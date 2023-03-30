歐遊攻略｜全家遊西班牙一招小偷敗退　網民防盜8招：現金放這？

歐遊攻略2023｜近日不少人都出國旅遊，但由於人生路不熟，難免易成小偷目標。美籍華裔網紅劉沛，日前分享全家在西班牙旅遊時，一日經歷3次被偷東西，幸而靠一招撃退賊人。網上常見歐遊遇劫的消息，使大家旅行時，都會提高警覺，致未能享受過程，因此有網民在討論區，分享了8招防盜方法，大家外遊前，不妨都注意一下。



歐遊攻略2023｜美籍華裔網紅劉沛，日前分享全家在西班牙旅遊時，一日經歷3次被偷東西，幸而靠一招撃退賊人。(IG@pierreliupei)

有時候女生購物太過忘形，易忽略身邊路人，即使被打開背包，也全然不知。旅遊YouTuber劉沛日前與家人飛馬德里度假，期間遇上小偷，一日內更被3度下手。雖然賊人偷竊手法層出不窮，但劉沛一家也有「過牆梯」，由父親作招搖，故意揹個空背囊在後，加上年紀大行動較慢，因此吸引扒手只向他埋身，而當對方發現裡面空無一物，自然便會作罷離開。劉沛一家的防盜方法獲網民大讚聰明，但同時也有人指，需注意部分小偷身上有刀，若偷錢不成或會傷人，故提醒要同時注意人身安全。

重歐遊攻略2023｜網民「珍妮黃」早年在Dcard討論區，講述自己在西班牙巴塞羅那（巴塞隆納）遇小偷的經歷，並從中領略一套防盜8招。(《重磅腥聞》劇照)

除了劉沛的經歷，歐洲經常出沒小偷，一不小心便會失財物。網民「珍妮黃」早年在Dcard討論區，發文《我和所有來過西班牙的朋友被偷！》，講述自己在西班牙巴塞羅那（巴塞隆納）遇小偷的經歷，並從中領略一套防盜8招，「這邊很多外來人口，尤其是吉卜賽人，看到我們長得一臉老外臉（亞洲臉孔），常常是容易被下手的對象！」

網民「珍妮黃」分享自己遇小偷的經歷，表示當日是巴塞羅那（巴塞隆納）旅程的最後一天，之前從沒發生任何事，路人也非常友善，於是不禁鬆懈。她與友人前往最後一個景點時，遇見一對賣花母女，對方向她們塞了兩朵花，並要求兩人付款。正當「珍妮黃」打開銀包時，該對母女突然抓著她的手不放，一邊講西班牙語，一邊猛翻兩人的銀包，令她驚惶失措。雖然兩人全程盯著母女的手，但始終躲不過被偷錢，在交還銀包後，「珍妮黃」發現時，該對母女亦已跑走不見，最後損失75歐元（約640港元）。

歐遊攻略2023｜第一招：

後來，「珍妮黃」想出了防範8招，讓大家出外旅行時，減少被偷錢機會。她首先認為，我們經常拿來拿去和亂放的手機，在旅遊時需要跟身，「永遠握在手上」，「手機就算是放細袋或口袋，我一定把手伸進去握住，或者一直抱住手袋。」此外，現時流行的手機掛繩，也是個不錯的方法，擺放位置跟身，而且不怕遺忘手機，可以減少被盜機會。

歐遊攻略2023｜第二招：

為避免一次過損失金錢過大，她建議每日出門前，只帶少量預算，盡量不要帶太多，這樣即使遇小偷，也不會損失太多。

歐遊攻略2023｜第三招：

不少人歐遊時，都會把錢塞在隱密地方，避免賊人有機可乘。因此，「珍妮黃」建議，將現金和信用卡，都放在手機殼內，並一直都同手握著手機，「這邊的壞蛋不會光明正大搶你手中握著的東西。」

歐遊攻略2023｜第四招：

貴重物品需時刻跟身，「珍妮黃」認為特別是手袋，並指出餐廳是其中一個黑點，「很多人進餐廳內都會把手袋放旁邊的椅子，然後專心吃飯、跟朋友聊天，結果手袋常被摸走了。」她還指，有同學曾到西班牙遊玩，坐在餐廳時，由於玩手機太投入，身邊的手提電腦和手袋，都被偷走，結果十天的旅程中，都需穿同一套衣服。因此，她都習慣用膳時，會一手壓著手袋，以免被人偷拿走。

歐遊攻略2023｜貴重物品需時刻跟身，「珍妮黃」認為特別是手袋，並指出餐廳是其中一個黑點。(《非常律師禹英禑》劇照)

歐遊攻略2023｜第五招：

由於護照被偷走的話，會有很多程序需要跟進，期間浪費不少時間，也影響心情。因此，她建議護照放在酒店內鎖起，若必要帶在身上的話，需要收藏得貼身，並放在有拉鍊的口袋裡。

歐遊攻略2023｜第六招：

為免影響旅行的心情，她認為不需隨身帶備太多貴重物，以免一直顧東顧西，忽略旅遊的心情。

歐遊攻略2023｜第七招：

由於背囊是不少小偷的出手目標，因此建議將背囊揹在前方抱著，這樣便不會被他們有機可乘。

歐遊攻略2023｜第八招：

若遇到路人向你說話，或會分散你的注意力，令對方的同黨趁機偷錢。因此她提到，如果有路人硬塞東西給你，或要求你簽名等，「絕對不要理他們，最好面無表情地拒絕。」