麥玲玲2023兔年運程｜12生肖整體愛情運　屬狗凶星入主恐臨分手運

【麥玲玲2023兔年十二生肖運程｜感情運｜愛情運】麥玲玲2023兔年12生肖運程一文看清！所謂「去舊迎新」把過去一年的好壞放下，以全新心態迎接美好的新一年！女生當然最著重感情問題，到底十二生肖於兔年的感情運程如何呢？兔年是否適合「拉埋天窗」呢？一同來參考玄學家麥玲玲2023兔年12生肖運程啦！



麥玲玲2023兔年運程：十二生肖運程一文睇清

麥玲玲2022兔年12生肖運程（麥玲玲授權圖片）

麥玲玲2023年兔年生肖運程：肖兔、龍、蛇、馬者

麥玲玲2023兔年運程：肖兔者



麥玲玲師傅指肖兔者處於「本命年」的年份感情運變化多端，單身者雖然桃花臨門，卻屬曇花一現的姻緣，但「文昌」及「將星」飛臨，欲脫單者不妨多出門拓展機會；至於已有伴侶者及已婚者跟另一半容易意見不合而較多爭執，建議多花時間維繫，慎防破壞彼此間的感情及信任。

麥玲玲2023兔年運程｜麥玲玲師傅指肖兔者處於「本命年」的年份感情運變化多端（《Run On 奔向愛情》劇照）

麥玲玲2023兔年運程：肖龍者



「太陽」對肖龍女士有利，單身女士不妨把握機會，惟遇上對象亦不宜操之過急，以免關係快來快去；至於已有伴侶者及已婚者跟伴侶家人相處需慎行，不宜多加意見，避免因言語誤會引起爭執。

麥玲玲2023兔年運程：肖蛇者



「孤辰」凶星入主，此星較為不利桃花，若單身者渴望脫單，不妨借助身邊長輩及朋友介紹； 至於已有伴侶者總覺得另一半不了解自己，建議多花時間喜養共同喜好及重遊舊地，重拾昔日溫馨甜蜜。

麥玲玲2023兔年運程｜建議肖蛇者多花時間喜養共同喜好及重遊舊地（《花束般的戀愛》電影截圖）

麥玲玲2023兔年運程：肖馬者



肖馬者的桃花頗為暢旺，單身女士桃花雖未及男士燦爛，但可借助女性長輩介紹，渴望脫單者不妨積極把握機會；已有穩定伴侶或已婚者桃花運要多加留心，因為「破太歲」之伴跟另一半有較多爭執，需要時刻控制自己，以免引發錯綜複雜的牆外桃花。

麥玲玲2023年兔年生肖運程：肖羊、猴、雞、狗者

麥玲玲2023兔年運程：肖羊者



單身者未有桃花星或有利人緣的吉星進駐，較為傾向享受獨處，關係將會原地踏步。至於已有伴侶者需注意，若有結婚打算，跟另一半關係備受考驗甚至面臨分手危機；已婚者跟另一半感情相對理想，建議跟另一半多溝通，了解對方想法及感受。

麥玲玲2023兔年運程｜若有結婚打算，跟另一半關係備受考驗甚至面臨分手危機（《盡情吃用力愛》劇照）

麥玲玲2023兔年運程：肖猴者



肖猴者於兔年大部分人關係會出現變化，單身者人緣運頗暢旺，新一年有機會在異地尋覓有緣人，慎防操之過急，建議先從朋友關係開始，靜待時機再開展關係。已有伴侶者或已婚者則跟另一半感情有所提升，屬於頗甜蜜的一年。

麥玲玲2023兔年運程：肖雞者



肖雞者於兔年屬相沖年份即感情上的「關口年」，已有伴侶者或已婚者跟另一半容易起爭執，容易引發三角關係致感情生變。不過單身一族桃花臨門，結識異性建議多花時間了解觀察，不宜操之過急，慎防決策錯誤致受情傷。

麥玲玲2023兔年運程：肖狗者



「紫微」及「龍德」貴人飛臨，單身者有望透過長輩介紹而增加結交朋友機會，惟「暴敗」凶星入主，建議多花心力維繫；已有伴侶者慎防跌入分手運，若有結婚打算不妨考慮於兔年籌備婚禮。

麥玲玲2023兔年運程｜若有結婚打算不妨考慮於兔年籌備婚禮（《忘記你記得愛情》劇照）

麥玲玲2023年兔年生肖運程：肖豬、鼠、牛、虎者

麥玲玲2023兔年運程：肖豬者



單身者於兔年可借助有「天乙」吉星廣結人緣，不妨兔出席相親活動，看能否結識有好感丟對象再作發展；至於已有穩定伴侶或已婚者感情平穩，與另一半有商有量，屬甜蜜愉快的一年。

麥玲玲2023兔年運程｜肖豬者於兔年可借助有「天乙」吉星廣結人緣（《無法抗拒的他》劇照）

麥玲玲2023兔年運程：肖鼠者



麥玲玲師傅表示肖鼠者是兔年十二生肖中桃花最燦爛的一員，惟始終受「刑太歲」影響，容易出現桃花破財；至於已有穩定伴侶或已婚者對異性保持適當距離，以免引發三角關係。

麥玲玲2023兔年運程：肖牛者



新一年肖牛者不利姻緣，將會是無大突破的一年。已有伴侶者關係尚算平穩，未有太大爭執；已婚者需注意跟另一半家人相處態度，不宜過分干涉，以免「好心做壞事」；至於單身者亦是難有桃花臨門，麥玲玲師傅建議多花時間心力發展事業，若遇上合眼緣，亦宜靜待好時機才主動出擊。

麥玲玲2023兔年運程｜麥玲玲師傅建議多花時間心力發展事業（《忘記你記得愛情》劇照）

麥玲玲2023兔年運程：肖虎者



麥玲玲師傅表示肖虎者在感情上經歷「關口年」，兔年將會是重新開始的一年。已成家立室者「本命年」可考慮添丁延續喜慶。但是新一年容易因家宅而引起爭執，需要多溝通及包容。離合者新一年亦可重新出發，社交應酬變多，又有借來的「月德」貴人吉星來結識同範疇的新朋友，唯兔年非屬大桃花年，同時兼顧事業，故此肖虎者對戀愛意欲較為淡泊。

**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲授權刊登**資料來源：《麥玲玲2023兔年運程》