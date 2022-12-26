渣男面相｜一生總會愛上幾個人渣？中1特徵切忌留戀注定難享幸福

渣男面相｜人人都希望擁有一段幸福美滿的愛情，但所謂「人一生總會愛上幾個人渣的」，正正因為遇上渣男才能由昔日的小女生成為一位成熟的女人。台灣命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享了3種最恐怖男人面相，遇到這些特徵的男人千萬不要留戀，趕快停損趕快跑，快來看看自己身邊有沒有人具有以下特徵吧！



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台灣命理專家周映君老師解釋，渣男分很多種類，不是單單出軌對另一半才稱得上渣男，有些男人薄情寡義、自私小氣，整天總想著自己利益，從不顧及他人感受，這亦稱得上是最恐怖男人的特徵。在面相學角度來看，其實面部及手部的特徵不僅反映出個性，而且也間接影響到我們的生活及命運，那麼就讓我們一起來揭曉，到底有那些面相特徵是既自私及恐怖吧！

台灣命理專家周映君老師（youtube@命運好好玩 官方頻道）

3大「渣男」薄情自私兼小氣 遇上切勿留戀！

面相｜1. 心胸狹窄 睚眥必報 （眉壓眼／三白眼／眼球禿）



周映君老師表示，這種特徵的男生絕不能得罪。若果是眉壓眼、三白眼或是眼球比較凸的人，這類人通常比較自私。某部份是屬於比較自卑型，然後是心機很重，做事情心眼很多，做任何事情行事都比較狠毒，甚至會很記仇。老師表示若果身邊擁有這些特徵的人，切記一定要很小心，因你不會知他何時會陷害你。即是你被害了，你亦會死得不明不白，這類人不但記仇，而且是有仇必報。

面相｜1. 心胸狹窄 睚眥必報 （眉壓眼／三白眼／眼球禿）（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面相｜2. 機關算盡 薄情寡義 （鼻梁高無肉／鼻頭尖沒肉／鼻孔深藏不露）



首先，鼻梁高無肉猶如刀一樣；鼻頭尖沒肉及鼻孔深藏不露的人絕對不可能從他身上取得一分錢，即使是愛人或老婆，錢銀方面都免談。

面相｜2. 機關算盡 薄情寡義 （鼻梁高無肉／鼻頭尖沒肉／孔深藏不露）（youtube@命運好好玩 官方頻道）

這類人做任何事情都會跟你計較，錢財方面已經不用提及，就是一分一毫都跟你算清楚。老師提醒錢方面絕對不用跟這類特徵的男人說，他們會把利益看得很重，而且為了一點點利益去我暗算別人，即使是身邊的人也會暗算。

面相｜3. 狐疑猜忌 極難相處 （臉皮薄皮下無肉／嘴巴小 唇薄如紙）



老師解釋一般人的嘴部看似有膠原蛋白或是下面有一點肥肉，這類人都是看起來比較厚實。不過臉皮薄、皮下無肉或是嘴巴小唇薄如紙的人通常都是很愛挑剔，對人完全沒有情份，縱使是家人或愛人也一樣。

面相｜3. 狐疑猜忌 極難相處 （臉皮薄皮下無肉／嘴巴小 唇薄如紙）（youtube@命運好好玩 官方頻道）

其次，這類人說話愛挑剔，為人刻薄又尖酸，反正跟他們相處一定要避免被他們傷害。因為他們會用最不動聽的說話來傷害你，老師提醒若果遇上這類特徵的男士務必要避之惟恐不及。