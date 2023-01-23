屬羊、猴、雞、狗2023年七仙羽運程｜屬雞正財偏財都賺過盤滿缽滿

【屬羊、猴、雞、狗｜七仙羽2023兔年運程】七師傅2023兔年12生肖運程一文看清！所謂「去舊迎新」把過去一年的好壞放下，以全新心態迎接美好的新一年！除12生肖的整體運勢外，更有各個生肖的運程。本次先是羊、猴、雞、狗的整體運程，一同來參考玄學家七仙羽2023兔年12生肖運程啦！



>>>七仙羽2023兔年運程｜12生肖整體財運 屬馬破太歲慎防慘遭劫財<<<

七仙羽2023兔年運程（龔嘉盛攝）

屬羊、猴、雞、狗｜七仙羽2023兔年整體運程一文睇清

七仙羽2023兔年整體運程：屬羊者

七仙羽2023兔年整體運程｜愛情運

屬羊者今年的桃花運不錯 ，單身者可乘機主動出擊，有望脱離單身行列。至於有另一半或已婚者建議注意彼此之間的溝通，因受到凶星影響，容易受外人挑撥離間而影響感情。



七仙羽2023兔年整體運程｜事業運

屬羊者今年受到凶星影響，容易惹來是非；在工作上如果遇到磨擦，要避免與人發生爭執，盡量多做事少説話，必要時以退為進，用工作成果來證明自己。

七仙羽2023兔年整體運程｜財運

今年屬羊者財運非常旺盛，會有比較豐盛的收穫，整年的財運也大吉大利，收益會比前兩年大為提升，而且更為平穩 。

屬羊、猴、雞、狗2023年七仙羽運程｜今年屬羊者財運非常旺盛，會有比較豐盛的收穫（《擺渡人》劇照）

七仙羽2023兔年整體運程：屬猴者

七仙羽2023兔年整體運程｜愛情運

屬猴今年桃花運稍弱，單身者較難遇到合適的對象；有伴侶者應盡量以和為貴；已婚人士要防「桃花煞」，師傅提醒多留言與異性保持距離，以免造成誤會。



七仙羽2023兔年整體運程｜事業運

屬猴者凶星影響，事業方面容易「犯上」，要注意平常與人相處，特別要留心處理與上級、客戶及長輩的關係，要禮貌恭敬，給予對方尊重。

七仙羽2023兔年整體運程｜財運

屬猴者今年正財運較強，偏財運較弱，對打工仔尤其是有固定收入者都屬於平穩向上的一年 ; 對於生意人則較難會賺到大財，賺錢比較辛苦 。

屬羊、猴、雞、狗2023年七仙羽運程｜屬猴今年桃花運稍弱，單身者較難遇到合適的對象（《First Love 初戀》劇照）

七仙羽2023兔年整體運程：屬雞者

七仙羽2023兔年整體運程｜愛情運

屬雞者桃花旺盛 ，但多為桃花劫或霧水桃花。 單身者擇偶宜三思而行；已有伴侶者或已 婚者由於受到太歲影響，脾氣變差，師傅建議盡量互相忍讓，別讓對方成為自己的「負能量垃圾桶」。



七仙羽2023兔年整體運程｜事業運

今年沖太歲，事業上變化大壓力亦倍增，會被凶星影響。工作環境會有很多嚴重的阻礙 ; 在公司裏也可能會遇到人事不和，出現上司和客戶不滿的情況，令工作充滿挑戰。

七仙羽2023兔年整體運程｜財運

屬雞者今年吉星多財源廣進，會賺過盤滿缽滿，無論正財還是偏財，也會得到頗為滿意的收穫。

屬羊、猴、雞、狗2023年七仙羽運程｜屬雞者今年吉星多財源廣進（《智異山》劇照）

七仙羽2023兔年整體運程：屬狗者

七仙羽2023兔年整體運程｜愛情運

今年桃花旺盛，人緣方面也不錯，在各種場合中頗受歡迎；有伴侶者亦可把握機會認識更多新朋友，當中有機會成為你的貴人。



七仙羽2023兔年整體運程｜事業運

今年屬狗者與太歲相合，不論打工或做生意都會順利，吉星高照，就算遇到小困難都會有貴人相助，所以屬狗者適宜主動出擊，能全力積極去爭取達成自己目標的一年。

七仙羽2023兔年整體運程｜財運

屬狗者今年遇到凶星，正財會受到嚴重的影響 ，甚至乎有機會失去工作。師傅建議切忌賭博、作大額投資或創業。

**生肖命理只供參考之用，內容由七仙羽授權刊登**資料來源：《七仙羽教你兔年趨吉避凶》