73歲「最時尚奶奶」堅持不染白髮！分享4招穿搭秘訣顯時尚氣質

變老是人生的必經階段，能優雅地老去也是另一種美。近年不少女星都選擇不去遮蓋自己年老的樣子，大方展示老態，葉童、葉倩文和舒淇等對於白頭髮同樣也是大方展現。不過認老並不代表要放棄打扮，日本一位年過70的老婦雖然滿頭白髮，卻毫不忌諱，反而靠着衣著打扮，顯露出其高貴時尚的氣質。



現年73歲的内藤朝美（Asami Naito）從不掩飾臉上的皺紋和一頭白髮，穿著時尚的她活得優雅灑脫。（IG @naito_saori）

現年73歲的内藤朝美（Asami Naito）從不掩飾臉上的皺紋和一頭白髮，穿著時尚的她活得優雅灑脫。其實她跟時下不少年輕人一樣，是一位坐擁6萬多名粉絲的IG網紅。就像日雜跳出來的模特兒一樣的内藤奶奶不時穿出各種朝氣的造型，她的穿衣風格更不會受年齡所限制，經常挑戰「妹妹級」的年輕單品，穿出不同的時尚韻味。

內藤奶奶曾大方分享自己的搭配秘訣，首先是大膽利用基礎款和明亮色彩。（IG @naito_saori）

內藤奶奶曾大方分享自己的搭配秘訣，首先是大膽利用基礎款和明亮色彩，但要注意色彩間的配色。同時腰線亦不容忽視，可以好好運用刺繡、蕾絲等元素和質感的配飾。尖頭軟底的鞋款則盡顯氣質，而最重要的莫過於是心態，從容、平和、愛美的心會使人變得更年輕！

內藤奶奶向來堅持不染頭髮，她認為任何年齡都有追求美的權利。（IG @naito_saori）

內藤奶奶向來堅持不染頭髮，她認為任何年齡都有追求美的權利，衰老雖然無可避免，不過保持良好的心態和生活素質，就能活得年輕，散發出自信氣質的光芒。

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