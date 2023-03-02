獨遊女留意！南韓14間酒店遭裝針孔攝影機　專家教偷拍5大自救術

獨遊女生要小心！日前，韓國警方經過調查，發現一名30歲男子涉嫌在全國各地14間酒店旅館裝設了20個針孔攝影機，事件中有數百名旅客受害，犯案地點主要是仁川及釜山等熱門旅遊熱點，而針孔攝影機安裝於電視櫃及冷氣旁，把鏡頭對準床頭方向。



韓男安裝針孔攝影機遍佈首爾仁川等地 鏡頭全都對準床

根據《韓聯社》報道，酒店職員於2月17日正在收拾整理房間時發現了偽裝成WI-FI路由器的針孔攝影機，職員隨即報警求助。經過警方調查後，不久後鎖定嫌犯並逮捕其歸案。在調查過程中，警方亦發現該名偷拍嫌犯犯案範圍甚廣，在首爾、仁川、釜山、大邱等地方14家酒店旅館都裝設了針孔攝影機，現時警方已將一切的設備扣留避免偷拍影片外洩。

防偷拍｜韓男安裝針孔攝影機遍佈首爾仁川等地 鏡頭全都對準床（韓國SBS《生活的達人》節目截圖）

嫌犯都會把針孔攝影機安裝於電視櫃及冷氣旁，把鏡頭對準床頭方向，同時透過冒充WI-FI路由器的外觀降低被發現的可能。至於嫌犯向警方表示，原本打算2月底收回所有的針孔攝影機，亦無外流影片的打算。

韓國達人教你5招防偷拍 手機也可變探測器！

除了韓國外，不少人都會看到偷拍的報導，如今全球逐漸復常，大家都開始到處各地旅遊。人在異地最緊要注意人生安全，尤其是獨遊女生，女生獨自出遊總會有風險，在陌生城市要與陌生人接觸一定要學懂保護自己的方法。韓國節目《生活的達人》曾邀請兩名探測針孔攝錄機多年的專家，教大家5個快速找到針孔偷拍鏡頭的方法。

防偷拍方法1. 使用碎粉

一般女生手袋都會隨身帶備碎粉用作補妝，原來平平無奇的碎粉可以助我們找出針孔攝錄機的位置，只要將碎粉的粉末打到空中，令紅外線打到粉末上，從而反射出肉眼可見的光線，不過這個方法只適用於紅外線拍攝的攝影機。

防偷拍方法1. 使用碎粉（韓國SBS《生活的達人》節目截圖）

防偷拍方法2. 手機鏡頭貼上紅色玻璃紙

女生獨自旅遊時，不妨可先準備一張紅色玻璃紙放在手袋備用，若有疑惑可即時取出玻璃紙查看。在手機鏡頭及閃光燈位置貼上紅色玻璃紙，可改變光線反射入手機鏡頭的角度，這樣就可以照出肉眼看不到的紅外線，這些紅外線都是由針孔攝錄機發出來。

防偷拍方法2. 手機鏡頭貼上紅色玻璃紙（韓國SBS《生活的達人》節目截圖）

防偷拍｜專家用作示範的咖啡杯裡隱藏著偷拍攝錄機，只需透過手機鏡頭觀看咖啡杯，就會看到杯上的小紅點。（韓國SBS《生活的達人》節目截圖）

防偷拍方法3. 運用指定牌子手機直接照到紅外線

專家亦發現，部分手機可直接照到紅外線的針孔攝錄機，經過測試發現，僅Samsung的手機是可以直接照出，iPhone則無法照到，兩者的鏡頭技術不同，故此出現如此差異。專家強調這並非代表各品牌手機鏡頭的質量。

防偷拍方法3. 運用指定牌子手機直接照到紅外線（韓國SBS《生活的達人》節目截圖）

防偷拍方法4. 利用改裝打火機中斷電源

專家教大家可改裝打火機，運用打火機的電壓，以「壓電效應」把針孔攝錄機的電源切斷。由於打火機點燃僅僅一秒，即使帶點電壓，但對人體完全無害。不過切勿嘗試使用其他電子產品，避免造成產品故障的情況。

防偷拍方法4. 利用改裝打火機中斷電源（韓國SBS《生活的達人》節目截圖）

防偷拍｜運用打火機的電壓，以「壓電效應」把針孔攝錄機的電源切斷。（韓國SBS《生活的達人》節目截圖）

防偷拍方法5. 利用手機搜尋Wi-Fi

最後一個方法，基本上有一部智能手機都能夠測試到！進入洗手間格內可搜尋一下Wi-Fi，一旦發現某個Wi-Fi訊號特別強，且Wi-Fi名稱是一連串很長的數字的話，很大機會是廁格內裝設了針孔攝錄機。由於大部分無線針孔攝錄機是以Wi-Fi形式傳送影像，所以發現訊號特別強的話，亦代表該Wi-Fi位置距離很近。假若想再次確認，可關掉手機電源，然後再利用手機搜尋Wi-Fi，如果剛一連串很長的數字消失的話，很大可能該物件正是針孔攝錄機。