姊弟戀」情愫。

事業運將生機回歸，漸露曙光，不過上半年進展緩慢，公司的政策朝三暮四，使人無所適從，令原已工作量超標的猴子，更加苦不堪言。當面對這樣的樽頸位時，能看成是反面教材，保持樂觀態度，不要迷失，當下半年運勢開始逆轉時，自然可突破樽頸位，你所學會的，並會帶來意料之外的收穫。

財運虛浮不實，財來財去，主要是非經常性開支增加所致，例如，屋宇需要維修，及更換一些大型家電。進行投資時，要為潛在的波動做好準備，投資組合的配置，宜較為靈活。選擇財富管理顧問時，兔年不宜將重任交給女性顧問，否則回報會令人感到失望。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜屬猴有很大機會，與年齡差距較大的異性結緣，產生「姊弟戀」情愫（《氣象廳的人們》劇照）

雞

屬雞之人兔年沖犯太歲，愛情運幾經波折，單身別因感情一時不順，在亂交朋友，發展出沒有愛情養分的男女關係；又或急於脫單，仍未認清對方身份，便盲目投放感情。到最後，這些易請難送的爛桃花，不僅令人不勝其煩，甚至有機會令屬雞者惹上官非。並會干擾正桃花之氣場，令你更難找到真愛。

事業運舉步維艱，公司今年有意大刀闊斧地實施改革，在人人自危的情況下，每天上班將會如打軍打仗一樣，危機四伏，敵友難分，受情緒波動所累，小心工作時容易分心，犯下一些低級錯誤，成為儲心積慮小人攻擊你的藉口。如想轉工，恐怕機會較微。

財運反覆無常，更引致理財失誤。投資者首先要做好現金管理，以應付市場的不確定性。尋找平穩的投資機會，不要過分主動出擊，分析市況時，不及過往靈敏、冷靜及果斷，因此寧可保守一點，也勿太過進取，引致損失。那些自己不太熟悉的投資項目，不知者還是不要染指。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜十二生肖於兔年的事業運與財運旺盛嗎？（《校對女王》劇照）

狗

屬狗之人兔年，桃花運節節高升，會出現不少異性緣，不乏條件好的對象讓你選擇，「騎牛搵馬」心態漸漸出現，心頭亦愈來愈高，小心錯合適的對象。

事業運吉凶參半，工作上會出現一些阻力，加上公司管理層不斷將工作量加大，壓力沉重。兔年要特別注重一言一行，以免「禍從口出」，得罪機心重的小人，令運勢一再減弱。

財運偏弱，投資意慾低迷。綜觀而言，今年只要不虧，已是最大的贏。今年難以投放時間去鑽研及分析市場走勢，最好避免選擇太新而又風險高的產品。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜哪生肖於兔年最旺桃花，有望脫單？（《無法抗拒的他》劇照）

**生肖命理只供參考之用，內容由玄學天后雲文子師傅MasterCloud授權刊登**

資料來源：《雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程》

雲文子師傅 MasterCloud

玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問 (包括: JIMMY CHOO、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、Vivienne Westwood、FILA、遠洋地產、Blackstone(黑石集團)、UBS瑞銀集團、瑞士信貸集團(Credit Suisse)、 DLJ Real Estate Capital Partners等)。出版「奇門遁甲」十多本著作。



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