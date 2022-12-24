七仙羽2023兔年運程｜12生肖整體愛情運　TOP 3桃花運最旺秒脫單

【七仙羽｜七師傅2023兔年十二生肖運程｜愛情運】七師傅2023兔年12生肖運程一文看清！所謂「去舊迎新」把過去一年的好壞放下，以全新心態迎接美好的新一年！想脫單的朋友今年會遇上正緣；今年是否適合「拉埋天窗」？到底十二生肖於兔年的愛情運程如何呢？兔年會否需要提防「桃花煞」呢？一同來參考玄學家七仙羽（七師傅）2023兔年12生肖運程啦！



七仙羽2023兔年運程（龔嘉盛攝）

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：十二生肖運程一文睇清

2023年兔年生肖運程：肖兔、龍、蛇、馬者

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖兔者



肖兔者今年桃花較弱，單身者不宜過急容易遇人不淑；有伴侶者相處時要控制情緒，以免誤解日積月累造成感情危機。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖龍者



肖龍者今年桃花較弱，單身者阻滯較多，師傅建議家裏擺放桃花陣催旺桃花及人緣；有伴侶者或已婚者，雙方努力嘗試參與踏出舒適圈的活動，為相處帶來更多情趣和美好回憶。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖蛇者



單身者宜借助今年機會加倍努力，提升自己的魅力和實力；有伴侶者或已婚者今年多加注意忍讓，避免爭吵，無謂 「贏咗場交，輸咗頭家」！

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖馬者



今年為肖馬者的桃花年，容易吸引別人的注意回頭率勁高，單身者可以主動出擊；有伴侶者亦可考慮今年拉埋天窗，是適合結婚添丁的一年。

七仙羽2023兔年運程｜肖龍者今年桃花較弱，單身者阻滯較多（《不要忘記我愛你》劇照）

七仙羽｜七師傅2023年兔年生肖運程：肖羊、猴、雞、狗者

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖羊者



肖羊者今年的桃花運不錯 ，單身者可乘機主動出擊，有望脱離單身行列。至於有另一半或已婚者建議注意彼此之間的溝通，因受到凶星影響，容易受外人挑撥離間而影響感情。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖猴者



屬猴今年桃花運稍弱，單身者較難遇到合適的對象；有伴侶者應盡量以和為貴；已婚人士要防「桃花煞」，師傅提醒多留言與異性保持距離，以免造成誤會。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖雞者



肖雞者桃花旺盛 ，但多為桃花劫或霧水桃花。 單身者擇偶宜三思而行；已有伴侶者或已 婚者由於受到太歲影響，脾氣變差，師傅建議盡量互相忍讓，別讓對方成為自己的「負能量垃圾桶」。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖狗者



今年桃花旺盛，人緣方面也不錯，在各種場合中頗受歡迎；有伴侶者亦可把握機會認識更多新朋友，當中有機會成為你的貴人。

七仙羽2023兔年運程｜肖雞者桃花旺盛 ，但多為桃花劫或霧水桃花（Twitter@kikazarukoi_tbs）

七仙羽｜七師傅2023年兔年生肖運程：肖豬、鼠、牛、虎者

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖豬者



肖豬者今年因吉星關照，魅力勢不可擋，單身者有機會認識異性；已有伴侶者及已婚者小心別被外人介入感情，或小人從中作梗而引起誤會和矛盾，切勿被旁人有機可乘。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖鼠者



肖鼠者今年有機會可遇到能發展的對象，多留意身邊的異性主動出擊；不過已有伴侶者及已婚者則須小心注意，容易有第三者出現甚至觸發分手危機，師傅建議多代入對方的角度去思考。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖牛者



肖牛者今年容易遇到霧水桃花；至於已有伴侶者小心與戀人出現矛盾而爭吵，已婚者建議多關心對方，才能有利感情狀況。

七仙羽｜七師傅2023兔年運程：肖虎者



肖虎者今年桃花運頗佳，單身者毋須急要開花結果，享受過程；已有伴侶者及已婚者慎防第三者，也會引來小人是非，所以需要非常謹慎處理。

七仙羽2023兔年運程｜肖虎者今年桃花運頗佳，單身者毋須急要開花結果（《離婚活動》劇照）

**生肖命理只供參考之用，內容由七仙羽授權刊登**資料來源：《七仙羽教你兔年趨吉避凶》