網民熱話｜提起「念舊」，可能會聯想起舊時代的產物，更甚至有價值的物品，舊錢幣、舊郵票等。但有一樣「舊」物的地位無可取代，屬於無價寶。不論大小，該物件的重要性之大，對女生而言就代表形形色色的回憶，可能是慰藉心靈，甚至是靈魂朋友的存在！如果你的心愛物品在不知情間被人處理了，你的反應會是怎樣呢？



網民熱話｜不論是陪伴長大的「口水巾」、毛氈抑或毛公仔，每位女生心底或者手邊總有一樣專屬情意結之物，你的又是什麼呢？（《雖然是精神病但沒關係》 劇照 ）

網民熱話｜熱潮事由？

近日就有一名女生因心愛毛公仔被掉，心情十分低落，於網上訴苦後掀起一股討論熱潮：「係咪所有人嘅阿媽都係唔識尊重人？」事源女事主與家母對話時，驚覺收拾家居時竟順便掉去女事主與另一半的隻定情信物「熊啤啤」！女事主大為緊張，稱家母掉前沒有獲得事主同意，其後與家母各執一詞，對話不果。事主形容家母由重複說詞忽然變得激動，更稱：「自己連隻公仔都不如，啲仔女唔錫我！」事後女事主於連登討論區訴苦，於網絡掀起一股熱烈討論。

網民熱話｜港女被㧵心愛毛公仔原文 （ 網絡截圖 ）

網民熱烈討論間大感認同，更有其他網民分享自己的種種慘痛親身經歷，如曾在不知情下被掉東西、被拆開銀行信為好奇月入、被翻箱倒櫃為證明有否另一半、被偷看日記等。01女生就從網民經歷中歸納到關係五大地雷，你又有否中招而不自覺呢？

▼▼▼【按圖看更多】其他網民分享的慘痛親身經歷 ▼▼▼

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網民熱話｜關係五大地雷： 自我中心

網民熱話｜關係五大地雷｜ 人與人之間總會發生爭執，又該如何自處呢？ （《惡之花》劇照 ）

自我中心的人普遍會重複已見， 例如女事主與家母對話中，一直重複「個公仔又舊又癡陳」，網民直指自我中心的人十分難溝通，他們不會接受反對意見或批評，只有他們確信之事才是皇道。

網民熱話｜關係五大地雷： 情緒勒索

網民分享中不少都提及到，曾經試圖理性溝通不果，通常最後演變為不理性溝通，對方會出現威脅哭鬧、利用親子關係等作情緒情緒勒索。網民直稱「當子女係附屬品，鍾意對你做乜都得。」

網民熱話｜關係五大地雷： 理所當然

不少人會不知不覺將自己的習慣及喜好強行套用在他人之上，特別對於自己的親人、情人更甚。網民分享道心愛的寫真本被當廢紙，家母將寫真當枱墊，直接於上面寫字！又有網民分享在家工作間被打斷，因沒有敲門直入，不理會自己空閑與否。可想而知理所當然的舉動，根源是漠視他人需求，不管是對待死物還是與人相處，亦只會招來反感！

網民熱話｜關係五大地雷： 推搪責任

相信最令大家有所共鳴與氣結的是：當發生衝突時，對方不願意承認自己犯下嘅錯誤。有些人更亳無發現自身問題，只會隱瞞，甚至推搪責任！網民分享自身經歷，質疑其家人為維繫親戚關係而不問自取：「以前經常發生不愉快事件，新衫褲、新手袋飾物會不翼而飛，詢問家人卻不知下落，後來發現同樣物品卻在某某親戚身上。」

網民熱話｜關係五大地雷： 不反思

當發生過衝突後，總有些內心厚道的人會不計前嫌，但正正有些理所當然的人沒有吸取經驗，說實話是自私之舉，沒有尊重他人的感受，重複踐踩他人的底線。

▼▼▼【按圖看更多】其他網民分享的建議反擊▼▼▼

由於事主經歷實在委屈，網民建議事主給予反擊，例如激烈地表達情緒、直接搬走及以其人之道還治其人之身：「掉埋佢比較重視的，例如神枱上面既觀音、佛像等。」其實不止今次事主與母親的衝突，日常間總會有大大小小的磨擦，雖然網民所提議的硬碰硬確實大快人心，但其實屬損人一千自損八百之舉。

人與人相處確是一門學問，普遍衝突根源自不理解與缺乏溝通。但當我們有所認知地避開相處地雷，各自尊重及有清晰、理性溝通，應該可以減去不少無謂分歧。

資料來源： 連登討論區