女星困廁所近4小時親述絕望自救經歷！達人教3方法反鎖自救成功

【旅遊｜反鎖自救方法】近年不少女生都愛上獨遊，但獨遊亦存有不少危險。早前，有名內地女生不幸被困在酒店房間洗手間接近4小時，本打算打電話求助，卻發現電話放在客廳，導致無法致電外界求救，最終她憑著驚人冷靜的頭腦成功自救！



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內地女演員林琳奇實名舉報，她表示去年在北京華貿中心的麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）房間傾談工作，離開前打算去洗手間，後來發現廁所門打不開，被反鎖在洗手間內。正當她打算聯絡外界求救，殊不知發現電話遺留在客廳，之後她再打算用洗手間內設的酒店掛壁電話跟外界聯絡，唯拿起發現掛壁電話已損毀。

此外，洗手間內並無任何通風裝置，天花板的通風口只是擺設，加上沒有電話情況下，女生一度極度恐慌。儘管她一直使盡氣力敲門及敲擊牆壁，都無人聽到她的求救聲，簡直是「叫天不應叫地不聞」！

不久後，林琳奇調整情緒為求逃出密室，在洗手間多番搜查下，徒手拆下洗手間固定捲紙筒的小鐵管，再用小鐵管敲擊門框上的鎖，用捆綁馬桶軟管用的塑膠紮帶，擰開門鎖的十字螺絲，最終被困接近4小時自救成功。事後女生把此事曝光，她難以理解一家高級酒店為何洗手間的門鎖及電話都是壞的，酒店房間基本設施都無法保障。

反鎖自救｜遇上意外反鎖不用怕 3方法自救成功

根據內地女演員的經驗，大家切勿輕看意外反鎖的危險，網上有不少網民都曾分享了反鎖自救方法，若跟內地女演員一樣不幸遇上這個情況都可以嘗試用這些方法解決，不少網民都大讚自救方法實用及極具幫助，《01女生》記者總合了網上3個反鎖自救法，一起來看看究竟吧！

反鎖自救｜1. 衛生紙芯

日本有名生活百科達人於Twitter曾分享被倒下的行李箱困在洗手間內的危險經驗，他表示當時自己沒有電話及自己一個人住，最終使用了衛生紙芯成功自救。大家假設遇上反鎖情況，可攤開衛生紙芯，把其插進門的縫隙中，再用力推開安全栓就能把門打開。

反鎖自救｜2. 香口膠+髮夾

除了意外反鎖外，有時候房門不小心關上而又忘記帶鑰匙。台灣有名頻道主「賽先生科學工廠」曾拍片分享親授簡單解鎖方法，大家可使用嚼過的香口膠，把其塞進鎖孔再用髮夾或尖細的工具來轉動，這樣就可以將鎖打開。不過頻道主提醒使用這個方法解鎖後，這個鎖就不能再使用了。

【旅遊｜反鎖自救方法】反鎖自救｜2. 香口膠+髮夾（YOUTUBE@賽先生科學工廠 截圖）

反鎖自救｜3. 塑料片

最後一個方法是小紅書一名網民的親身經歷，他表示自己晚上起床去廚房喝水，回去的時候房間門莫名其妙反鎖了，在網上找鎖匠，殊不知收費太昂貴，最終網民親自找方法開鎖。首先找一個塑料片，沒有塑料片的話可以用空瓶剪出來 ，然後將塑料片塞到門縫裡再將它拉到鎖舌附近，然後用力往下拉，門就打開了。