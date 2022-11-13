雲文子2023年兔年運程｜12生肖財運、事業運　屬兔橫財夢會落空？

【雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜事業運｜財運】即將踏入兔年，大家在剛過的一年事業發展得順利嗎？「新一年新開始」，事業財運都會重新洗牌！《01女生》邀請了玄學天后雲文子師傅為大家講解各生肖兔年運程！十二生肖於兔年的事業運與財運旺盛嗎？哪生肖於兔年最望升職加薪、財源滾滾？立即看看！



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雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜玄學天后雲文子師傅MasterCloud（受訪者提供）

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程：肖兔、龍、蛇、馬者

兔

肖兔之人今年「值太歲」，運勢「荊棘滿途」，春天到後，情況更每況愈下，陷於低潮。事業運可謂艱難險阻，公司將出現巨大變動，在工作上所付出的，往往與回報不成正比，公司小人不時作出挑釁，令兔人思緒愈混亂，難以集中，容易犯錯，壓力愈來愈嚴重。「值太歲」有意轉工的兔子，成功機會不大。

財星暗淡之一年，正財、偏財也較難有理想收益，觀察市場走勢的分析力，易有偏差。如要投資，應取保守策略，切勿貪圖高報酬，而將資金投放在高風險產品上。或輕信所謂的「內幕消息」。至於博彩投注的橫財夢，將會落空。

龍

事業運緩緩向前，受整體市道不明朗因素影響，公司會將員工福祉，放在次位，只顧將焦點集中於如何減少營運開支、加強績效表現方面，於是將關鍵績效指標定至比天高，令肖龍上班一族，身心俱疲。世事有失必有得，「文昌之年」，只要能與毅力、恆心不離不棄，將可鍛鍊出「周身刀張張利」本領，變相為日後更美好的前景，留下伏線。

財運弱勢難升，錢財會進入波動期，財務上如有任何「大動作」，要格外小心，別進行大額投資，一些可以保本的基金雖然回報較低，起碼不會令人血本無歸。

蛇

事業運此起彼落但偏旺，整體運勢是「有危自有機」。公司將革新重任委派給你，大好契機在眼前，但資源太過有限，人手短缺，時間亦緊迫，導致執行計劃時，出現較多阻滯，請保持團隊士氣，不氣餒，保持正向思維，是總有出路。

財運吉凶參半，正財可望穩中求進，今年對工作的付出，將獲得合乎比例的回報，加薪幅度令人滿意。但偏財運表現卻大不如前，投資時未能洞悉黃金時機，也不能掌握市場走勢，最終無賺無蝕。做任何投資決策時，先做好風險管理。兔年突發性開支多，尤其醫療上的使費，開銷可能頗為驚人。

馬

事業吉中藏凶，在工作方面，勇往直前，一些部署已久的計劃，可望在兔年馬到功成。事業運雖佳，但容易惹來較多是非小人，請謹記言行舉止要檢點，少說話、多做事，凡事一笑置之。趁兔年人氣旺盛，進一步鞏固及擴大人際網絡，會有助加強運勢。

財運吉中帶凶，正財與偏財雙贏。偏財運方面，有系統的投資方法，以保本優先，年內有機會與投資理念一致的前輩級友人，共同投資。由於大家對市場均有深入分析，所以可望獲取更可觀進帳。但因理財技巧一般，消費時，亦有點不留手。所以銀行存款進帳在今年其實不多。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜十二生肖兔年運程如何？（《我要準時下班》劇照）

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程：肖羊、猴、雞、狗者

羊

事業運節節上升，在職場充滿競爭力與戰鬥力，鬥志高昂。由於發展契機接踵而來，令你雄心勃勃，很想在各種新挑戰中，尋求更多突破，證明自己的實力。令上司及老闆也大為讚賞，女性貴人會令工作更加得心應手，事半功倍。應對於一些自己從未接觸過的新領域，放膽一試，採取主動，成就一番事業。年輕創業者，把握今年時機，為達成夢想，做好準備。

財運漸趨順遂，並有機會與財力厚的人合夥投資入市，或者創業。個人或合夥投資也好，應選一些中、長線的組合，並要細心留意各類資產的表現及風險，將重點放在該資產的長線升值潛力，而非短期價格升跌。製造較穩健的回報。

猴

事業運將生機回歸，漸露曙光，不過上半年進展緩慢，公司的政策朝三暮四，使人無所適從，令原已工作量超標的猴子，更加苦不堪言。當面對這樣的樽頸位時，能看成是反面教材，保持樂觀態度，不要迷失，當下半年運勢開始逆轉時，自然可突破樽頸位，你所學會的，並會帶來意料之外的收穫。

財運虛浮不實，財來財去，主要是非經常性開支增加所致，例如，屋宇需要維修，及更換一些大型家電。進行投資時，要為潛在的波動做好準備，投資組合的配置，宜較為靈活。選擇財富管理顧問時，兔年不宜將重任交給女性顧問，否則回報會令人感到失望。

雞

事業運舉步維艱，公司今年有意大刀闊斧地實施改革，在人人自危的情況下，每天上班將會如打軍打仗一樣，危機四伏，敵友難分，受情緒波動所累，小心工作時容易分心，犯下一些低級錯誤，成為儲心積慮小人攻擊你的藉口。如想轉工，恐怕機會較微。

財運反覆無常，更引致理財失誤。投資者首先要做好現金管理，以應付市場的不確定性。尋找平穩的投資機會，不要過分主動出擊，分析市況時，不及過往靈敏、冷靜及果斷，因此寧可保守一點，也勿太過進取，引致損失。那些自己不太熟悉的投資項目，不知者還是不要染指。

狗

事業運吉凶參半，工作上會出現一些阻力，加上公司管理層不斷將工作量加大，壓力沉重。兔年要特別注重一言一行，以免「禍從口出」，得罪機心重的小人，令運勢一再減弱。

財運偏弱，投資意慾低迷。綜觀而言，今年只要不虧，已是最大的贏。今年難以投放時間去鑽研及分析市場走勢，最好避免選擇太新而又風險高的產品。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜十二生肖於兔年的事業運與財運旺盛嗎？（《校對女王》劇照）

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程：肖豬、鼠、牛、虎者

豬

事業運可以用「風生水起」來形容，意味兔年青雲直上，所以應善加利用這股優勢，為自己設定一個較具挑戰性的工作目標，不要過分保守。人緣運佳，不論上司、平輩同事抑或下屬，都樂意聽取你的建議，能令工作團隊發揮出最大價值，深得老闆歡心。

財運氣勢如虹，正財偏財皆有收穫，理財技巧大有進步，若能夠以多元化方案將資金分散到不同類型的投資中，鎖定利潤，見好就收，回報表現理想。田宅興旺，是「上車」置業良機。

鼠

事業運迂迴曲折，被公司的人事變動，公司高層大執位，弄至陣腳大亂，甚至受盡委屈，面對不合理的工作量，全盤照收。事業運低迷之年，不作出任何重大改變，不論調部門、裸辭、轉工、創業，在兔年最好還是暫時擱置，做錯抉擇，情況有可能更劣。

財運危機四伏，財氣難聚，孤注一擲，選擇高風險投資工具，更易招來損失。對財運較弱的鼠人來說，尤其重要，不妨考慮長期而穩定地投入資金，賺取長線收益，這種定期定額的投資機制，既可減少風險，亦有較穩定的回報。

牛

事業運一路飙升，但往往需付出雙倍力度，才有理想回報，謹記「親力親為」四字箴言，若要做出好成績，必須積極參與。面對工作新挑戰時，受人緣運帶動，令團隊形成一股強大的協作力量，彼此互相支持、互相包容。領導才能亦漸露鋒芒。

財運漸入佳景，今年以長線投資為主，建立健康的投資理財邏輯思維，不要貪圖豐厚利潤，投資不宜太過進取，尤其那些短炒買賣，令自己墮入高風險境地。另外，要「收緊開支」，不要讓自己在網上過度消費。

虎

事業運銳不可擋，內在潛力將全面爆發，輕而易舉就能說服上司、客戶，接受你的創新建議，若有工作或生意計劃想實現，應趁時運好而逐步實踐。但凡事要量力而為，兼顧太多事務，令自己分身乏術。有可能導致所有項目也「爛尾」。

財運步步高升，自身的工作實力有目共睹，升遷，薪酬待遇自然同步提升。人脈關係廣度愈來愈闊，人緣必可帶動財源，投資機會、資訊更有力，有把握，偏財逐步增旺。有創業打算的虎人，今年不論獨資或合伙創業的計劃，也適宜付諸實行。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜哪生肖於兔年最望升職加薪、財源滾滾？（《我要準時下班》劇照）

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資料來源：《雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程》

雲文子師傅 MasterCloud



玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問 (包括: JIMMY CHOO、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、Vivienne Westwood、FILA、遠洋地產、Blackstone(黑石集團)、UBS瑞銀集團、瑞士信貸集團(Credit Suisse)、 DLJ Real Estate Capital Partners等)。出版「奇門遁甲」十多本著作。



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