屬兔、龍、蛇、馬｜雲文子2023兔年整體運程　屬龍切忌視角太高

【雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜愛情｜桃花運｜人緣】即將踏入兔年，不少女生都擔心自己在新一年愛情運程如何，《01女生》邀請了玄學天后雲文子師傅為大家講解各生肖兔年運程！十二生肖於兔年的桃花運旺盛嗎？哪生肖於兔年最旺桃花，有望脫單？立即看看肖兔、龍、蛇、馬在兔年的愛情運！



雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜玄學天后雲文子師傅MasterCloud（受訪者提供）

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程：肖兔、龍、蛇、馬者

兔

肖兔之人今年「值太歲」，運勢「荊棘滿途」，春天到後，情況更每況愈下，陷於低潮。今年因小人從中作梗，人緣運如玩高空跳傘一樣，迅速下降。情緒極容易波動，因此說話要謹慎，要不然，輕則惹來口舌是非，同事對你產生誤會，與好友也因為一點小事而起爭執，重則釀成官非麻煩。縱使兔年會被人際關係問題所困，家宅運卻明顯轉好。

在桃花薄弱之年，情緒反覆，負面磁場籠罩下，對社交總是提不起勁，緣分更加得來不易。要多花點時間，好好「裝」備自己，悉心打扮一下，多參與友好聚會，尤其生日派對、婚禮喜宴等喜慶場合，能帶旺運勢，提升氣場，也能增加異性緣。

肖兔之人今年「值太歲」，運勢「荊棘滿途」，春天到後，情況更每況愈下，陷於低潮。事業運可謂艱難險阻，公司將出現巨大變動，在工作上所付出的，往往與回報不成正比，公司小人不時作出挑釁，令兔人思緒愈混亂，難以集中，容易犯錯，壓力愈來愈嚴重。「值太歲」有意轉工的兔子，成功機會不大。

財星暗淡之一年，正財、偏財也較難有理想收益，觀察市場走勢的分析力，易有偏差。如要投資，應取保守策略，切勿貪圖高報酬，而將資金投放在高風險產品上。或輕信所謂的「內幕消息」。至於博彩投注的橫財夢，將會落空。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜肖兔兔年愛情運如何？(《金秘書為何那樣》劇照）

龍

肖龍男女兔年「害太歲」，運勢穩步向前，可是，貴人緣只是一般。桃花散亂不聚，若即若離，脫單機會只屬一般，想告別獨身行列，不要再做「外貌協會」會員，或過分的完美主義，視角太高高在上，甚至離地，會令緣分跟你擦身而過。

事業運緩緩向前，受整體市道不明朗因素影響，公司會將員工福祉，放在次位，只顧將焦點集中於如何減少營運開支、加強績效表現方面，於是將關鍵績效指標定至比天高，令肖龍上班一族，身心俱疲。世事有失必有得，「文昌之年」，只要能與毅力、恆心不離不棄，將可鍛鍊出「周身刀張張利」本領，變相為日後更美好的前景，留下伏線。

財運弱勢難升，錢財會進入波動期，財務上如有任何「大動作」，要格外小心，別進行大額投資，一些可以保本的基金雖然回報較低，起碼不會令人血本無歸。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜肖龍兔年愛情運如何？(《First Love初戀》劇照）

蛇

愛情運恐怕是鏡裡觀花，孤身隻影的，即使在感情方面，已漸見眉目，最後卻發現，只不過是霧水情緣，思緒因而陷入一片混亂之中。

事業運此起彼落但偏旺，整體運勢是「有危自有機」。公司將革新重任委派給你，大好契機在眼前，但資源太過有限，人手短缺，時間亦緊迫，導致執行計劃時，出現較多阻滯，請保持團隊士氣，不氣餒，保持正向思維，是總有出路。

財運吉凶參半，正財可望穩中求進，今年對工作的付出，將獲得合乎比例的回報，加薪幅度令人滿意。但偏財運表現卻大不如前，投資時未能洞悉黃金時機，也不能掌握市場走勢，最終無賺無蝕。做任何投資決策時，先做好風險管理。兔年突發性開支多，尤其醫療上的使費，開銷可能頗為驚人。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜肖蛇兔年愛情運如何？(《First Love初戀》劇照）

馬

肖馬者今年「破太歲」，運勢「乘風破浪」，意味兔年是馬人的「是非之年」，然而，是非愈多，人氣卻愈旺，人際網絡因而更四通八達和穩固，新機遇亦因此源源而來，令原本雄心勃勃今年將會是多勞多得之一年，要好好把握時機。

愛情運走勢驟晴驟雨，假桃花較旺，即使遇見心目中的男神女神，亦大可能有緣無分，需要經歷不少考驗。小心長期也處於「友達以上，戀人未滿」的曖昧狀態，糾纏不清。

事業吉中藏凶，在工作方面，勇往直前，一些部署已久的計劃，可望在兔年馬到功成。事業運雖佳，但容易惹來較多是非小人，請謹記言行舉止要檢點，少說話、多做事，凡事一笑置之。趁兔年人氣旺盛，進一步鞏固及擴大人際網絡，會有助加強運勢。

財運吉中帶凶，正財與偏財雙贏。偏財運方面，有系統的投資方法，以保本優先，年內有機會與投資理念一致的前輩級友人，共同投資。由於大家對市場均有深入分析，所以可望獲取更可觀進帳。但因理財技巧一般，消費時，亦有點不留手。所以銀行存款進帳在今年其實不多。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜肖馬兔年愛情運如何？（《無法抗拒的他》劇照）

雲文子師傅 MasterCloud

玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問 (包括: JIMMY CHOO、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、Vivienne Westwood、FILA、遠洋地產、Blackstone(黑石集團)、UBS瑞銀集團、瑞士信貸集團(Credit Suisse)、 DLJ Real Estate Capital Partners等)。出版「奇門遁甲」十多本著作。



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