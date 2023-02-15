戀講嘢｜十日歐遊毀10年情？4成情侶旅行後分手　事主親揭犯5宗罪

【戀講嘢｜旅行】旅行是個感情考驗，就像個暫時的「同居」計劃，讓大家私底下的習慣，都一覽無遺。節目《晚吹 — 戀講嘢》昨晚（14日）邀請女嘉賓分享感情事，席間提到因為一次歐洲旅遊，而毀掉10年情，到底發生了甚麼事，令她如此決絕呢？



戀講嘢｜Cyndi日前在節目大談前度經歷，兩人已經拍拖10年，卻因10天歐遊而分手。(節目截圖)

曾參選《尾二一屆口罩小姐》的Cyndi，日前在節目大談前度經歷，兩人已經拍拖10年，期間沒有外遊，直至首度一起旅行時，感情出現巨變，過後形同陌路人，漸漸不再往來。兩人原為出席共同朋友的外國婚禮，沒想到過後卻分手離場，認為彼此不適合。Cyndi更在節目中，透露5個不滿對方的地方，引起網民議論。

你以前很了解這個人，覺得他很多缺點，我已接受了，但旅行時真的會把所有事情放大。 Cyndi

戀講嘢｜Cyndi表示，前度平日喜歡做主導，但在外地時卻變了個人，連問售貨員也推她去問。(《舉重妖精金福珠》劇照)

戀講嘢｜旅行分手五宗罪：沒參與規劃、遇問題推女友面對

若將旅行形容成「同居」，當中行程便是「籌備婚禮」，需要兩人共同溝通決擇，也是一種相處情趣。然而Cyndi表示，自己當時約24、25歲，男友則比自己大7年，打算在參與好友婚禮同時，留在英法兩地10天觀光。她一度幻想能夠依靠對方，能夠帶領她遊走不同地方，但對方卻懶理所有事，不僅沒做事前計劃，抵達當地都沒盡貢獻，「不論問路、找路、詢問售貨員，全都推我出去問。」她補充，對方平日個性大男人，喜歡做主導，故不明在外地卻像變了個人，「連問售貨員一點東西，也像啞巴一樣叫我問。」

戀講嘢｜旅行分手五宗罪：臨最後挑剔對方

該名男友沒為旅遊幫手之餘，更要落井下石。Cyndi憶述，前度對她安排的地方甚為不滿，「去英國看白金漢宮、教堂及博物館，並享受下午茶等，但他又挑三嫌四，說他不喜歡看這些。」她指對方全程只有抱怨，卻沒更好的建議，「我會期望兩人外遊時，會製造美好回憶」，並表示寧願孤身一人去旅行。

戀講嘢｜旅行分手五宗罪：不投入旅程

即使行程不如所願，部分人也會從中尋樂趣，感受當地的美。不過，Cyndi前度則全程板起臉，甚至在朋友婚禮中，也表現出不滿和孤僻。她表示，對方無論在玩小遊戲或跳舞時，都沒參與其中，「從8歲到80歲都會出去跳舞，但他沒有，跟一個老婆婆孤伶伶站在旁邊，看別人跳舞。」雖她表明想跟對方跳舞，但被拒絕，感到非常掃興，「如果他能陪我，享受我喜歡的事，整件事會很不一樣。」

戀講嘢｜Cyndi更認為對方忽略了她的感受。(《舉重妖精金福珠》劇照)

戀講嘢｜旅行分手五宗罪：不關心自己

在整個旅途中，Cyndi認為對方忽略了她的感受，指那時的秋天入夜很冷，在吃飯後乘地鐵回酒店時，因自己帶不夠衣服，而瑟縮一角，前度卻不以為意，「他明知我很冷，但還是要去抽煙，我就站旁邊等。」她認為，問題是在於對方不夠關心自己，即使一句著她進內等待也沒有，令她感到失望。

戀講嘢｜旅行分手五宗罪：貪小便宜

或許整個旅行充斥負面氛圍，Cyndi對些微小事亦感不快。她表示，兩人在購物期間，對方為省轉換手續費，堅持使用現金付款，「他在名店像土豪一樣，拿出一疊現鈔購物，要店員數錢。」她更謂，由於不斷以鈔票付款，使在法國最後一天，因門店不收信用卡，手頭現金不足，令自己無法買得心頭好。

基於種種問題，觸發兩人感情瞬間降溫，Cyndi亦因工作關係，需要提早回港。雖然不捨10年情，但對方在回來後，也沒有通知她，直至她想拿回物品時，才相約短聚，並提出分手。不少網民對此於討論區大表可惜，有的認同沒幫手計劃行程卻嫌不滿「已足夠嘈交」，亦有人稱女方只顧自己感受，「自己不說又要人猜」。

戀講嘢｜約四成情侶共度旅行後一度分手。(《我是處女座》劇照)

戀講嘢｜約四成情侶共度旅行後一度分手

隨著多國疫情限制放寬，不少情侶都計劃出遊放鬆，一代文豪錢鐘書曾在著作《圍城》中提到，「先共同旅行一個月，一個月舟車僕僕以後，雙方還沒有彼此看破、彼此厭惡，還沒有吵嘴翻臉，還要維持原來的婚約，這種夫婦保證不會離婚。」他認為旅行便是婚後生活的寫照，也可被認作一段旅程定感情生死。

情侶「旅行後易分手」的傳言，亦有事實根據，旅遊網站Skyscanner曾在2018年，訪問1,100名港人，發現近四成（36%）人都會在旅行中吵架，約一成人更在事前已出現爭執，但同時也有逾四成表示從未吵架，換言之是一半一半的機會。另一旅遊網站Zuji也曾調查港人旅遊習慣，指出有38%情侶，在旅行後3個月內，一度分手或絕交，似乎真的是「相見好、同住難」。

戀講嘢｜雖然旅行目的是散心，同時要顧及伴侶感受。(《舉重妖精金福珠》劇照)

戀講嘢｜相較放鬆散心，更重要是與對方一起留下美好回憶

情侶本要互相扶持，在陌生地更要互相照顧，時刻關懷對方的心情和反應，從而培養出默契。雖然旅行目的是散心，同時要顧及伴侶感受，因你是對方當時的唯一依靠，相信你也希望能夠與對方分享樂事，成為美好的回憶。而Cyndi和前度的故事，當中便缺乏溝通，雙方都只表現出不滿，但從未解釋過任何原因，更讓人摸不著頭腦。雖然兩人拍拖多年，但個性不合不能勉強，因為現在只是10年，但將來則需再面對多數十載，因此分開再做朋友，未嘗是個較好的做法。