旅行最強行李收納術！衣服、小物這樣打包　10大技巧用盡每吋空間

隨著各國出入境的鬆綁，機場終於又再度熱鬧起來，塵封在房間深處的行李箱終於又能再度出征，睽違多年再度奔向自由，打包行李似乎有些生疏了，且終於能夠揮霍的時刻不放飛錢錢是不會善罷甘休的，因此更需要技巧性收納行李來騰出更多空間，裝進那些宛如聖誕老人禮物袋的戰利品！



Dappei 整理了「行李收納」10 大技巧，不管你是因為《初戀》、《今際之國2》的熱播而瘋搶日本機票，還是因為《星期三》（Wednesday）而遠赴歐美，通通可以有一卡皮箱就出發！

10大行李收納技巧，去旅行再不怕帶漏東西或爆喼了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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技巧一：列出清單

在打包行李之前，不要亂無章法的想的什麼就把什麼丟進行李箱，先把要準備的物品跟衣服條列出來，而條列時有兩個原則，一個是物品分門別類條列，像是先分出 3C、美妝保養、衣物、藥品等大項目，然後再列出細項，3C 有手機、充電器等等，而美妝保養則有乳液、粉底、防曬等等，以此類推，如果還是太抽象可以參考以下圖表；第二個則是在腦中順一遍每天的行程來確認有沒有遺漏的，比方說到機場時會需要護照、現金，晚上洗澡會需要卸妝、洗面乳、化妝，行程會去海邊的話，就會需要遮陽帽、泳衣等等，除了基本的用品，其他必需品會依據活動而有所調整。別小看列出清單的重要性，這除了能幫助你更快速的收納行李，也可以讓你在出發前再次確認，以確保沒有遺漏物品，而且這份清單可以持續使用，只要在每次出遊前微調即可，非常實用！

技巧二：衣服收納方式

再來是佔行李最大空間的衣物，其實不管是收在衣櫃或者行李中，許多行家都非常推薦「蛋捲收納法」，也就是把衣物像捲蛋捲一樣捲起，不僅節省空間也不容易起皺，有些人也會把每天要穿的衣服搭配好，把每天的 ootd 捲成一捲，就不用每天翻找要穿搭的單品，也是一個值得參考的好方式。另外再搭配衣服時，盡量選擇可以互相搭配的單品，如此便可以減少衣物的需求。

技巧三：易變型、不可壓物品

如果有容易變形或不可壓物品，除了使用上述物品放置原則以外，最安全的方式就是使用硬殼盒放置，另外不想讓心愛的帽子、鞋子被蹂躪的話，可以在裡面塞 T-SHIRT、襪子等等來稍加固定。現在有許多行李箱的功能性都做得十分完全，甚至還有專門放筆電的防震夾層，完全不需要擔心，另外也很推薦硬殼收納包，放隨身藍芽音響、隨充、墨鏡等等都很合適！不管是日系的 LOJEL 或 CROWN 功能性都很強大，且外觀更是美到完全可以當作拍照道具，是不少行人喜愛的選擇可以參考。

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技巧四：善用零散空間

收納行李時或多或少都會有一些零散的空間，千萬不要小看它們，只要好好善用也能變成魔術大空間！像是柔軟、耐擠壓的襪子、內褲、毛巾、面紙等等，都可以成為這些小東西的容身之處。

技巧五：善用小工具

如果是去天寒地凍的地區，那衣物厚度跟體積勢必會增加許多，這時候善用小工具就很重要了，真空當然是最有用的，但如果不想為了出國多買，其實用密實袋把空氣擠出後密封起來，也會有不錯的效果，當然真空機抽還是有差，但簡易版的真空方式也深受不少旅人歡迎。

技巧六：小物品用收納袋分類

出國一定有不少小物，把全部裝成一袋或者散放在行李箱中都不是明智之舉，如此找東西會增加困難度也很容易不見，在收入行李箱時也不方便，更可能會彼此干擾，比如保養品不小心打翻的話，可能就讓 3C 報銷，最好的方式就是用收納袋分門別類，能夠大大增加受那跟尋找的效率。

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技巧七：針織物

衣服部分除了上述的蛋捲收納法跟厚衣真空法，毛衣、絲綢類的單品也要注意，因為在運送過程中都會有所碰撞或拉扯，若是拉扯到針織物很容易讓整件衣物報銷，因此針織、絲綢這類比較脆弱的衣物建議都用袋子另外裝起。

技巧八：少量分裝

在家時不覺得，要出門時總會發現自己日常所使用的瓶罐還真不少，想把它們帶出國還真不是件小工程，最簡單的方式就是買小瓶罐分裝，市面上很多都會註明有經過防漏測試，若是不放心可以先用保鮮膜封口再鎖上蓋子加一層防護。另外旅行組、試用包也可以派上用場，但有個小事情要注意，建議出國也使用自己習慣的保養跟彩妝品，不然若是因為非慣用產品而過敏就掃興了。

技巧九：物品放置原則

在收納行李時，放置的方式也有很多學問，大抵遵守兩大原則，首先是耐承重的物品先放置，再來是易碎物或不可壓物放中層，讓它們被柔軟的衣物包覆，或者直接使用衣物把它們包起來也是一個方式。

技巧十：必備折疊行李包

除了選一個好看、耐用、輕量的行李是首要任務，另外很多行李箱都有擴充功能，收納的空間就變更大，另外行家都懂準備一個折疊行李包的重要性，它可以讓你在爆買一波後裝入戰利品帶上飛機，還可以當購物袋，一舉兩得！

Dappei 結語：

以上就是小編整理出來的打包心得，希望姊妹們都能在出國時帶回自己喜歡的東西，在 2023 有美好的旅行體驗！



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原文：出國必學最強「行李收納術」！衣服摺法有技巧、小物這樣打包 ⋯ 簡單 10 招擴充大空間！

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