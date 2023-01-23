屬兔、龍、蛇、馬2023年七仙羽運程｜屬兔犯太歲財運不佳易破財

【屬兔、龍、蛇、馬｜七仙羽2023兔年運程】七師傅2023兔年12生肖運程一文看清！所謂「去舊迎新」把過去一年的好壞放下，以全新心態迎接美好的新一年！除有12生肖的整體運勢外，更有各個生肖的運程。本次先是兔、龍、蛇、馬的整體運程，一同來參考玄學家七仙羽2023兔年12生肖運程啦！



>>>七仙羽2023兔年運程｜12生肖整體財運 屬馬破太歲慎防慘遭劫財<<<

七仙羽2023兔年運程（龔嘉盛攝）

屬兔、龍、蛇、馬｜七仙羽2023兔年整體運程一文睇清

七仙羽2023兔年整體運程：屬兔者

七仙羽2023兔年整體運程｜愛情運

屬兔者今年桃花較弱，單身者不宜過急容易遇人不淑；有伴侶者相處時要控制情緒，以免因誤解日積月累造成感情危機。

七仙羽2023兔年整體運程｜事業運

屬兔者事業發展會較多阻滯，七師傅建議，要更努力丶更勤力去工作，並主動幫人，建立良好的工作關係。

七仙羽2023兔年整體運程｜財運

屬兔者今年財運不佳易破財，入不敷支的情況出現，七師傅建議千萬不要進行高風險的大額投資，沒把握的仗就不要打，不要化貪為貧。

屬兔、龍、蛇、馬2023年七仙羽運程｜屬兔者今年財運不佳易破財（《返校》劇照）

七仙羽2023兔年整體運程：屬龍者

七仙羽2023兔年整體運程｜愛情運

屬龍者今年桃花較弱，單身者阻滯較多，七師傅建議家裏擺放桃花陣催旺桃花及人緣；有伴侶者或已婚者，雙方努力嘗試參與踏出舒適圈的活動，為相處帶來更多情趣和美好回憶。



七仙羽2023兔年整體運程｜事業運

屬龍者工作上會有貴人幫忙，加上自己的努力和堅持，遇到困難也可一步一步去化解。不過師傅提醒肖龍者工作上與人相處要避免搶出風頭，低調些，但見人要主動打招呼，禮多人不怪。

七仙羽2023兔年整體運程｜財運

今年財運平穩，師傅特別提醒做生意的屬龍者，需提防小人帶來的損失，處理文件或合約時，最好諮詢專業人士或仔細檢查條款細則。

屬兔、龍、蛇、馬2023年七仙羽運程｜屬龍者今年桃花較弱，單身者阻滯較多（《三十九》劇照）

七仙羽2023兔年整體運程：屬蛇者

七仙羽2023兔年整體運程｜愛情運

單身者宜借助今年機會加倍努力，提升自己的魅力和實力；有伴侶者或已婚者今年多加注意忍讓，避免爭吵，無謂 「贏咗場交，輸咗頭家」！

七仙羽2023兔年整體運程｜事業運

屬蛇者今年有晉升突破機會，記得適當的時候要懂得「抱大腿」，管着自己的嘴，避免在背後議論他人，減少不必要的誤 ，免得受小人妒忌針對。

七仙羽2023兔年整體運程｜財運

今年財運表現尚可，但容易因事故或者大意而破財 ，較難積聚錢財，建議買 一些保值的東西或主動提前應了破財的劫，可以提前花費一些錢於日後有價值的事上，例如讀書、捐錢、做慈善等等。

屬兔、龍、蛇、馬2023年七仙羽運程｜今年為屬馬者的桃花年，容易吸引別人的注意回頭率勁高（《擺渡人》劇照）

七仙羽2023兔年整體運程：屬馬者

七仙羽2023兔年整體運程｜愛情運

今年為屬馬者的桃花年，容易吸引別人的注意回頭率勁高，單身者可以主動出擊；有伴侶者亦可考慮今年拉埋天窗，是適合結婚添丁的一年。



七仙羽2023兔年整體運程｜事業運

事業方面，面對新的挑戰及多人主動要求合作，機會選擇非常多，建議找師傅占卜，看看找哪家公司合作最好。

七仙羽2023兔年整體運程｜財運

今年屬馬者財運不錯，惟今年破太歲，故要慎防被劫財，建議在做大額投資或購買較貴重物品或服務時，三思而後行。

**生肖命理只供參考之用，內容由七仙羽授權刊登**資料來源：《七仙羽教你兔年趨吉避凶》