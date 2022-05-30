MUJI收納好物2022十大好用推介：這款日本熱銷Top5 最平$20！

【MUJI收納好物2022】時下流行「斷捨離」，把家裡不需要的雜物全清走，再把必須留下的生活用品整理乾淨並收納好。不過如果在整理家居時沒有使用收納好物幫忙，那麼辛辛苦苦整理好的物品或許很快便會打回原型！不想每次「大掃除」後，事隔數天房間又變亂的話，即看看以下10款MUJI收納好物推介吧！



MUJI收納好物2022推介｜不織布纖維四格儲物盒 大 $90

收納物品時最忌在大空間內收納小物件，每次提取物品時便可能弄亂擺放整齊的其他物品，這時候便需要可以分格的儲物盒。這款不織布纖維四格儲物盒由於質地柔軟，可放在不同的收納用品內使用，而盒內分成4小格，方便用家簡單整理物件。

【MUJI收納好物2022】不織布纖維四格儲物盒 大 $90（MUJI官網）

MUJI收納好物2022推介｜尼龍懸掛式拉鏈儲物袋 $280

有些衣服相關的飾品，例如腰帶、絲巾等用品，而吊掛式儲物袋可整齊置於衣櫃內並附有拉鍊口袋防止封塵，方便把細小物品分類，外出使用時則可除下掛鉤方便攜帶。

【MUJI收納好物2022】尼龍懸掛式拉鏈儲物袋 $280（MUJI官網）

【MUJI收納好物2022】吊掛式儲物袋可整齊置於衣櫃內並附有拉鍊口袋防止封塵，方便把細小物品分類，外出使用時則可除下掛鉤方便攜帶。（MUJI官網）

MUJI收納好物2022推介｜PP橫型儲物箱 大 $85

日本MUJI的PP收納盒曾入選當地MUJI暢銷榜的Top5，是家居的收納好幫手。而且有多種尺寸可供選擇，可因應不同需求而選擇適合的尺寸，再也不怕雜物亂放。

【MUJI收納好物2022】PP橫型儲物箱 大 $85（MUJI官網）

MUJI收納好物2022推介｜PP四層抽屜儲物箱連活輪 $320

香港土地寸金尺土，房間空間不大想用盡空間放置雜物便可以活用到PP四層抽屜儲物箱連活輪，再狹縫的空間也可以放置抽屜儲物箱，底部還有輪子方便隨意搬動。

【MUJI收納好物2022】PP四層抽屜儲物箱連活輪 $320（MUJI官網）

【MUJI收納好物2022】再狹縫的空間也可以放置抽屜儲物箱，底部還有輪子方便隨意搬動。（MUJI官網）

MUJI收納好物2022推介｜PP摺合式箱儲物箱 大 $140

轉季時的被子與大衣等大型物品都可以輕鬆放置到此儲物箱，箱子半透明的設計更有助從外確認內裡的物品，方便整理衣物。另外，儲物箱更可以摺合起來，在不使用的時候節省空間。

【MUJI收納好物2022】PP摺合式箱儲物箱 大 $140（MUJI官網）

【MUJI收納好物2022】另外，儲物箱更可以摺合起來，在不使用的時候節省空間。（MUJI官網）

▼▼▼【按圖看】MUJI收納好物2022｜更多MUJI收納好物推介！▼▼▼

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