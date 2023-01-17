最新「玉米式穿搭」保暖又不臃腫　Uniqlo這外套是秘密武器！

最近天氣忽冷忽熱，早晚溫差大，既要保暖，又不能太臃腫，大家以前可能也聽過「洋葱式穿搭 」，這的確會讓你非常溫暖，但進到室內絕對會非常熱。YouTuber「台灣女子的北海道生活」則教授了「玉米式穿法」，更勝「洋葱式穿搭 」，一起來看看到底要怎麼穿吧！



「玉米式穿法」的關鍵就是裡面穿得薄薄的，外面則是厚厚且保暖的外套。（YouTube @台灣女子的北海道生活）

「玉米式穿法」的關鍵就是裡面穿得薄薄的，外面則是厚厚且保暖的外套。不少國家，如：日本在冬天大部分室內場所會提供暖氣，在室內大家能脫掉外套。而對於上班族而言，在外等車或步行回公司會有一段時間感到寒冷，回到辦公室則比較溫暖，最新的「玉米式穿法」就最適合不過了。

「玉米式穿法」| 1. 最內層

「玉米式穿法」的最內層，我們會選擇發熱衣。（IG @immiu3）

「玉米式穿法」的最內層，我們會選擇發熱衣，市面上一般有兩種發熱衣可供選擇，分別是：絨毛及薄身發熱衣。絨毛發熱衣比較厚身，適合多在戶外活動的女生們；薄身發熱衣則適合喜歡留在室內的女生。

「玉米式穿法」| 2. 中間

許多人會以樽領代替圍巾，但是其壞處就是熱的時候也不能隨意脫掉。因此「玉米式穿法」的中間部分會推薦大家穿半領或圓領衣服代替樽領，那就算吃火鍋、燒肉的時候也不會太熱。

「玉米式穿法」| 3. 最外層

裡面的兩層都穿得相對薄，最外面就必須穿得厚一點。（IG @09hasu）

裡面的兩層都穿得相對薄，最外面就必須穿得厚一點。長褸大衣可以遮著整個大腿，甚至遮到小腿，十分保暖；輕身的大褸，則方便手拿。而秘密武器是將Uniqlo的超輕量羽絨穿在外套的裡面！由於是超輕量的關係，看起來也不會很臃腫。而且它可以縮成非常細小，絕對不會增加負擔。

「玉米式穿法」| 4. 下半身

穿裙子加上褲襪會意外的溫暖。（IG @09hasu）

大家應該萬萬想不到，裙子居然比褲子還要暖！香港不少女生都喜歡穿牛仔褲，但其實在雪地上，牛仔褲是會結冰的，可想而知，它的保暖程度有限。反而穿裙子加上褲襪會意外的溫暖。

資料來源：台灣女子的北海道生活