毒舌大狀｜廖子妤演活反派富商千金　入行10年無悔當初全裸拍戲

【廖子妤｜毒舌大狀】賀歲電影《毒舌大狀》上映1周好評不絕，在戲中飾演大反派兼富商千金的廖子妤，戲中表現令人眼前一亮，這次再與王丹妮合作，由《梅艷芳》的姊妹情深，到《毒舌大狀》反目成仇，當中的火花令人相當期待！

現年32歲的廖子妤在10年前隻身來港追尋演員夢，當年一個人都不認識，曾經窮到要$20捱3日。即使困難重重，廖子妤都從沒想過放棄。10年來，廖子妤一直默默耕耘，終於在「香港電影金像獎2022」中奪下「最佳女配角」殊榮，多年來的努力備受肯定。



毒舌大狀｜賀歲電影《毒舌大狀》上映1周好評不絕，在戲中飾演大反派兼富商千金的廖子妤，戲中表現令人眼前一亮！（《毒舌大狀》劇照）

毒舌大狀｜廖子妤以大熱姿態以電影《梅艷芳》中「梅愛芳」一角成功奪獎！（gettyimages）

毒舌大狀｜廖子妤10年前獨自來港追夢 窮困到$20捱3日也不放棄

廖子妤出生於馬來西亞，曾經在馬來西亞修讀廣播電視電影文憑課程，2012年，她隻身離開家鄉到香港發展，追尋演員夢。初初來到香港，廖子妤一個人都不認識，加上香港物價高，來港不久就把積蓄花得七七八八，生病不敢花錢看醫生，吃每餐飯前都要想過計過，最窮困的時候試過$20捱3日，用即食麵撈飯、飯吃一半，加水變粥都試過！

即使生活艱難，但廖子妤不會跟人借錢，「我真的不想欠別人，所以有甚麼問題都自己解決」，亦不會輕言放棄，繼續努力向夢想進發！現在回想起當時的困境，廖子妤沒有抱怨亦不後悔，反而認為「有這些日子我才更珍惜現在」！

毒舌大狀｜初來港時試過$20捱3日，生病都不敢花錢看醫生。（《梅艷芳》劇照）

毒舌大狀｜廖子妤無悔當初全裸拍戲：不拍就無機會

廖子妤由模特兒開始做起，慢慢開始有拍戲的機會，於2013年，廖子妤有幸參與電影《末日派對》，首部作品就被要求全裸演出，幸好廖子妤獲家人支持，令她可以放心地演，也看得出她鼓起了很大勇氣！不過這付出是有收獲的，廖子妤初次登上大銀幕就獲提名香港電影金像獎最佳新演員，這是對她很好的肯定與鼓勵！

2年後，廖子妤獲邀參演電影《同班同學》，在《末日派對》中，有不少全裸鏡頭都是快速閃過，今次在《同班同學》中有更大尺度的全裸鏡頭，而且有不少同性戀親密場面，事前有很大的心理掙扎，甚至在試鏡前要將頭撞向牆，反問自己為甚麼全裸演出，在拍攝時更曾情緒崩潰，因壓力太大而甩頭髮，但廖子妤認為「不拍就沒有機會」，她最後也咬緊牙關衝破心理關口，順利完成拍攝。

所有戲都是我好努力好努力地完成，我不敢說自己是為藝術犧牲，因為這正是自己想做的事，我只是盡全力去做。 廖子妤

毒舌大狀｜廖子妤在電影《同班同學》中有大尺度的全裸鏡頭，而且有不少同性戀親密場面，拍攝前有很大的心理掙扎。（《同班同學》劇照）

毒舌大狀｜廖子妤無悔當初全裸拍戲：不拍就無機會！（《同班同學》劇照）

毒舌大狀｜廖子妤憑《梅艷芳》勇奪最佳女配角：很榮幸夢想在香港成真

廖子妤的努力並沒有白費，她在2017年憑著電影《骨妹》首次獲提名香港電影金像獎「最佳女配角」，雖然當年並沒有成功奪獎，但有幸獲提名，對廖子妤而言已是很大的肯定。事隔5年，廖子妤憑電影《梅艷芳》及《智齒》雙雙提名「最佳女配角」。

廖子妤在《梅艷芳》中飾演梅艷芳姐姐梅愛芳一角，雖然戲份不算多，但在戲內與對手王丹妮演繹的姊妹姐卻感動到不少觀眾！在電影《智齒》中，廖子妤飾演毒販兼癮君子，為貼近角色，好不惜到深水埗考察，為演出做足功課！

廖子妤最終憑著《梅艷芳》，成功奪得「最佳女配角」殊榮！她在台上發表得獎感言時指，「來港發展滿10年，由一個人都不認識，到現在望台下有很多朋友、對手、導演、有很多人給我機會，讓我在這裡演戲，很榮幸夢想在香港成真」！

毒舌大狀｜廖子妤最終憑著《梅艷芳》，成功奪得「最佳女配角」殊榮！（《梅艷芳》劇照）

毒舌大狀｜廖子妤在《梅艷芳》中飾演梅艷芳姐姐梅愛芳一角，雖然戲份不算多，但在戲內與對手王丹妮演繹的姊妹姐卻感動到不少觀眾！（《梅艷芳》劇照）

這麼努力及有熱誠的人，得到這殊榮實在是實至名歸，期待她日後有更多演出，繼續在演藝圈發光發亮！

毒舌大狀｜廖子妤這麼努力及有熱誠，得到這殊榮實在是實至名歸（gettyimages）