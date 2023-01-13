2023兔年風水佈局｜客廳正北方擺紅花有助脫單！這個位置招偏財？

2023兔年風水佈局｜將踏入農曆新年（兔年、癸卯年），不少人為有個好開始，都想做些轉變，寄望整年都行大運。除了生肖運程，還可透過變動家居擺設，來助長運勢和化煞。玄學顧問趙振鴻師傅通過九宮飛星圖，講解2023年家中如何佈局，以做到趨吉避凶，讓家中生活更美滿順利。



2023兔年風水佈局｜西南方擺放太多雜物，或易招爛桃花。（《魚乾女又怎樣》劇照）

2023兔年風水佈局｜西南方：利桃花

趙振鴻師傅認為，2023年忌在太歲頭上東方動土，而且三煞位於西方，同樣需要避免。兔年西南方出現一白貪狼星，是當運的生氣之星，同為顆桃花星，五行屬性為水，主要影響姻緣和人緣。因此想要提升感情的話，西南旁不要堆雜物、垃圾，時刻保持整潔和乾淨，否則或引起爛桃花、招緋聞，不利於事業、感情和婚姻的和諧穩定。要找到心儀對象，可在客廳櫃枱上，根據自己生辰八字擺放風水植物，這樣桃花運便會很快催旺。

2023兔年風水佈局｜正東方：影響健康

2023年將有二黑巨門星飛臨正東方，此為病符星，五行屬性為土，會帶來疾病和損傷。若家居大門或睡床位於正東方，需要格外注意自身健康，並建議懸掛一個葫蘆化解。凡大門、廁所及爐灶在正東方位，對自己及家人健康不利，易患腸胃、寒邪等疾病，而且此方位亦不要堆放雜物和垃圾，需長期保持整潔。

2023兔年風水佈局｜東南方：紫紅物品作化解

兔年的是非星（三碧祿存星）將會位於東南方，宜克不宜生。若然夫妻睡床在此方位，或會引來關係不寧，對人際關係造成很大的負面影響，佈局不當的話，還會增多口舌是非，家庭糾紛隨之而來，更甚影響到事業財運等。建議儘量別擺放白色或黃色物品，而綠色植物亦會加劇三碧祿存星的威力，因此可以轉放紫色或紅色物品，以作化解，讓家庭變更和諧融洽，不會為小事而吵架。

2023兔年風水佈局｜得到四綠文曲星的幫助，可在中宮擺放文昌塔，對升學、求職及升職考核具作用。(《無法成為野獸的我們》劇照)

2023兔年風水佈局｜中宮：4枝常綠植物旺升職

2023年的文昌位在正中間，得到四綠文曲星的幫助，可以擺放文昌塔，以助學生取得佳績 對升學、求職及升職考核亦有作用。此方位不宜擺放黃色或紅色物品，可以加入4枝常綠植物，增旺文昌的風水效果，寓意獨佔鰲頭、仕途亨通。

2023兔年風水佈局｜西北方：擺放藍黑地毯化煞

病煞星（五黃廉貞星）將落在西北方，代表意外、疾病和傷害事，故此為最凶的位置，不論健康或財運，對家宅和氣場有重大影響。西北方不宜擺放紅色物品，以減少催旺凶星，令病痛出現，也不能隨意動土，以免進一步觸犯五黃煞。因此宜靜不宜動，並擺放一張黑色或藍色地毯，也可放置葫蘆和6個銅錢，以化解五黃之凶煞。

2023兔年風水佈局｜正西方：招偏財

由於六白武曲星屬金，有利於偏財運，因此正西方不宜有雜物，否則或致家人運勢下滑，特別是從事金融行業的人，運氣將會變差。此方位可擺放聚寶盤，以帶旺偏財運，將睡床移動到此的話，對自身財運相當有利，可增強事業額外收入，促進工作發展。正西方亦忌見紅色五行物，建議擺放黃色地毯，用土氣生旺六白武曲星，以助事業上升，財運亨通。

2023兔年風水佈局｜在公司的東北位置，放一盆水種植物，可緩和公司緊張關係。(《我們與惡的距離》劇照)

2023兔年風水佈局｜東北方：放水種植物

位於東北方的七赤破軍星，破壞力強大，容易耗費大量個人財產。如果這個方位在睡房 或者客廳，東北為艮卦，對家中男性較易不利。而大門位於東北方的話，對全家人健康或投資等都不好，擺放土種植物更會造成健康差、財運破損等問題。要化解破壞力，可放六帝古錢風水物品，或在公司的東北位置，放一盆水種植物，以緩和公司緊張關係。

2023兔年風水佈局｜正南方：門口放紅地毯

正南方是今年最旺財的方位，得八白佐輔星坐陣，如果窗戶或大門在這位置，可以吸收更多財氣，也利於升職加薪，建議鋪設紅地毯催旺運勢。此方位亦有利擺放五行火的物品，有利於催旺財運，如聚寶盤及發財樹等，使其五行相生，生旺財運，加強財氣。

2023兔年風水佈局｜在客廳的正北方擺放紅色花卉，有助增加情緣，令單身人士遇上新對象。(《Doctors》劇照)

2023兔年風水佈局｜正北方：放紅色花卉有望脫單

此方位的九紫貴人星，為一顆喜慶星，代表開心事情。因此要求姻緣或旺人丁的話，可放置紅色的吉祥物品，以催旺運勢。若大門位於正北方，可以鋪設紅地毯，有效提升感情運，有望脫單。在新年時候，亦可在客廳的正北方擺放紅色花卉，催旺九紫吉星的氣場，有助增加情緣，令單身人士遇上新對象，並促進感情生活。

趙振鴻師傅通過九宮飛星圖，講解2023年家中如何佈局，以做到趨吉避凶。(師傅提供)

【2023兔年風水佈局 Q&A】