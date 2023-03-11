日韓人氣「偶像儲錢法」邊追星邊儲蓄　戒9個生活習慣開支即大減

女生理財｜不少女生熱愛追星，很多人都認為追星就一定要花錢，但大家有沒有想過原來追星都可以是一個很好的儲錢動力？日韓最近流行「偶像儲錢法」，鼓勵追星族們一邊追星一邊儲錢，韓國有人實試過，成功在短短10日就輕鬆儲到接近$3,000，聽說偶像人氣越高就可以儲得愈多錢的，究竟「偶像儲錢法」是如何實行？大家也趕快看看能否超越這位追星族吧！



日韓最近流行「偶像儲錢法」，鼓勵追星族們一邊追星一邊儲錢！（《愛·回家之開心速遞》劇照）

日韓人氣「偶像儲錢法」邊追星邊儲蓄

「偶像儲錢法」在日本已經流行了一段時間，紅到連當地節目也有介紹過。香港近年追星文化日趨盛行，女生們也不妨仿效一下日本，一邊追星一邊無痛儲錢！究竟「偶像儲錢法」實際上是怎樣實行的呢？

「偶像儲錢法」的實行方法其實非常簡單，首先要有一個錢箱或另外的諸蓄戶口，方便把金錢另外儲起，然後就訂立明確的存錢目標，意思是當你喜歡的偶像每逢有新動態時存入特定金額的錢。

舉例說，當偶像出了1個 IG／FB Story 就存 $30；出了1個 IG／FB Post 就存 $50；上1次電視節目就存 $50；拍1部電影／電視劇就存 $500；開1次演唱會就存 $1,000等等。以上的標準與金額也可以按照自己的經濟能力來釐定，「偶像儲錢法」可以幫助追星族們隨時留意偶像最新動態之餘，也能在不知不覺間儲起到不少金錢！

韓國有追星族實試過這個儲錢法，而且成功在短短10日就儲到45萬元韓圓（港幣約 $2,700），相信持續實行下去必定能儲到更多金錢！有指該偶像人氣越高，粉絲就可以儲到更多錢，這也不難理解，人氣越高自自然然有更多新動態，也代表可以不斷存錢儲錢吧！女生們也趕快試試「偶像儲錢法」，看看今個月可以儲到多少吧！

（《金錢戰爭》劇照）

儲錢、理財其實是一門高深學問，不少女生都覺得好像儲極都儲不到很多，但回想起來，也往往想不透究竟錢花了在哪！永遠儲不到錢的問題可能出了在日常生活習慣上，這些習慣令你花多了很多也不知道，但只要戒掉了這些習慣，日常開支就會大減，無痛地儲到更大筆錢！

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