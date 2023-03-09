展覽2023｜提及藝術，最近引起共鳴的藝術也許就是葵涌邨垃圾房的「打卡畫」，談論藝術更深入的了解，普遍人都會誤解是花費不貲、遙不可及之事。其實，每到三月展覽便會遍地開花，作為「香港藝術月」（Art Month）的三月，城中匯聚國際藝術盛事和藝術活動，例如 Art Basel、Art Central、香港藝術節等。



國際女性當代藝術展彰顯女性力量（Gettyimages）

作為與Art Basel 及 Art Central 同期的展覽，在香港藝術發展局的支持下，天趣藝術人生基金會隆重呈現 「存在 · 她力量」國際女性當代藝術展。展覽將於 2023 年 3 月 24 至 29 日在中環香港愛丁堡廣場五號香港大會堂低座舉辦，展中集結眾多香港與海內、海外的優秀女藝術家，以下為你精選介紹當中幾位女性藝術家作品，一同參與、感受女性力量與藝術氣息的結合。

展覽2023｜國際女性當代藝術展 彰顯女性力量

「存在 · 她力量」展覽將於 2023 年 3 月 24 至 29 日在中環 香港愛丁堡廣場五號香港大會堂低座舉辦（Gettyimages）

「存在 · 她力量」國際女性當代藝術展作爲第三屆「大愛無疆」，以「學術及關愛」為題，從來自不同民族背景和文化的女性視角出發，呈現多元藝術創作。參展的女性藝術家透過作品，以其細膩視角與筆觸展現出大愛，她們承載的女性精神：獨立自主，將融入到個人藝術作品中。不單突顯女性生命意義，亦引導人們思考女性在當代社會的身份地位和其理想的存在狀態，從中呼籲當今社會真正構建兩性平等，以女性藝術促進世界社會人文的持續發展。

展覽2023｜女性藝術家：郭楨

郭楨著名的立體軟雕塑作品：《母親》（大會提供）

郭楨是一代藝術家和獨立策展人，展中作品《母親》，為她著名的立體軟雕塑作品。 郭楨采用女性身體作靈感，以最能代表女性身體特征的乳房形象進行藝術塑造，希望從中帶出女性權力在社會間能話語平等。

一個女人的乳房除了哺乳以外，還有許多功能，是人性中最純情而又親近的一面，但也承受著最為痛楚無奈的割舍和枯萎 郭楨

《母親》中的乳房以手工製作的彩色布藝作材料，佈置在一個巨大的空間裏，打造出第二自然風景的視覺張力，突顯出當下社會仍然存在著諸多對女性的歧視與不公，但女性的性別身份以其令人震撼的堅韌、無線的張力體現出自己存在的價值和意義。

展覽2023｜女性藝術家：克裏斯蒂娜·巴羅佐 Cristina Barroso

克裏斯蒂娜·巴羅佐(Cristina Barroso)，作為一名經驗豐富的藝術家，她在世界範圍內舉辦了多次個展和群展，例如耶路撒冷藝術中心、慕尼克普拉特林塞爾行動論壇、 梅克倫堡－前波美拉尼亞、普呂紹城堡等。

Cristina Barroso 以星體和宇宙作題：《金輪》（大會提供）

克裏斯蒂娜·巴羅佐是次以星體和宇宙作題，從作品中提供了微觀與宏觀宇宙視角的對比，以多條曲折的紅綫貫穿空間來丈量宇宙浩瀚，從中展示了一種新的眼光來看待生命的跨度，以彰顯女性的豐富內在和生命的本質，突顯現實曲折下女性潛力的迸發、力量。

▼▼▼【按圖看更多】其他女藝術家作品▼▼▼

展覽2023｜3月藝術展覽詳細資料：

「存在 · 她力量」國際女性當代藝術展



展覽日期：2023年3月24-28日(五至二) 上午10:00至晚上8:00

2023年3月29日 (三) 上午10:00至下午4:00

時間：中午 12 時至晚上8 時

展覽地點：中環香港愛丁堡廣場五號 香港大會堂 (展覽廳)

入場費：免費入場

主辦機構：天趣藝術人生基金會、香港天趣國際女性藝術研究會

