麥玲玲因亡母當玄學家涉足歌影視身家過億　結婚29年認100分太太

麥玲玲｜每逢農曆新年，大家總會關注生肖運程，怎樣為來年旺財運、催桃花，所以每年都少不了人氣玄學家麥玲玲師傅講解運程！現年57歲的麥玲玲，擁有著「玄學天后」之稱，當日入行竟與亡母有關？麥玲玲可說是一位「斜棟中年」，睇風水、批命理、主持清談節目、拍戲拍劇通通都做，事業發展得風山水起，據指她擁有過億身家！

在愛情方面，麥玲玲結婚至今29年，她近日接受內地電台節目《麗人麗語》訪問時，就罕有提及老公昔日追求自己時的趣事，又大爆自己年輕時多人追，曾經有位靚仔追求者，但她最後卻棄靚仔，轉投工程師老公的懷抱，究竟玲玲姐丈夫當時是怎樣奪得美人歸呢？



現年57歲的麥玲玲，擁有著「玄學天后」之稱，當日入行竟與亡母有關？（梁碧玲 攝）

麥玲玲因亡母當玄學家 擁過億身家曾助下屬付首期上車

現年57歲的麥玲玲（玲玲姐），在入行成為玄學家前曾經在律師行當秘書，而昔日接觸玄學原來與亡母有關？麥玲玲曾在訪問中提到，媽媽生前篤信風水命理，曾經被批中在某年過不到生命關口而離世，這一事令麥玲玲思考命運到底是否在特定的框架裡面，人又可否超越它呢？就因為這樣令麥玲玲決心學習玄學。

麥玲玲其後聽過由林真師傅主持的電台節目後，就決意拜師學藝，學師不久就有幸跟隨師傅到處見識，後來也開始兼職當相士，就算不收錢她也爭著幫人算命，只希望吸取多些經驗，之後就乾脆全職當風水師，自立門戶開相館。

在麥玲玲入行那時，女玄學家並不多，麥玲玲就看準這一點替自己定位專幫女士睇姻緣，因為她作為女性，更能理解女性的思考模式，又更易與她們溝通。麥玲玲坦言自己不怕蝕底，別人給你機會就盡量做，自自然然別人有事就會想起你！

麥玲玲的玄學生意越做越好，成立了「吉慶堂」售賣風水吉祥產品，由網店做到實體門市，又成功打入內地，替內地富豪看風水，成為了今日名字響噹噹的「麥玲玲師傅」！麥玲玲事業發展得一帆風順，也賺得盤滿缽滿，2013年已有報道指出她身家擁有1.3億，並坐擁多個物業！麥玲玲更曾豪擲400萬，替女下屬付首期買樓上車，後來樓價升值，兩人賺300多萬離場，令眾人激讚麥玲玲投資眼光獨到！

在麥玲玲入行那時，女玄學家並不多，玲玲姐就看準這一點替自己定位專幫女士睇姻緣。（bob_lamshingbun＠IG）

除了當風水玄學家，麥玲玲更是個涉足歌影視的「斜棟中年」，麥玲玲不時主持玄學節目，更在2013年簽約TVB成為旗下女藝人，曾經與組合農夫合唱，又參與不少電影、劇集拍攝，人氣名聲極響！麥玲玲在早前於《開心無敵獎門人》中擔任嘉賓，非常投入地玩遊戲，亦獲網民大讚：「超敬業」！

除了當風水玄學家，麥玲玲更是個涉足歌影視的「斜棟中年」！（《深宮計》截圖）

麥玲玲在早前於《開心無敵獎門人》中擔任嘉賓，非常投入地玩遊戲，亦獲網民大讚：「超敬業」！（《開心無敵獎門人》截圖）

麥玲玲結婚29年自認100分太太

麥玲玲絕對是個不折不扣的女強人，事業發展得有聲有色，而私下她也是一位「好太太」。麥玲玲與老公結婚至今29年，曾坦言與丈夫性格一凹一凸相處很好，即使平日工作繁忙，尤其是新年前更是忙過不停，但老公也表示支持及諒解。但麥玲玲指出即使工作再忙，她都會處理好家中大小，更自評自己是「100分太太」。

麥玲玲與老公結婚至今29年，曾坦言與丈夫性格一凹一凸相處很好，玲玲姐年輕時獲讚似松田聖子？（麥玲玲提供）

麥玲玲自爆多人追1原因不選靚仔？老公靠1招奪芳心

麥玲玲近日接受內地電台節目訪問時，就罕有提及到與老公相戀相愛的趣事。麥玲玲笑指自己性格好，追求者多不勝數，又指老公何德其實是她的學生，當時就修讀電子工程，所以甚少認識女生的機會。

而麥玲玲當時就有位靚仔對她展開追求，但因為對方家境清貧，而何德當時竟然把麥玲玲載到對方所居住的屋邨樓下，並說到：「如果你以後嫁給阿邊個呢，以後你就要住這些屋邨啦，在走廊炒菜、抱住個仔。」然後補充指：

如果你選我呢，是不同的，起碼我有層樓，又有架車，各樣都幾好呀，那你可以考慮下我。 何德（麥玲玲老公）

或許當時麥玲玲就被何德這番話，以及他的穩定所吸引，何德也成功抱得美人歸，兩人相戀相愛，然後結婚，一直到現在。麥玲玲年輕時的美貌獲讚似日本女星松田聖子，雖然今日已將踏入57歲之齡，但依然擁有一副童顏，網民大讚她保養得宜，加上麥玲玲經常以笑臉迎人，網民也直指：「我是她老公見到她成日笑都開心」！