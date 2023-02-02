陳美齡榮升嫲嫲寄語兒子：享受育兒快樂和承擔父親的重任！

現年67歲的陳美齡於前天（1月31日）在微博發帖，分享孫女出世的喜訊，並對初為人父的兒子寄語︰「希望他能享受育兒的快樂和承擔作為父親的重任！」榮升嫲嫲的陳美齡表示會幫忙照顧孫兒，但認為「年輕人要親身體驗育兒的過程，才能真正成為父母」。昨日（2月1日）陳美齡再發帖指收到兒子傳來孫女的照片，覺得孫女長得很像自己。事實上，陳美齡不論育兒經驗，還是人生歷練均非常豐富。



現年67歲的陳美齡於前天（1月31日）在微博發帖，分享孫女出世的喜訊。（微博 ＠陳美齡Agnes）

1967年，12歲的陳美齡入讀瑪利諾修院學校，在初中時以吉他自彈自唱進行募捐。1969年被星探發掘繼而灌錄《Circle Game》，兩年後發佈第一張專輯《Will the Circle be Unbroken》，在香港非常暢銷。1972年與姐姐陳依齡演繹電影《年輕人》和《叛逆》，扮演年輕活潑的女子，在馬來西亞、泰國、新加坡等東南亞地走紅。1974年分別為香港麗的電視和台灣拍攝了《燕飛翔》，翌年與王傑參演電影《我在戀愛》，進一步提高了她在台灣和東南亞的知名度。

受日本著名歌手和作曲家平尾昌晃邀請，陳美齡於1972年赴日灌錄「虞美人之花」，並開始在日本演出，迷倒萬千日本青少年。（微博 ＠陳美齡Agnes）

受日本著名歌手和作曲家平尾昌晃邀請，陳美齡於1972年赴日灌錄「虞美人之花」，並開始在日本演出，迷倒萬千日本青少年。憑著清泉般的聲音、甜美可人的外表和「唔鹹唔淡」的日語紅透半邊天。翌年，陳美齡憑「草原光輝」一首歌得到日本唱片獎新人獎。不過在日本進入上智大學國際學系學習不久後，她聽從父親意見毅然決定暫且退出娛樂圈，赴加拿大多倫多大學留學，修讀社會兒童心理學。1978年畢業後，才再次赴日重投娛樂界。

1986年，陳美齡和日籍經紀人金子力結婚，在加拿大誕下長子。（微博 ＠陳美齡Agnes）

1986年，陳美齡和日籍經紀人金子力結婚，在加拿大誕下長子。其後攜帶還是初生嬰兒的兒子到電視台等工作場所，和一些持有反對意見的人進行了美齡論爭（アグネス論争），成為日本熱門話題，「アグネス」一詞更得到當年日本新語、流行語大獎大眾獎，日本的勞動母親和女性立場也重新受到注視。

1989年，陳美齡前往美國史丹福大學讀書，並在當地生了次子。（微博 ＠陳美齡Agnes）

1989年，陳美齡前往美國史丹福大學讀書，並在當地生了次子，更以調查日本東京大學和史丹福大學畢業生十年後的情況，以及日美兩國的男女待遇相差，於1994年獲得教育學博士。1996年，陳美齡在香港誕下第三子。她繼續作為隨筆作者、大學教授，在日本各地演講，1998年任日本聯合國國際兒童緊急基金協會大使，先後訪問泰國、蘇丹、東帝汶、菲律賓、伊拉克、摩爾多瓦、賴索托等國家，傳達當地兒童們的窮況，並編寫《我喜愛的日本》等文章，提倡實現世界和平。

2007年，陳美齡在參加《最終警告！恐怖的家庭醫學》節目中檢查時發現罹患乳腺癌，並在10月1日成功割除。（微博 ＠陳美齡Agnes）

2000年起陳美齡開始翻唱70、80年代的經典歌謠，翌年唱了原為鄧麗君作曲的歌〈忘也忘不了〉。2002年出版日語小說《完美的情侶》和《子彈作的戒指》，成為小說家。2007年計劃在日本發表以和平為主題的3首新歌，並灌錄專輯。在日本初次登台的35年後，陳美齡在日本各地開紀念演唱會。後來陳美齡在參加《最終警告！恐怖的家庭醫學》節目中檢查時發現罹患乳腺癌，並在10月1日成功割除。

2017年11月，陳美齡出席女人迷在台灣舉辦的全球女性影響力論壇，談及自己從小害羞且自我肯定力很低，直至初中，一場義工經歷改變了她的生命。當時她去了一個山谷裡做義工，看見許多天生殘疾的小孩，震懾了她的價值觀，她覺得遇見這些孩子之前與之後自己的人生撤底改變了。原以為理所當然的手腳，許多人卻是天生就無法擁有，陳美齡發現，當你的眼界不再只有身邊的人，比起很多在這個世界上的人，我們擁有的力量其實很大。

當她看見這些比自己更需要幫助的小孩時，她忘卻了自己的害羞，到處走只為了替孩子籌錢及物資，她説：「所謂影響力就是從忘記自己開始」，當你覺得迷茫或是恐懼的時候，想想那個比你更巨大的信念，你渴望替世界造就什麼影響？而說到日本的美齡論爭，她認為：