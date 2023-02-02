陳美齡榮升嫲嫲寄語兒子：享受育兒快樂和承擔父親的重任！
現年67歲的陳美齡於前天（1月31日）在微博發帖，分享孫女出世的喜訊，並對初為人父的兒子寄語︰「希望他能享受育兒的快樂和承擔作為父親的重任！」榮升嫲嫲的陳美齡表示會幫忙照顧孫兒，但認為「年輕人要親身體驗育兒的過程，才能真正成為父母」。昨日（2月1日）陳美齡再發帖指收到兒子傳來孫女的照片，覺得孫女長得很像自己。事實上，陳美齡不論育兒經驗，還是人生歷練均非常豐富。
1967年，12歲的陳美齡入讀瑪利諾修院學校，在初中時以吉他自彈自唱進行募捐。1969年被星探發掘繼而灌錄《Circle Game》，兩年後發佈第一張專輯《Will the Circle be Unbroken》，在香港非常暢銷。1972年與姐姐陳依齡演繹電影《年輕人》和《叛逆》，扮演年輕活潑的女子，在馬來西亞、泰國、新加坡等東南亞地走紅。1974年分別為香港麗的電視和台灣拍攝了《燕飛翔》，翌年與王傑參演電影《我在戀愛》，進一步提高了她在台灣和東南亞的知名度。
受日本著名歌手和作曲家平尾昌晃邀請，陳美齡於1972年赴日灌錄「虞美人之花」，並開始在日本演出，迷倒萬千日本青少年。憑著清泉般的聲音、甜美可人的外表和「唔鹹唔淡」的日語紅透半邊天。翌年，陳美齡憑「草原光輝」一首歌得到日本唱片獎新人獎。不過在日本進入上智大學國際學系學習不久後，她聽從父親意見毅然決定暫且退出娛樂圈，赴加拿大多倫多大學留學，修讀社會兒童心理學。1978年畢業後，才再次赴日重投娛樂界。
1986年，陳美齡和日籍經紀人金子力結婚，在加拿大誕下長子。其後攜帶還是初生嬰兒的兒子到電視台等工作場所，和一些持有反對意見的人進行了美齡論爭（アグネス論争），成為日本熱門話題，「アグネス」一詞更得到當年日本新語、流行語大獎大眾獎，日本的勞動母親和女性立場也重新受到注視。
1989年，陳美齡前往美國史丹福大學讀書，並在當地生了次子，更以調查日本東京大學和史丹福大學畢業生十年後的情況，以及日美兩國的男女待遇相差，於1994年獲得教育學博士。1996年，陳美齡在香港誕下第三子。她繼續作為隨筆作者、大學教授，在日本各地演講，1998年任日本聯合國國際兒童緊急基金協會大使，先後訪問泰國、蘇丹、東帝汶、菲律賓、伊拉克、摩爾多瓦、賴索托等國家，傳達當地兒童們的窮況，並編寫《我喜愛的日本》等文章，提倡實現世界和平。
2000年起陳美齡開始翻唱70、80年代的經典歌謠，翌年唱了原為鄧麗君作曲的歌〈忘也忘不了〉。2002年出版日語小說《完美的情侶》和《子彈作的戒指》，成為小說家。2007年計劃在日本發表以和平為主題的3首新歌，並灌錄專輯。在日本初次登台的35年後，陳美齡在日本各地開紀念演唱會。後來陳美齡在參加《最終警告！恐怖的家庭醫學》節目中檢查時發現罹患乳腺癌，並在10月1日成功割除。
2017年11月，陳美齡出席女人迷在台灣舉辦的全球女性影響力論壇，談及自己從小害羞且自我肯定力很低，直至初中，一場義工經歷改變了她的生命。當時她去了一個山谷裡做義工，看見許多天生殘疾的小孩，震懾了她的價值觀，她覺得遇見這些孩子之前與之後自己的人生撤底改變了。原以為理所當然的手腳，許多人卻是天生就無法擁有，陳美齡發現，當你的眼界不再只有身邊的人，比起很多在這個世界上的人，我們擁有的力量其實很大。
當她看見這些比自己更需要幫助的小孩時，她忘卻了自己的害羞，到處走只為了替孩子籌錢及物資，她説：「所謂影響力就是從忘記自己開始」，當你覺得迷茫或是恐懼的時候，想想那個比你更巨大的信念，你渴望替世界造就什麼影響？而說到日本的美齡論爭，她認為：
若自己的堅持能夠替往後女性開闢出一邊工作仍能一邊帶小孩的先例，或許未來的女性可以擁有更自由平等的職場環境。