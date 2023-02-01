毒舌大狀｜楊偲泳演正義女律師表現獲讚　與張振朗3年情敢愛敢認

【楊偲泳｜毒舌大狀】由黃子華、楊偲泳、王丹妮等主演的電影《毒舌大狀》上映至今好評不絕，其中在戲中飾演正義女律師「方家軍」的楊偲泳（Renci）表現相當亮眼獲網民大讚，連谷德昭也特意點名讚賞，與黃子華、謝君豪2位前輩交手也絕不失禮！



【楊偲泳｜毒舌大狀】在《毒舌大狀》中飾演正義女律師「方家軍」的楊偲泳（Renci）表現相當亮眼獲網民大讚，連谷德昭也特意點名讚賞！（《毒舌大狀》劇照）

毒舌大狀｜楊偲泳演正義女律師表現獲讚 曾演女同志雨中激吻超經典

現年29歲的楊偲泳（Renci），於2015年因拍攝JW的《矛盾一生》MV而廣為人知，後來成為ViuTV旗下藝人正式入行，曾參演《暖男爸爸》、《男排女將》等劇集，形象入屋。離巢ViuTV後，楊偲泳轉投電影圈發展，於2021年與談善言一同主演的電影《喜歡妳是妳》令她再度引起關注！

楊偲泳在《喜歡妳是妳》中大膽扮演女同志，與談善言在雨中激吻一幕更是相當經典，這部電影當時口碑不絕，票房亦甚佳，更在亞洲電影節中得獎，當時楊偲泳的表現已得到不少好評。

【楊偲泳｜毒舌大狀】楊偲泳在《喜歡妳是妳》中大膽扮演女同志，與談善言在雨中激吻一幕更是相當經典！（《喜歡妳是妳》劇照）

今次在《毒舌大狀》中飾演「方家軍」一角，與黃子華、謝君豪2位前輩對戲也並不失禮，由試鏡到拍攝表現也相當亮眼！導演吳煒倫大讚楊偲泳試鏡時的表現令人深刻，看得出她有思考過怎樣演這場戲，谷德昭也特意點名稱讚她在戲中的演出，大讚她的演繹「恰到好處，值得升呢」，楊偲泳的演技終於備受肯定！

【楊偲泳｜毒舌大狀】楊偲泳今次在《毒舌大狀》中飾演「方家軍」一角，與黃子華、謝君豪2位前輩對戲也並不失禮，由試鏡到拍攝表現也相當亮眼！（《毒舌大狀》劇照）

毒舌大狀｜楊偲泳與張振朗3年情敢愛敢認

雖然楊偲演過去曾經參與過不少劇集、電影的演出，但當中的表現並沒有引起觀眾很大的討論度，直至2019年，她與張振朗的戀情曝光，才令人記得她是「張振朗女友」，甚至「楊偲泳」的名字也被「張振朗女友」的稱號掩蓋。

【楊偲泳｜毒舌大狀】雖然楊偲演過去曾經參與過不少劇集、電影的演出，但當中的表現並沒有引起觀眾很大的討論度。（renciysw＠IG）

【楊偲泳｜毒舌大狀】2019年，楊偲泳與張振朗的戀情曝光，才令人記得她是「張振朗女友」，甚至「楊偲泳」的名字也被「張振朗女友」的稱號掩蓋。（renciysw＠IG）

但近年憑著《喜歡妳是妳》與《毒舌大狀》中的表現，終於令觀眾留意到她的演技，成功擺脫「張振朗女友」之稱。楊偲泳與張振朗拍拖3年，戀情曝光時也大方承認，敢愛敢認態度值得欣賞。早前更同遊意大利，楊偲泳亦被拍到頻頻出入男方深井住所，有傳兩人好事近，雖然張振朗否認有結婚打算，但也看得出兩人感情穩定。

【楊偲泳｜毒舌大狀】楊偲泳近年憑著《喜歡妳是妳》與《毒舌大狀》中的表現，終於令觀眾留意到她的演技，成功擺脫「張振朗女友」之稱。（renciysw＠IG）

毒舌大狀｜楊偲泳私下是排球健將 排球教會她堅持

除了演技出色，楊偲泳私下原來是排球健將，自11歲起開始熱愛打排球，其後加入排球校隊，並曾奪得學界A Grade 亞軍，更曾經加入香港女子排球乙組聯賽匯青隊。排球對楊偲泳而言，除了是她的興趣，更是她的「避風港」，特別是在她剛剛入行時，經常因為擔心自己做得不夠好而有壓力，打排球就可以舒壓，因為「每次站在球場上，就只會想著怎樣打好每一球，得以暫時放下工作，現在也會特別珍惜能打球的時間」。

排球教會我堅持，現在工作也同樣，機會只會留給有準備的人。 楊偲泳

【楊偲泳｜毒舌大狀】除了演技出色，楊偲泳私下原來是排球健將！（《男排女將》劇照）

毒舌大狀｜楊偲泳直認豐滿身材成工作負累？

楊偲泳擁有豐滿好身材，更曾因為她擁有文青氣質及笑起來有酒窩，被指外貌與陳妍希相似，更被冠以「巨咪陳妍希」的稱號。楊偲泳就曾在接受訪問時坦言，認為自己的豐滿身材成為了工作的負累，因為工作焦點卻因好身材而變得模糊化。

其實我從來沒把身材當成一回事，但控制不到其他人想法。 楊偲泳

【楊偲泳｜毒舌大狀】楊偲泳擁有豐滿好身材，更曾因為她擁有文青氣質及笑起來有酒窩，被指外貌與陳妍希相似，更被冠以「巨咪陳妍希」的稱號。（renciysw＠IG）

【楊偲泳｜毒舌大狀】楊偲泳就曾在接受訪問時坦言，認為自己的豐滿身材成為了工作的負累，因為工作焦點卻因好身材而變得模糊化。（renciysw＠IG）

楊偲泳又指她明白娛樂新聞注重噱頭，所以很多新生代演員都會被封為「翻版XXX」，但這些標籤卻會令楊偲泳反思是否工作上未有亮眼的表現，令人確確切切地記得自己的名字。比起外表受關注，楊偲泳更希望努力做好工作，讓人留意她的內在與表現。

【楊偲泳｜毒舌大狀】比起外表受關注，楊偲泳更希望努力做好工作，讓人留意她的內在與表現。（renciysw＠IG）

記者也深信，楊偲泳在《毒舌大狀》中的表現大家也有目共睹，背後付出過的心思與努力必定會有回報。她不再只是「張振朗女友」或「翻版陳妍希」，而是默默耕耘、用心演好每個角色的楊偲泳。

【楊偲泳｜毒舌大狀】楊偲泳她不再只是「張振朗女友」或「翻版陳妍希」，而是默默耕耘、用心演好每個角色的楊偲泳。（renciysw＠IG）