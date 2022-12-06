有錢人才明白6大習慣：隨時歐遊「濕濕碎」！網感嘆貧窮限制想像

眾所周知不少名媛都相當懂得享受生活，簡直是「分分鐘冇咗成個月人工」！一般人其實對有錢人的世界並不了解，多數是透過電視劇或電影才看到，但是豪門生活又是否真的如此呢？日前，有網民於討論區以「一人一個原來有錢人屋企先有的習慣」為題發帖文，當中列出的6大點跟我們想像完全有出入！



一人一個有錢人屋企先有習慣《愛．回家之開心速遞》

一人一個有錢人屋企先有習慣

有名網民早前於討論區以「一人一個原來有錢人屋企先有的習慣」為題發帖文，當中列出6大行為讓不少網民大感驚嘆，指出不少有錢人腰酸背痛不會用撒隆巴斯貼等鎮痛產品，而是預約物理治療或看專科。當帖文一出即時引來熱議，更令不少網民分享更多「有錢人屋企才有的習慣」。

有錢人的習慣｜ 1. 不懂搭巴士



第一點，有網民指出身邊的有錢朋友由細到大出入都有自家車或乘坐的士，完全是「交通白痴」認不到路，該網民最後更感嘆「有錢人是沒有必要識路」。

有錢人的習慣｜ 1. 不懂搭巴士 （連登討論區 截圖）

有錢人的習慣｜ 2. 務必有家庭醫生



相信一般人普通患上感冒，不是過分嚴重的話都會「自行解決」，在家服用必理痛或感冒藥等等，但是有錢人的每個家庭都會有專屬的家庭醫生。

有錢人的習慣｜ 2. 務必有家庭醫生（連登討論區 截圖）

有錢人的習慣｜ 3. 坐飛機只坐頭等艙



有網民分享曾跟一名同事閒聊間，發現身邊有錢同事每次坐飛機都只坐頭等艙，即使只是去台灣短程旅行都會選擇坐頭等艙。

有錢人的習慣｜ 3. 坐飛機只坐頭等艙（連登討論區 截圖）

有錢人的習慣｜ 4. 對Staycation零興趣



疫情關係各國封關，只能留港度假，使酒店Staycation瞬間成為大家的度假熱門活動。不過有網民表示，自己身邊的有錢朋友從來對Staycation零興趣，由於酒店房間比自己家中的房間還要小，家中又舒服又大，更有專人「服待」自己，外出Staycation簡直是自討苦吃。

有錢人的習慣｜ 4. 對Staycation零興趣（連登討論區 截圖）

有錢人的習慣｜ 5. 隨時歐遊滑雪



每逢過時過節大家都愛出國外遊，一般人先會考慮到日本、韓國、泰國等國家旅遊，甚少考慮歐遊。有網民指出以前聽過的真實故事，當時同事們正在討論假期到那裡旅行時，一般同事都打算跟家人到日本及韓國滑雪，但有錢同事就計劃跟家人到瑞士旅遊。

有錢人的習慣｜ 5. 隨時歐遊滑雪 （連登討論區 截圖）

有錢人的習慣｜ 6. 屋企地址只有街道與號碼



網民指有錢人寫屋企地址只寫xx道xx號，而香港一般人屋企只有一個單位，相反有錢人是一座獨立屋。

有錢人的習慣｜ 6. 屋企地址只有街道與號碼（連登討論區 截圖）

資料來源：連登討論區