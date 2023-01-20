西童專訪｜性感打扮遭定型淫蕩　外界批評藏心酸：成長痛得很深刻

【西童｜口罩小姐】經常會聽到「追上時代步伐，不然會被社會淘汰」，但這句說話既真實又可笑。現今社會依然有人無法接受一些外來的新事物、新景象。2022年憑著參與ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》奪冠而入行的梁茜童（西童），期間一直備受批評直指靠身材才勝出比賽，她毫不介意大方展示豐滿身材，卻因豐滿身材而被外界認定是水性楊花。但是西童並無受批評及質疑影響她的信心，一直積極向著目標邁進，更讓人好奇獨屬她的人生哲學。



梁茜童（西童）（黃寶瑩攝）

西童無懼踏出舒適圈 勇於嘗試新事物

現年25歲的梁茜童（西童）於《尾二一屆口罩小姐選舉》奪冠，不過她坦言非側重於演藝圈工作，自小已經對幕前不太感興趣，單純是「好好玩」而去嘗試。她無懼踏出舒適圈，勇於嘗試新事物，若果有機會的話都會想一試及學習。目前為止DJ是她最感興趣且最喜歡的工作，感到樂在其中，令她加以努力向這方面發展。

【西童｜口罩小姐】西童坦言非側重於演藝圈工作，自小已經對幕前不太感興趣。（黃寶瑩攝）

雖則社會開放，但難免有人思想仍保守認為女生做DJ很壞。西童笑言原本的形象非「乖乖女」，從不在意外界對自己的批評，反正更在意他們經常質疑女生一定是無實力大於他們認為DJ是壞。或者大家認為DJ行業輕鬆，但事實卻恰恰相反，看起來表面簡單，要學習的事卻有很多，過程非外界所想像。西童從未有一刻想過放棄，自小熱愛音樂，讀書時期學業忙碌，最終兜兜轉轉下終於決心學做DJ，她甚至表示：「目前亦未出現一樣比DJ更想挑戰及嘗試的東西。」

【西童｜口罩小姐】西童笑言原本的形象非「乖乖女」，從不在意外界對自己的批評。（黃寶瑩攝）

通過嘗試，更清楚了解自己的喜好及擅長的東西！ 梁茜童（西童）

女生做幕前相對辛苦，要不斷向別人證明，除了外表外還有其他長處。 梁茜童（西童）

網質疑靠「對波」突圍 西童毫不在意

西童過去參加ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》經已成為熱話，最終她擊敗眾多佳麗突圍而出成功封后，惟外界早已認定她是靠「對波」非實力。明白同場有很多更具實力及身材不俗的佳麗，但是西童直言靠身材勝出是不合邏輯，節目總共播出20集，製作組無疑只會呈現有節目效果或有熱度的片段出來，因此經過剪接過程下，觀眾是無法了解西童私下最真實的一面。或者觀眾眼中的西童演出未算出色，她所需學習或改善的地方確是很多，但是對於西童而言，面對網民質疑，她無法改變亦不在意，只因網民的所謂質疑根本不是事實。

【西童｜口罩小姐】西童過去參加ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》經已成為熱話。（Facebook@ViuTV）

西童一相成名 背藏心酸史而變得強大

其實讓西童鍛練出今時今日強大的內心素質，背後充滿了一段惹哭眾人的成長經歷。她曾於節目上憶述讀書時期的不愉快經歷，不時被同學排擠甚至傳一些非事實的指控，後來年僅18歲時，因一張拍到她於謝師宴展示豐滿身材的相片而被人上傳到網上，正因昔日的經歷使她內心變得強大。她逞強的個性，令她養成了不願依靠別人，只要自己能夠面對都會自行解決，使她變得更獨立。

【西童｜口罩小姐】西童年僅18歲時，因一張拍到她於謝師宴展示豐滿身材的相片而被人上傳到網上。（IG@westtung）

講真小時的我很軟弱，我愛逞強，不願意給大家看到我軟弱的一面。 梁茜童（西童）

成長路程中的成長痛是十分深刻！ 梁茜童（西童）

深刻成長痛 西童探究出一個道理...

西童直言過去曾一度不解外界批評攻擊自己的原因，但是漸漸長大所見所聞變多，歷練變多使她對此釋懷，甚至不再去探究為何遭受抨擊。在歷練當中探究出一個道理，就是「問心無愧，做好自己」。正如她所言「深刻的成長痛」，她如今所在意只會留給重要的人。

【西童｜口罩小姐】西童直言過去曾一度不解外人批評攻擊自己的原因，但是漸漸長大所見所聞變多，歷練變多使她對此釋懷。（黃寶瑩攝）

人長大後，發生身邊很多事都不重要，最重要是身邊的人。 梁茜童（西童）

人總會有時候連自己都搞不懂自己，容易陷入他人言語中左右了想法。西童自小一直受到朋輩間的攻擊，從來沒想過是身材而導致傳出一些流言蜚語，更曾一度思考對方攻擊自己的背後用意。一直都基於「性感而被鬧」，又被指「胸大無腦」，令西童曾打算取悅別人，收起性感從而減少被攻擊的機會，甚至有考慮關閉個人社交帳戶，完完全全消失於網絡世界上。

【西童｜口罩小姐】西童曾打算取悅別人，收起性感從而減少被攻擊的機會。（IG@westtung）

西童受盡攻擊亦不願取悅他人

不過西童很快打消這個念頭，首先最為可笑是有些討厭她的人是不曾接觸溝通，使她感到困擾不解這些人會靠他人的說話而去判斷自己的為人。問到西童打消念頭的原因，她回答道：「『取悅他人』是一個不智的行為，當外界沒有其他事情去攻擊時，總會用不同的字眼或非事實的事去攻擊你。」

【西童｜口罩小姐】西童受盡攻擊亦不願取悅他人（黃寶瑩攝）

取悅他人不智又不開心，最重要是自己開心。 梁茜童（西童）

不想因別人的攻擊而認輸！ 梁茜童（西童）

著得少布=水性楊花？西童望外界學懂尊重

或許有人總覺得公眾人物承受輿論壓力是「食得鹹魚抵得渴」﹐但網絡欺凌是正常嗎？網路風氣越來越差，有人以匿名發表不負責的言論，濫用網絡言論自由。西童自小已經遭受攻擊，她完完全全感同身受這種滋味絕對不好受，她更自爆自己的社交平台不時會出現「厭女」的留言，甚至有網民回覆她，「你著得咁性感，俾觀眾感覺就是這樣，就要接受別人對你指控。」

【西童｜口罩小姐】西童自小已經遭受攻擊，她完完全全感同身受這種滋味絕對不好受。（IG@westtung）

眾所周知，印度性犯罪率相當高，不時都會看到有關印度女性遭遇到家庭暴力、性侵、職場歧視、薪資不平等報導，惟外界早已把莫須有罪名加於女性身上，而漠視了犯罪者的罪行。正如西童所言「著得少布就要被批水性楊花？」

人總是有一個弊病，人云亦云先入為主覺得「著得少布」就是「姣婆」或水性楊花，這個觀念在亞洲地區上等於性感，西童則無奈回應：「身材是與生俱來，不解為何身材好的女性著得少布就要被批水性楊花，所有想法都是單方面，為何要強裝於別人身上而認定對方。」她鼓勵各大女生要忠於自己，毋須因他人的一言一語去改變。

這個是他人選擇，要互相尊重，著得少布關你咩事呢？ 梁茜童（西童）

男人都著背心，從來無人問男人點解著咁少布！ 梁茜童（西童）

因為別人的規限而改變自己，人生會變得不自由。 梁茜童（西童）

在香港社會男女相對平等，惟網路風氣扭曲才看到先把罪責歸咎於女方身上的言論。西童對於自己生於香港感到慶幸，她更表示曾看過研究指出「男女平等是分了很多種」，而她個人見解是男女在生理本身已經不平等，一般女生的力氣比男生小，但是在香港其實女生在職場、學習方面都擁有機會，加上她大讚香港大部分男生體貼細心，比起外國男生更勝一籌，只是於網上評論時才變得苛刻。問到西童是否女權主義時，她毫不猶豫拒認自己是一個女權主義的人，從來都不會用女權主義去標籤自己，不理解為何用那麼多標籤去標籤自己。

【西童｜口罩小姐】西童毫不猶豫拒認自己是一個女權主義的人。（IG@westtung）

不管你是男人女人都要互相尊重，只要不影響他人，都無權去批評別人。 梁茜童（西童）

8年戀愛曾誤傳偷食 西童愛情保鮮法源自一個宗旨

西童跟男朋友交往8年，感情羨煞旁人，由中學畢業發展至今，二人一直靠穩定信任感維繫關係。可是曾在大學時期被誤傳出軌偷食，一度令男友大失信心，幸好清者自清才平息風波。經歷此事後昇華了彼此關係，加上男友又不會因西童的性感穿搭而缺乏安全感。二人維持穩定長久的感情的主要致勝之道是，「雙方堅守一個宗旨『只要你喜歡』就可以，當遇到不滿的地方時會告知對方，令大家更加了解對方。」