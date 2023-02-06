IKEA10大收納好物推介！$16.9起入手貯物箱　轉季衣物收納必備

IKEA收納好物｜想打造一個舒適自在的家居環境，就要由收納整理開始！尤其準備轉季，女生們一定在煩惱如何整理衫褲鞋襪、收妥家中雜物！IKEA的傢俬、收納產品向來大受女生歡迎，《01女生》今次就為大家盤點10大收納好物推介，助女生們打造舒適整潔的家居。



IKEA收納好物推介｜IKEA 365+ 連蓋食物盒 $16.9

不少女生都會帶飯上班，這款 IKEA 365+ 連蓋食物盒用作盛載食物或儲存剩菜就最適合不過！食物盒的扣鎖式蓋子可以防止滲漏，即使飯菜有汁也不怕瀉出來吧！而且食物盒適用於焗爐與微波爐，對上班族女生而言確實是收納恩物！

IKEA收納好物推介｜IKEA 365+ 連蓋食物盒 $16.9（IKEA 官網）

IKEA收納好物推介｜VITBERGET 鞋櫃/貯物櫃 $1,490

女生鞋子特別多，高跟鞋、平底鞋、長靴短靴、波鞋，每樣有一對都已經多到難以好好收納。IKEA這款VITBERGET 鞋櫃就可以讓妳妥善擺放鞋子，抽屜及開放式活動貯物格還可以用作擺放家居雜物、女士配飾、收藏品等等，鞋櫃的儲物空間充裕，最少都可以擺放到16對鞋子，打造整潔家居實在不可以沒有 VITBERGET 鞋櫃！

IKEA收納好物推介｜VITBERGET 鞋櫃/貯物櫃 $1,490（IKEA 官網）

IKEA收納好物推介｜SOCKERBIT 連蓋箱 $49.9

SOCKERBIT 連蓋箱有多款尺寸可供選擇，大家可因應需要選擇不同尺寸。這款連蓋收納箱最適合用作收納轉季物品，更可擺放在床底、櫃底，騰空多餘空間，打造整潔家居。收納箱的蓋子可以鎖實貯物箱，避免箱中物品沾到塵污，箱面亦有位置讓妳貼上標籤，紀錄低箱中物品，妥善整理物品，相當貼心！

IKEA收納好物推介｜SOCKERBIT 連蓋箱 $49.9（IKEA 官網）

IKEA收納好物推介｜SOCKERBIT 連蓋箱有多款尺寸可供選擇，大家可因應需要選擇不同尺寸。（IKEA 官網）

IKEA收納好物推介｜KIVIK 貯物式腳凳 $1,790

KIVIK 貯物式腳凳可以一物兩用，表面上是一張腳凳，可作額外座椅或舒適的梳化延伸之用，而且腳凳內就有寬敞的貯物空間，可以整潔地儲存家居物品，亦可以方便拿到。腳凳的布套可以隨時除下清洗，清潔非常方便！

IKEA收納好物推介｜KIVIK 貯物式腳凳 $1,790（IKEA官網）

IKEA收納好物推介｜KIVIK 貯物式腳凳可以一物兩用！（IKEA官網）

IKEA收納好物推介｜RÅSKOG 活動几 $329.9

RÅSKOG 活動几尤其適用於普遍香港家居，可用作額外的貯物空間，而且附輪子設計，可以隨時移動到家居各處。中間的層板可按需要調整位置，方便收納各種物品。產品有3種顏色可供選擇，可以為家居設計加以點綴，用作實用裝飾擺設也是不錯的選擇。

IKEA收納好物推介｜RÅSKOG 活動几 $329.9（IKEA官網）

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