七仙羽2023兔年運程｜12生肖整體財運　屬馬破太歲慎防慘遭劫財

【七仙羽｜七師傅2023兔年十二生肖運程｜事業運】七師傅2023兔年12生肖運程一文看清！2023年來到，每個人運勢都將出現變化，無論去年過得如何，新一年新希望，接下來好好展望新一年的好運！到底十二生肖於兔年的財運程如何呢？同來參考玄學家七仙羽（七師傅）2023兔年12生肖運程啦！



>>>七仙羽2023兔年運程｜12生肖整體事業運 屬羊易惹是非恐遇到磨擦<<<

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：十二生肖運程一文睇清

七仙羽2023兔年運程（龔嘉盛攝）

七仙羽｜七師傅2023年兔年生肖運程：肖兔、龍、蛇、馬者

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖兔者



屬兔者今年財運不佳易破財，入不敷支的情況出現，師傅建議千萬不要進行高風險的大額投資，沒把握的仗就不要打，不要化貪為貧。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖龍者



今年財運平穩，師傅特別提醒做生意的屬龍者，需提防小人帶來的損失，處理文件或合約時，最好諮詢專業人士或仔細檢查條款細則。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖蛇者



今年財運表現尚可，但容易因事故或者大意而破財 ，較難積聚錢財，建議買 一些保值的東西 或主動提前應了破財的劫，可以提前花費一些錢，對日後又有價值的，例如讀書、捐錢、做慈善等等。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖馬者



今年屬馬者財運不錯，惟今年破太歲，故要慎防被劫財，建議在做大額投資或購買較貴重物品或服務時，三思而後行。

今年屬馬者財運不錯。（《日本沉沒—希望的人—》劇照）

七仙羽｜七師傅2023年兔年生肖運程：肖羊、猴、雞、狗者

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖羊者



今年屬羊者財運非常旺盛，會有比較豐盛的收穫，整年的財運也大吉大利，收益會比前兩年大為提升，而且更為平穩 。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖猴者



屬猴者今年正財運較強，偏財運較弱，對打工仔尤其是有固定收入者都屬於平穩向上的一年 ; 對於生意人則較難會賺到大財，賺錢比較辛苦 。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖雞者



屬雞者今年吉星多財源廣進，會賺過盤滿缽滿，無論正財還是偏財，也會得到頗為滿意的收穫。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖狗者



屬狗者今年遇到凶星，正財會受到嚴重的影響 ，甚至乎有機會失去工作。師傅建議切忌賭博、作大額投資或創業。

屬狗者今年遇到凶星，正財會受到嚴重的影響（《校對女王》劇照）

七仙羽｜七師傅2023年兔年生肖運程：肖豬、鼠、牛、虎者

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖豬者



屬豬者的財運在十二生肖中算是十分好的生肖。今年如果把握賺錢機會，理財適當，不要當月光族亂花錢，就有機會可以得到第一桶金，做隻發財大金豬。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖鼠者



今年屬鼠者財運不算太好，亦不利投資。若有投資習慣的屬鼠者應選擇以穩健長線投資為主，不宜投機短炒。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖牛者



屬牛者財運平平，不利投資，很大機會會輸多贏少。師傅提醒屬牛者要保持正面的態度，今年要腳踏實力，努力工作。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖虎者



今年對於從商的屬虎者甚為有利，會有新商機出現和男貴人相助，尤其農曆四月 丶 五月 和十月這幾個月份，應打醒精神留意身邊機會。

今年對於從商的屬虎者甚為有利（《伊藤君A to E》劇照）

**生肖命理只供參考之用，內容由七仙羽授權刊登**資料來源：《七仙羽教你兔年趨吉避凶》