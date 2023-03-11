遊泰慘碰黑心小販被「劏到一頸血」！泰國達人親授7字錦囊自保

泰國自由行｜全球逐漸復常，大家急不及待地渴望前往旅遊，旅行不但要「食好西」，購物當然是不能缺少的行程。香港人除了日韓台之外，泰國亦成為不少香港人的旅遊熱點，由於物價指數較低，讓不少人可任性地消費。不過不時都聽到泰國消費被抬價，簡直被人「劏到一頸血」。



早前，有台灣藝人慘遭泰國「黑警」勒索後，再有內地遊客於四面佛神壇遇上黑心小販「劏客」，以超高價買下祭品引來熱議。人稱「泰國通」的胡慧沖在個人頻道拍片提醒港人，亦奉勸大家遊泰時要小心4大騙局。早於1月時獲泰國政府頒授「泰國旅遊大使」榮譽，他解釋非「唱衰泰國」，只是認為自己有責任提醒大家，同時希望大家在泰國旅行玩得開心又安心。

遊泰提防4大騙局 「泰國通」奉勸勿做「水魚」（《老表, 你好嘢! 》劇照）

遊泰提防4大騙局 「泰國通」 奉勸勿做「水魚」

不時都聽到到泰國消費很容易被抬價，不小心做了「水魚」。有網友在香港討論區開帖，指自己第一次遊泰國，全程無論交通、飲食、購物都被抬價。在Or Tor Kor跳蚤市場更是「殺人不見血」。感到無奈之餘，嘆唯有當上一課，下次醒目知價，亦奉勸大家小心。

泰國騙局｜1. 黑心小販「劏客」

早前，內地遊客於四面佛神壇遇上黑心小販「劏客」，最終花費了萬多泰銖（即約2,340港元）買下實際價格僅數百元祭品，事件曝光後引來熱議。隨後警方亦介入事件，不過整個過程「你情我願」，故此無干涉任何罪行，惟警方警告小販不得以超高價出售物品。胡慧沖則表示，因事情引來熱議，相信黑心小販短期內會收斂，但提醒遊泰港人盡量光顧官方店鋪購買祭品，「幫襯佢就穩陣啲，幫襯外面分分鐘俾人呃」。

泰國騙局｜1. 黑心小販「劏客」（《老表, 你好嘢! 》劇照）

泰國騙局｜2. 大皇宮外現「泰好人」騙徒

「大皇宮」是極具泰國建築特色的景點，不少遊泰旅行都會慕名而來。不過「大皇宮」定期關閉，若出發前沒有查看開放時間，有機會「摸門釘」。這個時間門口會出現「泰好人」騙徒，胡慧沖表示騙徒穿著斯文，當看到遊客「摸門釘」會上前解釋大皇宮正關閉，「好心」提議帶路去「Lucky Temple」，更請旅客坐上預先安排好的Tuk Tuk車。胡慧沖說道：「結果送你去買假寶玉或者其他嘢，你唔買都唔會打你，唔會禁錮你，但就嘥咗你時間」。

泰國騙局｜2. 大皇宮外現「泰好人」騙徒（《孤僻者的母親》劇照）

泰國騙局｜3. 假經理幫手結賬

胡慧沖再補充，近期再重現多年前的騙術，大多數出現於高級商場或餐廳。騙徒自稱是「餐廳經理」，然後隨便找個理由稱只要用現金結賬即可享有優惠。當騙徒收到錢後便立馬消失，直到遊客離開餐廳時被指未付款，才得知自己受騙。胡慧沖提醒大家最好親自到櫃枱結賬，減低受騙的機會。

泰國騙局｜4. 的士濫收車費

曼谷的士司機濫收車費及拒載的情況時有所聞，各國都逐漸放寬入境政策後，旅客湧入泰國使濫收車費再度嚴重起來。胡慧沖表，示旅客真要搭的士的話，上車前可先要求司機必須按錶收費才上車；而「Call車App」由於等待需時，若使用最好提前15至20分鐘下單。

泰國騙局｜4. 的士濫收車費（《愛回家》劇照）

「泰國通」教7字錦囊自保

胡慧沖在片中多次重複提及「鼠竊狗偷、壞人總會有」，前往泰國旅遊基本上是安全的。假若不幸遇上野蠻的的士司機，「君子不吃眼前虧」，切勿硬碰！如果用錢能解決，先付錢再把事發過程錄下來，上傳到社交平台就會有人「找數」。