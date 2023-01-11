婆媳關係差有樣睇！3個易引發紛爭的掌相面相　鼻樑有節註定不和

結婚與戀愛最大的不同，莫過於結婚是2個家庭的事情，而「婆媳關係」更令許多女人在婚後剪不斷理還亂！



以下分享最容易產生婆媳衝突的3面相+手相，當然，命理僅供參考，不論任何關係，最重要的仍是是否用心經營唷～

3個易誘發婆媳紛爭的手相面相，你中了嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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智慧線有橫紋穿越

先從手相說起，手相中有三條線，其中智慧線（指手掌的第二條線）若有橫紋穿過，則象徵個性直接，為人直腸直肚，雖然並非負面，但是要知道，婆媳關係中，有時婆婆未必能將內心話對媳婦坦承，因此，往往會透過兒子表達，此時，媳婦或許就會產生「有話為何不直接對我說」的想法，因此，婆媳溝通上易產生問題。

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鼻樑有節

從側面看能明顯看出鼻樑骨多一塊的面相，在命理學上被稱為「鼻樑有節」，鼻樑有節在個性上脾氣較為倔強、主觀，一旦認定了，誰也說不動，因此，在婆媳關係中，特別容易令婆婆感覺到被忤逆、忽視！

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月亮臉（戽斗）

月亮臉形容臉型從側面看下巴微翹，也被稱作戽斗，此臉型特徵在面相學上被視為多疑且較容易依賴他人，多存在藝術家個性，若是白話點說就是「公主病」，凡是希望丈夫出面，久而久之自然讓婆婆越看越不順眼，不過，此面相的女人也非省油的燈，絕不會委曲求全，因此，若是婆婆也偏強勢，那麼，最難熬的無非是夾在中間的男人呀！

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