22歲女出身富裕因1原因入行成日本最美女公關　收藏逾百萬Hermès

日本｜年僅22歲的Himeka（ひめか）就已經擁多個讓無數女生羨慕的Hermès手袋，這並不是家人或男朋友送贈，而是靠自己的努力去購入自己心儀的手袋。而Himeka的工作則是受不少人誤解的日本酒店女公關，她短短入行3個月便成為當紅女公關，也堅稱賣笑不賣身。而她這段傳奇故事也在YouTube頻道《進撃のノア shingeki noa》上分享，除了提到了她的入行經歷及工作內容外，更分享擁無數名牌手袋的她，最愛的竟是穿Uniqlo與朋友逛街玩樂。



22歲女入行做酒店女公關 高峰千萬日元收入

22歲女入行做酒店女公關 ，高峰曾試過千萬日元收入。（IG@hmk_queen）

Himeka（ひめか）是日本大阪夜場酒店工作，憑著亮麗的外表入行3個月，就被評為「最美花魁」，當時就已經每天賺數百萬日元，高峰曾試過千萬日元收入。然而，這樣的工作定必會招來不少閒話和猜疑，認為她的這樣的收入都是用身體換來，但她強調賣笑不賣身，只陪客人們聊天，而他們大多是來自商界或是富二代，所以會用較高收入。

出生富裕 入行僅為體驗生活

Himeka（ひめか）出生富裕 入行僅為體驗生活（IG@hmk_queen）

選擇這份容易被人誤解的工作，外人一定猜測是家裡貧窮或是拜金，但Himeka（ひめか）是家境富裕，從小住豪宅或出入有車接送。但在Himeka進入叛逆期，不想聽從父母安排和出外升學，想體驗普通人的生活，所以在15歲時輟學到大阪，在烤肉店工作3年了。後來不想再重複這樣的生活，決定去當酒店女公關，而外貌甜美、性格溫柔的她，入行3個月就成店內人氣最高的女公關。

Hermès、CHANEL、DIOR及LV手袋多如收藏館非常療癒

而在影片中Himeka（ひめか）更分享了她多年來的名牌，其中Hermès最著名的Birkin、Constance及Kelly三系列，她就收藏了多種顏色及尺寸，儼如小收藏館，令人稱羨。除了Hermès收藏外，CHANEL、DIOR及LV也是她的收藏目標，甚至有同款不同色或尺寸的收藏，整整齊齊非常療癒，實現努力賺錢把喜歡的東西都帶回家。

擁無數名牌手袋 最愛卻是平價服裝 過普通人生活

Himeka（ひめか）擁無數名牌手袋，最愛卻是平價服裝以及過普通人生活（IG@hmk_queen）

雖然Himeka（ひめか）買很多名牌手袋，但她不忘當初離開家的心願，想過普通人的生活。所以Himeka還是喜歡穿著Uniqlo、GU或平價服裝店的衣服，與入行前就認識的朋友逛街玩樂，沒有被奢華蒙蔽雙眼，燈紅酒綠只是工作。