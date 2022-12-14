面相｜別再減肥了！3大肉肉女天生好命　注定富貴一生兼興家旺夫

好命面相｜近年坊間出現愈來愈多的另類減肥法，不少女生不惜採用不同方式只為求迅速瘦身成功，可見現今女生對於「瘦」的追求有多麼瘋狂。不過在相學角度上，「肥」是一種好福氣的象徵，台灣命理專家黃友輔老師在節目《命運好好玩》中分享了3種肉肉女好命的面相，擁有以下特徵的女士有肉才好命，反而變瘦有機會影響運氣，快來看看自己身邊有沒有朋友具有以下特徵吧！



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台灣命理專家黃友輔老師解釋，「肉肉」的定義非指肥肥胖胖、鬆鬆垮垮垂下來，而是珠圓玉潤、細膩光滑，這正是福氣的象徵及好命的代表。在面相學角度來看，其實面部及手部的特徵不僅反映出個性，而且也間接影響到我們的生活及命運，那麼就讓我們一起來揭曉，到底有那些面相特徵有肉才好命吧！

台灣命理專家黃友輔老師（youtube@命運好好玩 官方頻道）

3大「肉肉」必擁福氣兼好命 冬天不用減肥

面相｜1. 心廣體胖 福福泰泰 （最佳肉肉部份：臉頰+下巴）



黃友輔老師指「肉肉」是福氣的代表， 心廣體胖的人多數都較少煩惱及憂愁，特別是屬豬的人士，最佳肉肉部份是臉頰及下巴。首先老師強調臉頰位置絕對不能消瘦，假若瘦下去會影響人緣運及異性緣，加上瘦下去的話，顴骨就會突出來亦中了剋夫特徵，因此臉頰必需有「肉肉」。

面相｜1. 心廣體胖 福福泰泰 （最佳肉肉部份：臉頰+下巴）（youtube@命運好好玩 官方頻道）

至於下巴本身是代表福氣，甚至代表此類人不動產的運氣。若果下巴太尖沒有肉的話，相學角度上通常都代表孤單及孤獨，命也是不好的。

面相｜2. 體態豐盈 富貴雙全 （最佳肉肉部份：腰腹+臂部）



屬牛的人士可特別注意，一般大家只會在一些落後國家才看到瘦牛，這樣也代表沒有飯吃。老師解釋體態豐盈並非一定是胖胖大大，而以人類來說的話，適當的肥胖是帶少少腰的線條。另外，有腰及有腹財神都會自動找上門，即代表會納財。

面相｜2. 體態豐盈 富貴雙全 （最佳肉肉部份：腰腹+臂部）（youtube@命運好好玩 官方頻道）

不時都會聽到「屁股大好生養」，老師亦表示臂部沒有肉真的壞命，不但沒有福氣外，還會拖累丈夫，不會旺家不會興財，因此臂部有肉有助興家旺子。

面相｜3. 壯碩圓滿 朝氣蓬勃 （最佳肉肉部份：手臂+腿部）



最後一項屬虎的人士可注意，眾所周知老虎是威猛霸氣的，在森林上怎會看到瘦老虎呢？老師表示手臂位置不能如樹枝般瘦，不利健康且災禍也多。腳的位置本身就是要肉，這是代表持家做事，旺家兼個人福氣才好。若果手腳都沒有肉的話，容易惹禍上身，特別是發生意外災害，同樣代表錢財的災害。