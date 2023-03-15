24歲女學生日花$12飯錢終上車做業主 甘願做樓奴背藏心酸過去

香港住屋需求持續殷切，基本上在香港人人都渴望擁有一個「安樂窩」，但無奈「一屋難求」，樓價一直上升，而房屋亦供不應求，即使要背負幾十年的房貸，仍有不少人願做樓奴，早前內地有名仍未畢業的女生為求「上車」，甘願做樓奴，未畢業就已有沉重的房貸，一起看看究竟吧！



內地女甘願做樓奴 毫不猶豫即付首付

最近內地節目《100個中國女孩的家》邀請了一名年僅24歲的女生來分享她的置業經歷，這名女生名叫番茄，目前仍然是一名研究生，在大學修讀犯罪心理學，因一次偶然發現免息貸款買房的訊息，讓她毫不猶豫即付1萬元首付，買下了一套約753呎房子。

一名年僅24歲的女生來分享她的置業經歷（Bilibili@《100個中國女孩的家》截圖）

女生的房子屬於頂樓住宅（Bilibili@《100個中國女孩的家》截圖）

節目中可見，女生的房子屬於頂樓住宅，只有客廳部份是挑空6米，她亦自曝原先打算在客廳二樓建設樓梯，「一問要七千塊，我就放棄了，現在每次都扛著一個大梯子上去。」此外，她為了慳錢連裝修亦「慳到最盡」，整個房子設計都由她一手包辦，再請工人裝修，大部分材料都是網購，當中客廳二樓的地板都是由木工師傅從建材垃圾場撿到而鋪成，最終房子整體裝修費總共花費了大概人民幣10萬（港幣約12萬）。

房子整體裝修費總共花費了大概人民幣10萬（港幣約12萬）（Bilibili@《100個中國女孩的家》截圖）

為求省吃儉用 日花$12包辦一日三餐

不過至今仍未畢業的她，裝修費經已花費了約10萬元，而且為了每月所繳交的房貸，她現時在生活上盡量省吃儉用，每天僅花人民幣10元（港幣約$12），「那麼大一顆的大白菜只需要4塊錢，差不多可以吃一周，還有椰菜也很便宜。像蛋白質就雞蛋、雞胸肉，雞胸肉這麼一大袋才10塊錢。」平日，女生最愛玩滑板、書法，偶然會觀看一下免費展覽，她笑言自己完全過上低物慾生活。

她現時在生活上盡量省吃儉用，每天僅花人民幣10元（港幣約$12）。（Bilibili@《100個中國女孩的家》截圖）

甘願做樓奴 原來背藏心酸一原因

在未畢業的情況下，沒工作又要背負沉重的房貸，到底有什麼原因驅使她甘願做樓奴呢？女生表示：「因為我小時候經常搬家，房子對我來說就是一個我需要解決的情緒情感問題，只要我解決它了，我就可以再去嘗試做別的事情。我不覺得苦，這個房子是我身體和心靈都能裸奔的天堂。」如今成功「上車」使她感到極具有安全感。