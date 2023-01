毒舌大狀｜王敏德與妻結婚30年！開明接受長女性取向 唯一事介懷

【毒舌大狀|王敏德】兔年賀歲電影《毒舌大狀》於大年三十上映,隨即於年初二單日票房衝破了680萬元,刷新香港史上賀歲片及近5年單日票房冠軍兩項紀錄,取得如此好佳績。除了因有黃子華 、謝君豪、王丹妮、廖子妤等好戲之人的出演外,當中王敏德的大反派角色,亦是相當搶眼,而在現實生活中,他卻是一個專一的丈夫及開明的爸爸。



王敏德與妻子馬詩慧結婚30年仍恩愛如初(IG@janetma28)

王敏德與名模馬詩慧結婚30年,育二女一子,至今仍像熱戀中的情侶,不時於社交平台大放閃光彈,但其實這段感情竟曾不被看好?王敏德與馬詩慧僅交往7個月就決定結婚,當時更傳出女方已懷孕5個月,閃婚、奉子成婚、二人都只有20多歲,以及當時保守風氣,令不少人都不看好他們這段婚姻,但他今不管旁人怎麼想,依然認定對方是終生伴侶。

王敏德婚姻曾不被看好,以時間和行動證明一切(IG@michaelwong_mw)

另一相當戲劇性的情節也在他們二人婚禮上發生,當日因天氣惡劣令不少賓客都未能到場,有一種連上天都不看好的感覺。但王敏德與馬詩慧以時間及行動證明一切,多年來一直零緋聞更是不曾傳出過婚變傳聞,只管過好自己的生活,迎來「守得雲開見月明」的一日,二人恩愛至今,也成圈中的模範家庭。

王敏德開明接受長女王曼喜同性戀身份 惹無數羨慕(IG@michaelwong_mw)

王敏德與馬詩慧婚後育二女一子,都遺傳了父母的優良基因,擁出色的外貌及身材,而兩位女兒亦不吝嗇美好身段,不時在社交媒體上分享相片。當中長女王曼喜(Kayla)曾在2014年大方公開自己的性取向,更於去年9月與未婚妻Elaine Chan,在美國加州於家人朋友見證下完婚,當時喜訊一出令不少人網民留言表示羨慕她擁有一對如此開通的父母。

在舉行婚禮3個月前,王曼喜(Kayla)與未婚妻Elaine Chan曾一起接受《香港01》專訪,分享爸爸王敏德和媽媽馬詩慧對於她公開同性戀身份的看法,當時她表示很感恩爸爸王敏德很快就接受,更在二人訂婚後,隨即就向他的朋友分享喜訊並介紹Elaine:「是女兒的fiancée(未婚妻)。」讓眾人大讚到王敏德不僅是專一的丈夫,更是一位開明的爸爸。

王敏德妻子馬詩慧曾一度沒法接受 ,但終只希望女兒開心(IG@michaelwong_mw)

如此有愛的一家人,對於女兒王曼喜(Kayla)「出櫃」訊息,不少人可能會以為馬詩慧會像王敏德一樣很快接受,但她當下是未能完全接受,二人更曾大吵一架、一起痛哭。在二人冷戰了3個月後,最終馬詩慧以一句:「I just want you to be happy(我只希望你開心)」,這不僅解開母女間的心結,也讓家人的關係更加親密,更是將王敏德與馬詩慧對子女無條件的愛表現得淋漓盡致!

一對恩愛的父母是給子女們最好的榜樣,王敏德的女兒王曼喜(Kayla)與Elaine Chan的婚禮,在家人們的見證和祝福聲下完成,二人婚禮當日也遇上不佳的天氣,但婚禮進行時天空卻出現一道彩虹,而彩虹正正象徵著LGBTQ社群,就像是為她們送上祝福,如今她們亦都過得非常幸福。

王敏德開明心態只對一事感介懷

然而,這位開明的爸爸王敏德卻對一件事相當介懷,就是兩位女兒經常在社交平台上分享性感照,甚至是大膽的隱約全裸照。一次長女王曼喜(Kayla)和二女王麗嘉(Irisa)旅行時上載了一張隱約的全裸出浴照,引起王敏德不滿,王曼喜亦有聽話把照片刪除,尊重父親。而王敏德對於女兒們衣著的介懷,大概也是全天下父親們的想法,但除此之外他對女兒們的工作或其他事都是非常支持,以她們為傲。